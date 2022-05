Il buon rialzo messo a segno dal Ftse Mib non è stato sfruttato a dovere da Moncler che è rimasto sostanzialmente al palo, fermandosi appena sopra la parità.

Moncler si ferma a ridosso della parità dopo l'affondo di ieri

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un affondo di quasi tre punti e mezzo percentuali, oggi ha provato a risalire la china, ma si è dovuto accontentare di un frazionale rialzo.

A fine giornata, infatti, Moncler si è fermato a 40,91 euro, con un lieve progresso dello 0,1% e quasi 1,25 milioni di azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a poco meno di 850mila.

Moncler: Bank of America conferma rating e target. Riviste le stime

Il titolo non è stato puntellato oggi dalla conferma bullish di Bank of America, i cui analisti hanno ribadito la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 66 euro.

La banca americana richiama l'attenzione su due punti di forza di Moncler: da una parte una valutazione a sconto e dall'altra la crescita degli utili di qualità.

Gli analisti vedono l'eps aumentare a un tasso composto medio annuo del 21% con riferimento al periodo 2021-2024, ben oltre la media del settore del lusso pari al 13%.

Bank of America ha ritoccato leggermente verso l'alto le previsioni di eps da 2,64 a 2,65 euro.

Moncler: anche Equita SIM mette mano alle stime. Target price scende

A rivedere le stime di Moncler sono stati di recente anche i colleghi di Equita SIM che hanno incrementato le loro aspettative su fatturato e utile nell'ordine del 2%-3%, grazie ai risvolti positivi dell'andamento del cambio.

La SIM milanese mantiene una view bullish su Moncler, ribadendo la raccomandazione "buy", ma questo non ha impedito di tagliare il target price per via dell'aumento dei tassi, con un cambio di valutazione da 70 a 67 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 64% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Moncler al vaglio di UBS

Si sono mossi nella stessa direzione i colleghi di UBS che da una parte hanno rinnovato l'invito ad acquistare Moncler e dall'altra hanno ridotto il fair value da 68,5 a 67 euro.

La banca elvetica ricorda che a inizio mese, Luciano Santel, chief corporate e supply officer di Moncler, aveva dichiarato che in caso di rapida soluzione dei lockdown in Cina, magari entro luglio, allora la società punterà a una crescita dei ricavi più alta di quella attesa dal consenso per l'anno in corso.