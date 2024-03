Ftse Mib: possibili nuovi allunghi? Enel, ENI e Saipem buy?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Gerardo Murano, consulente finanziario indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su diverse blue chip.

L’indice Ftse Mib ha provato ieri a superare la soglia dei 34.000 punti, da cui però è stato respinto. Quali le attese nel breve?

Al momento non ci sono segnali di inversione e quelli che sono stati definiti in passato come punti di approdo per il Ftse Mib sono stati smentiti.

Siamo su livelli elevati e marzo e maggio sono i due mesi che tendenzialmente preoccupano gli investitori per possibili inversioni di trend.

Se ragioniamo in ottica di trading, per ora non c’è alcun segnale di inversione e per il Ftse Mib ci sono degli allunghi, seguiti poi da fasi di prese di profitto.

La forza del trend sta rallentando, ma la volatilità si conferma su livelli contenuti e la rotazione settoriale sta penalizzando gli energetici, ma sta favorendo i titoli ciclici, quindi questo è un segnale positivo.

Ftse Mib: possibili nuovi allunghi

Se dobbiamo parlare proprio di un livello che potrebbe ritenersi preoccupante per il Ftse Mib dobbiamo attendere una discesa al di sotto dei 33.000 punti.

Nel breve c’è la possibilità di andare anche oltre area 34.000, con proiezioni fino ad area 35.000.

In questo momento chi non ha titoli in portafoglio fa bene a stare alla finestra, nel senso che gran parte del rialzo c’è già stata.

Per chi ha titoli in portafoglio non è un buon momento per alleggerire le posizioni in essere.

Potrebbe esserci una fase di consolidamento per il Ftse Mib, ma fino a quando sarà tenuta area 33.000 non ci saranno indicazioni di negatività neanche nel breve termine.

L’analisi di ENI e Saipem

Come valuta il recente andamento di ENI e Saipem e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

ENI è in fase particolarmente brillante nel breve termine ed è uno di quei titoli che molti investitori hanno in portafoglio, anche per il flusso cedolare che offre.

In questo momento, per avviare nuove posizioni long bisogna attendere il superamento del massimo relativo in area 15,8 euro.

Per alleggerire le posizioni conviene attendere il cedimento dei 14 euro e all’interno dell’intervallo compreso tra questa soglia e i 15,8 euro ci troviamo in una fase di neutralità che non impensierisce.

Saipem partiva da una condizione di estrema debolezza quindi il rialzo è stato cospicuo e il prossimo livello di resistenza è individuabile in area 2,3 euro.

Il titolo è uno di quelli con una maggiore rischiosità implicita, ma che sta dando tante soddisfazioni agli investitori.

Sotto la lente Enel

Enel si è riportato sopra quota 6 euro. Valuterebbe un posizionamento su questo titolo ai livelli attuali?

Enel ha visto una buona ripresa a marzo e con la rottura dei 6 euro si è arrivati in prossimità dei 6,3 euro, ma questo non è ancora sufficiente per facilitare ulteriori allunghi.

Bisognerà attendere il superamento dei 6,35 euro che rappresenta il livello di resistenza nel breve termine.

Il titolo ha negato la tendenza ribassista vista da inizio anno e ora stiamo assistendo a una fase di consolidamento che potrebbe anticipare un nuovo rialzo, ma per avere contezza di ciò bisognerà attendere il superamento dei 6,35 euro.

La view su Leonardo

Leonardo continua a offrire spunti positivi. Qual è la sua view su questo titolo?

Leonardo è il riflesso dello scenario geopolitico e continua a macinare nuovi massimi anche importanti e forti.

Mentre sul Ftse Mib e su altre blue chip vediamo un rallentamento nella spinta al rialzo, Leonardo è molto ben impostato e non ci sono indicazioni in tal senso.

Difficile da dire se vale la pena entrare ora, visto che il titolo ha viaggiato in maniera spedita e si trova sui massimi, mentre chi lo ha già in portafoglio farà bene a non alleggerire le quotazioni.