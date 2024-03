Ftse Mib: pausa prima di nuovi rialzi? Saipem ed ENI buy?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Luca Guerreri, intermediario assicurativo e risk manager di Polizzamigliore.it, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib si è spinto ancora in avanti e ha raggiunto l’area dei 34.000. Quali i possibili sviluppi nel breve?

La soglia dei 34.000 punti è stata superata frazionalmente e l’indice Ftse Mib continua a darci spunti positivi su cui lavorare e su cui spingere.

Ftse Mib: pausa prima di nuovi rialzi?

Ci sarà da tenere in considerazione una leggerissima fase di consolidamento del mercato, prima di portarsi al target fissato in primis a 34.100 punti, per poi allungare leggermente verso i 34.200 punti.

Improbabile una discesa del Ftse Mib ed un ritorno dei prezzi al di sotto dei 33.000 punti almeno nell’immediato, in quanto gli indicatori tecnici sono a supporto di una fase long.

La view su ENI e Saipem

Come valuta i recenti movimenti di ENI e Saipem e quali indicazioni operative ci può fornire per entrambi?

Partiamo da ENI, segnalando che il movimento rialzista che ha permesso la rottura della resistenza in area 14,85 euro apre le porte a una fase costruttiva.

Un primo target è stato raggiunto a quota 15,10 euro e dopo il ritracciamento in atto per ENI, siamo ora in attesa del secondo target verso i massimi di periodo in area 15,35 euro.

Valutando ora l’impostazione grafica di Saipem, possiamo dire che anche in questo caso risulta costruttiva.

Attualmente ci troviamo in una fase di consolidamento, mi aspetto una rottura della resistenza in area 2,05 euro.

Una volta confermato la violazione di questo livello, il titolo potrà puntare a un primo target in zona 2,09 euro ed un secondo in area 2,165 euro.

L’analisi di Snam e Terna

Cosa può dirci in merito all’attuale impostazione di Snam e Terna e quali strategie ci può suggerire per queste due utility?

L’attuale impostazione grafica di Snam ci dice solo una parola: “LONG’”. La situazione è chiara, il pattern double top formatosi da inizio febbraio ha rotto il livello posto in area 4,5 euro.

Mi aspetto nel breve allunghi con target posti in area 4,6 euro in prima battuta e se questa situazione dovesse tenere, allora potremo ampliare i target fino a quota 4,66-4,69e euro.

Terna d’altro canto si trova a ridosso di una resistenza molto importante e la situazione tecnica resta attualmente incerta.

Suggerisco dunque di rimanere flat fino a quando non ci sarà la conferma della rottura della resistenza in area 7,56 euro.

Su quali titoli consiglierebbe di puntare in questa fase a Piazza Affari?

Attualmente consiglierei di valutare il settore energetico, in particolar modo il titolo A2A, la cui attuale impostazione grafica fornisce ottimi spunti positivi.

Attenzione alle medie mobili però, stanno viaggiando in controtendenza rispetto al movimento.