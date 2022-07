La nuova stretta sul Gas, dovuta principalmente alla riduzione al 20% del carico di Nord Stream I fa volare oltre i 200€ il prezzo del Gas che oggi è arrivato a toccare i 227€ per megawattora.

L'impennata del prezzo del gas tuttavia, non sembra, per il momento, avere effetti negativi sui mercati europei che restano positivi, resta stabile anche lo Spread tra BTP italiani e Bund tedeschi che non supera, per il momento, i 250 punti base.

La situazione dei mercati europei

I principali mercati europei resistono in modo positivo alle variazioni del prezzo del gas e l'incremento dei tassi della BCE, anche alla vigilia delle decisioni della Federal Reserve sui propri tassi. Nell'attesa che la banca centrale degli Stati Uniti decida sui propri tassi, i mercati europei rimangono stabili, con leggere variazioni in positivo per alcuni mercati.

Leggermente in flessione solo Copenhagen, dove si è registrato un -0,79 sul listino OMX Copenhagen 20 e -0,50% sul listino OMX Copenhagen PI, tutti gli altri mercati invece sono leggermente in positivo.

Tra i mercati più virtuosi, Londra ha registrato un guadagno dello 0,43%, mentre Francoforte rasenta la parità con un lieve +0,02%

Buona anche la situazione in Italia, dove piazza affari ha visto l'indice FTSE MIB aprire con un positivo 1%, posizione che, nonostante lo spread a quota 244, si è mantenuta stabile nel corso delle negoziazioni mattutine che hanno visto il titolo Nexi guadagnare un significativo 7,82%.

La situazione in Italia

Il titolo Nexi sta indubbiamente registrando i risultati migliori a Piazza Affari, dal canto suo, Italgas, per effetto dell'incremento del costo del Gas, ha registrato una considerevole perdita dello 2,39%.

Negativa anche la posizione di Fincantieri che registra vendite per oltre il 7,62%.

Nel complesso tuttavia, lo scenario italiano si mantiene stabile e positivo, con un guadagno generale che supera l'1%.

La posizione dell'Euro

La relativa stabilità dei mercati europei, in vista delle decisioni della Federal Reserve attese per le 20:00 ora italiana, si riflette anche sui cambi, in particolare il cambio Euro Dollaro che rimane stabile ad 1,015 registrando solo lievi variazioni nell'ordine dello 0,3%.

Le decisioni sui tassi della Federal Reserve potrebbero tuttavia turbare questo momento di precario equilibrio, i cui effetti saranno visibili fin dall'apertura dei mercati nella giornata di domani.

Il nodo Gas

La chiusura di una delle turbine del gasdotto Nord Stream, ha causato una riduzione del carico di gas trasportato dall'impianto, che si è ridotto al 20% della sua portata.

Nella giornata di oggi, Gazprom ha comunicato la consegna di circa 27 milioni di metri cubi, al fronte dei circa 34 milioni di metri cubi dei giorni scorsi, quantitativi già ridotti rispetto alla portata media del gasdotto, per via di alcuni interventi di manutenzione dell'impianto.

La limitata quantità di gas fornito da Nord Stream ha provocato un iniziale incremento del prezzo del gas, che all'apertura dei mercati ha toccato il prezzo record di oltre 227€ per poi tornare sotto i 200€a seguito delle parole e rassicurazioni del portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, il quale ha dichiarato che man mano che gli interventi di manutenzione dell'impianto verranno ultimati, Gazprom sarà in grado di pompare maggiori quantitativi di gas.

L'effetto immediato di queste parole è stato un rapido calo del prezzo che, ad Amsterdam ha raggiunto un prezzo di 196 per megawattora.

Dal canto suo, Eni, sul proprio sito, si è riservata di comunicare eventuali aggiornamenti su possibili variazioni, in positivo o negativo, sulle forniture di Gas da Gazprom.