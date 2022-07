Petrolio: chiusura in calo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 94,98 dollari, in flessione dell'1,78%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio da parte delDipartimento dell'energia USA.

Wall Street: chiusura negativa ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dello 0,71% e dell'1,15%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.562,57 punti, in flessione dell'1,87%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale relativo alle richieste di mutu ipotecari, oggi si conoscerà il dato preliminare degli ordini di beni durevoli che dovrebbe mostrare un calo dello 0,2% dopo il rialzo dello 0,8% precedente, mentre al netto della componente auto si stima un progresso dello 0,4% rispetto allo 0,7% precedente.

L'indice home pending sales a giugno dovrebbe mostrare un calo dell'1,5% dopo il rialzo dello 0,7% precedente.

L'evento clou della seduta sarà l'annuncio della Fed sui tassi di interesse, destinati a salire dello 0,75% al 2,25/2,25%. A seguire la conferenza stampa del presidente Jerome Powell.

Risultati trimestrali USA: prima dell'avvio degli scambi a Wall Street sono attesi i conti di Boeing che dovrebbe riportare una perdita per azione di 0,14 dollari, mentre per Shopify e Ford Motor si stima un eps di 0,02 e di 0,45 dollari.

A mercati chiusi sono attese le trimestrali di Meta Platforms e di Qualcomm, con un eps atteso a 2,61 e a 2,87 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: in Germania è atteso l'indice relativo alla fiducia dei consumatori che ad agoto dovrebbe peggiorare da -27,4 a -29 punti.

In Francia la fiducia dei consumatori a luglio è attesa in calo da 82 a 80 punti, mentre lo stesso dato in Italia dovrebbe subire una riduzione da 98,3 a 97,5 punti.

Sempre in Italia la fiducia delle imprese a luglio è attesa in calo da 110 a 108,5 punti.

Da seguire in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza agosto 2032 per un ammontar massimo di 4 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: a presentare i conti del secondo trimestre e del primo semestre dell'anno saranno oggi Campari, Hera, Iveco, Moncler, Poste Italiane, Saipem e Unicredit.

Al test dei conti anche Acea, Rai Way, Cementir Holding, Fiera Milano, Datrix, REVO e Unidata.

Asta titoli di Stato: in mattinata saranno offerti i BOT con scadenza a 6 mesi per un ammontare pari a 6 miliari di euro.