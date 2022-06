Per il Ftse Mib in questa fase l'analisi tecnica conta ben poco: ecco a cosa guardare e quali scenari prepararsi. La view di Davide Biocchi.

Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, trader-Directa SIM, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib continua a scivolare verso il basso, scendendo anche sotto quota 22.000 punti. Come valuta l'attuale situazione del mercato e quali le attese?

La scorsa settimana avevo già anticipato che sui principali indici azionari vedevo proprio il warning.

In casi come quelli attuali l'analisi tecnica vale ben poco, perchè se ci si muove sulla base dei supporti, si rischia di farsi molto male.

Com può fare il mercato a rimbalzare? Intanto è difficile pensare a un Powell che a poche ore dal FOMC faccia delle dichiarazioni, mentre è più facile che la Lagarde possa correggere il tiro.

Il numero uno della BCE ha errato nel comunicare che non ci saranno interventi per calmierare lo Spread.

Il mercato, preoccupato di ciò, sta andando a vedere qual è il limite, raggiunto il quale ci sarà un intervento dell'Eurotower.

In un contesto del genere non è l'analisi tecnica che ci dirà dove andremo, ma sarà lo stress emotivo del mercato che a un certo punto troverà la rottura e quindi si rimbalzerà.

Chi ha potere oggi sul mercato sono le Banche Centrali e da loro deve arrivare il disinnesco di questa miccia.

Sui livelli attuali il mercato sta scontando una BCE più aggressiva e una Lagarde poco chiara, uno Spread pericolosamente in bilico e anche un Powell magari oltre le aspettative.

Se la Fed diventerà più aggressiva, allora le Borse sconteranno ancora un po', mentre notizie migliori del previsto potranno farle girare al rialzo.

Parlando del Ftse Mib, è chiaro che uno che vede i 21.000 punti penserà che magari il supporto da cui si potrà reagire sarà quello.

Come detto prima però l'analisi tecnica non avrà grande peso, ma dobbiamo iniziare a ragionare come se fossimo in un mercato orso.

In presenza di ciò, non è che ogni volta che si rimbalza si toccano nuovi massimi, tutt'altro. Al momento non ci sono dei temi per salire, motivo per cui suggerisco la massima cautela.

In una fase di mercato come quella attuale, a quali titoli consiglierebbe di guardare?

In questo contesto guardare i titoli ti può far commettere il rischio di pensare che stiamo arrivando sui supporti.

Più che guardare ai titoli, mi concentrerei su chi può dare una svolta al mercato, ricordando che per anni abbiamo avuto le Banche Centrali che hanno gettato tutti i salvagenti possibili perchè erano inclusivi.

Ora le Banche Centrali i profughi non li vogliono più e in più c'è l'inflazione, quindi bisogna lavorare per la stabilità dei prezzi, visto che il loro mandato è questo.

Ho la sensazione che bisogna più seguire le dinamiche delle Banche Centrali e non già i supporti e le resistenze che invece verranno dopo.

A livello settoriale credo che le banche siano massacrate, ma potranno performare bene una volta che si verrà fuori dalla situazione attuale.

Con il rialzo dei tassi, le banche è come se avessero messo le gomme dure per fare uno sprint lungo, ma nei primi giri sono superate da chi ha gli pneumatici caldi.

In sostanza terrei d'occhio i bancari come titoli che potrebbero avere una reazione, e credo che alla fine si tornerà sui big del comparto. Mi sembra di vedere Unicredit con un po' più di smalto rispetto a Intesa Sanpaolo.

Quali i settori da evitare ora?

Eviterei le utility perchè si va verso tassi più alti per un po' di tempo e i titoli esposti al debito soffriranno di ciò.