Nexi in rosso. Rumor su accordo con Unicredit

Tra le blue chip che oggi si muovono in controtendenza rispetto al Ftse Mib troviamo anche Nexi, che arretra dopo tre rialzi di fila.

Nexi cala dopo tre rialzi consecutivi

Il titolo, archiviata la sessione di ieri con un progresso dello 0,4%, oggi cede il passo alle vendite, presentandosi negli ultimi minuti a 5,918 euro, con una flessione dell’1,07% e oltre 4,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 4,1 milioni.

Nexi: rumor su accordo con Unicredit

Nexi non trova alcun sostegno nelle indiscrezioni che circolano da alcune ore: secondo quanto riportato da diverse fonti di stampa, Nexi e Unicredit sarebbero vicine a un accordo sui pagamenti, dopo l’avvio di trattative nei mesi passati volte a rinegoziare la precedente partnership in essere.

Da ricordare che nel 2016 Unicredit aveva ceduto il processing a SIA per 500 milioni di euro.

In particolare ad oggi Nexi fornisce in outsourcing ad Unicredit alcuni servizi di processing in Italia, Austria e Germania relativi alle transazioni con carte di pagamento e alla gestione dei terminali POS e ATM.

Secondo la stampa, l’accordo permetterà a Unicredit di migliorare le condizioni economiche della partnership, con NEXI che dovrebbe contribuire con maggiori investimenti in innovazione.

Nexi e Unicredit: la strategia di Equita SIM

In attesa di novità, non cambia la view di Equita SIM che mantiene una strategia bullish tanto su Nexi quanto su Unicredit, con una raccomandazione “buy” per entrambi e un prezzo obiettivo pari a 9,5 euro per il primo titolo e a 34,5 euro per il secondo.