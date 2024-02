Ftse Mib può salire ancora. Unicredit e Intesa buy?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Luca Guerreri, intermediario assicurativo e risk manager di Polizzamigliore.it, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib sta provando a riportarsi in direzione dei recenti massimi di periodo. Si aspetta una rottura al rialzo nel breve?

Il nostro indice Ftse Mib ha rimbalzato sul livello posto in area 30.115 e nel breve periodo mi aspetto ora dei rialzi.

Una volta raggiunta quota 31.000 punti, potremo dare spazio a possibili ordini long sul Ftse Mib, con target posti in area 31.500.

Nel caso in cui l’indice dovesse scendere al di sotto dei 30.000 punti, potremmo assistere a un’inversione di tendenza, dunque consiglio di prestare massima attenzione.

La view su Unicredit e Intesa Sanpaolo

Unicredit e Intesa Sanpaolo offrono spunti interessanti sugli attuali livelli di prezzo? Cosa può dirci di questi due titoli?

Il comparto bancario come accade da diverse sedute sta offrendo ottimi spunti operativi.

Iniziando ad analizzare Intesa Sanpaolo, possiamo notare come il titolo si sia appoggiato sul livello dei 2,80 euro, una zona interessante per posizionare possibili ordini long.

È comunque possibile valutare di attendere il raggiungimento del livello di supporto posto in area 2,70 e posizionarsi al rialzo su Intesa Sanpaolo.

Per quanto concerne Unicredit, sta continuando il suo rally rialzista. Nel breve periodo mi aspetto ulteriori rialzi con primo target area 28 euro.

Sotto la lente Stellantis e Ferrari

Come valuta i recenti movimenti di Stellantis e Ferrari e quali indicazioni operative ci può fornire per entrambi?

Il superamento della resistenza in area 20,21 euro ha permesso al titolo Stellantis di dare un’indicazione rialzista, con possibili target ora verso quota 22 euro.

Il titolo Ferrari sta dando costanti risultati positivi e il superamento della resistenza a quota 301 ha permesso di rimbalzare con vivacità.

Ritengo che la strada resti spianata al rialzo per Ferrari, con target a quota 360 euro.

Un titolo sotto la lente

Su quali titoli consiglierebbe di puntare in questa fase a Piazza Affari?

Per quanto concerne i titoli che consiglio di seguire, il mio focus è rivolto principalmente al comparto bancario.

Segnalo in particolare Banca Mediolanum, per il quale sarebbe opportuno attendere il superamento della resistenza posta in area 9,60 euro per posizionare nuovi long.