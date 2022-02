Giovedì nero oggi per le Borse europee che hanno pagato pesantemente terreno allo scoppio della guerra avviata dalla Russia contro l'Ucraina. Giovedì nero per le Borse europee. Piazza Affari la peggiore Gli indici del Vecchio Continente si sono mossi di pari passo, con il Ftse100 e il Cac40 affondati rispettivamente del 3,8% e del 3,83%, seguiti dal Dax che ha lasciato sul parterre il 3,96%. A pagare il conto più salato è stata Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha terminato gli scambi a 24.879 punti, con un crollo del 4,14%, dopo aver toccato nell'intraday un massimo a 25.544 e un minimo a 24.507 punti. Da ricordare che l'indice delle blue chips ha vissuto una seduta simile lo scorso 24 gennaio, con un affondo del 4,02%, mentre pr risalire ad una performance peggiore bisogna risalire al 26 novembre, quando il Ftse Mib aveva lasciato sul parterre il 4,6% del suo valore. Ftse Mib: crolli a 2 cifre per Unicredit e Pirelli. Corre Leonardo A mandare in tilt i mercati, come detto prima è stato l'avvio della guerra nell'est Europa, con la Russia che nella notte ha sferrato il primo attacco contro l'Ucraina. A Piazza Affari i titoli più colpito dale vendite sono stati i finanziarie in particolare i bancari, con Unicredit che ha lasciato sul parterre circa il 13,5% del suo valore. Male anche i titoli di alcune società ch più risentono della guerra Russia-Ucraina, come ad esempio Pirelli che è crollato di oltre il 10%. Agli antipodi troviamo Leonardo che sulla scia degli ultimi eventi bellici ha guadagnato oltre il 4%, mentre il rally del petrolio ha spinto Saipem in positivo di quasi il 2%, diversamente da ENI e Tenaris che hanno ceduto rispettivamente lo 0,48% e l'1,1%. Ftse Mib: violata area 25.000. L'analisi di Diodovich Da evidenziare che il Ftse Mib ha rotto i precedenti minimi dell'anno, bucando anche la soglia dei 25.000 punti, la cui violazione è vista negativamente da Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia, il quale in mattinata aveva già indicato la possibilità di ulteriori ribassi verso i 24.850 punti prima e in seguito fino ad area 24.500, soglia effettivamente lambita nel corso della sedute. Molto dipenderà ora dalle evoluzioni della situazione geopolitica, fermo restando che secondo Diodovich un'escalation del conflitto, con sanzioni troppo pesanti e l’ipotizzata esclusione della Russia dal sistema di pagamenti internazionali SWIFT, penalizzerebbe molto il mercato azionario ed il settore bancario italiano. A detta dell'esperto solo con un ritorno del Ftse Mib al di sopra di area 26.000 si potrà considerare il rientro in un ambiente di ripresa, ma al momento siamo in uno scenario fortemente ribassista. Ftse Mib: possibili ribassi tra il 10% e il 20% L'affondo odierno del Ftse Mib, così come degli altri indici azionari, non si può certo considerare esaustivo.

E' sicuramente allarmante la previsione di Jonas Goltermann, economista senior di Capital Economics, il quale ritiene abbastanza plausibile ora un calo dei mercati azionari globali tra il 10% e il 20%. Quello che abbiamo visto oggi quindi sarebbe solo un assaggio, ma l'esperto evidenzia che molto dipenderà da come si evolverà il conflitto e dal modo in cui risponderanno le Banche Centrali. Se queste ultime rivedranno i loro piani sul fronte delle restrizioni di politica monetaria, allora ciò potrebbe portare qualche sollievo agli asset di rischio che vedrebbero così attutito il colpo legato al conflitto. Se al contrario le Banche Centrali proseguiranno per la loro strada, alzando i tassi di interese, allora questo sarebbe il peggiore di tutti i mondi possibili per i mercati azionari.





