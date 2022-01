Sono molteplici i fattori che hanno causato il rincaro del prezzo del petrolio nell’ultimo periodo. Occorre interrogarsi sul fenomeno cercando di mettere ben in luce le cause principali. Così facendo, in base agli ultimi andamenti, sarà possibile avanzare anche qualche previsione sul prossimo futuro.

Nell’ultimo periodo, sui mercati delle materie prime, molte volte si è registrata una crescita del prezzo del petrolio.

Ci sono diversi fattori che vanno considerati e che possono favorire il rialzo o il ribasso del prezzo del greggio. Per questo motivo, cercare di comprendere che cosa riserverà il 2022 in merito è estremamente complesso.

Intanto, la dipendenza dal petrolio è evidente anche nel contesto italiano.

È un aspetto che emerge a chiare lettere dal rapporto 149/2011 dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) in cui si legge:

"Il sistema petrolifero nazionale è caratterizzato sia da una marcata dipendenza dalle importazioni di greggio sia da una grande attività di raffinazione di petrolio per la produzione di prodotti destinati al mercato estero, per la maggior parte gasolio e benzine".

Ci sono diverse disposizioni che hanno come compito il contenimento dei costi degli approvvigionamenti. Sicuramente, volendone riportare un esempio, molto importanti sono gli articoli 57 e 57 bis della legge 35/2012.

Infatti, si nota facilmente che elencano una serie di infrastrutture, nonché alcuni insediamenti petrolifici che vengono definiti strategici. Come viene riferito anche sul sito del Ministero dello sviluppo economico:

"La norma è intesa a garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nonché a migliorare l’efficienza e la competitività nel settore petrolifero".

È chiaro che discutere di petrolio significa soffermarsi su temi estremamente importanti e spinosi. Di sicuro, il prezzo del greggioè legato a stretto giro alla ripresa globale.

L’incognita economica che segna il valore del greggio è connesso intimamente a problemi come il commercio internazionale, gli articolati processi di estrazione e, ovviamente, l’evolversi del contesto pandemico.

Da questo punto di vista, per comprendere come il prezzo del petrolio debba essere inquadrato in un’ottica molto più ampia, risulta opportuno fare cenno a quanto accaduto nell’ultimo periodo, non appena la variante Omicron ha cominciato a diffondersi con insistenza nei luoghi più disparati.

Infatti, la preoccupazione derivante ha fatto registrare sui mercati un calo evidente del prezzo del petrolio. Addirittura, si è notato che Wti era sceso sotto i settanta dollari al barile.

Sul sito dell’Ansa sono stati messi ben in luce tutti questi timori. In merito è possibile riportare questo stralcio per comprendere facilmente i collegamenti finora discussi:

“I listini del Vecchio continente risentono dei timori per le eventuali misure di contenimento per fronteggiare l'aumento dei contagi della variante Omicron del coronavirus”.

Così, per rendere possibile una risalita dei prezzi, è servita una vera e propria scommessa contro Omicron.

Sebbene si sia registrato un rialzo, quest’ultimo non ha portato a un rally, cioè a un aumento del prezzo sostenuto. Basta riportare quanto apparso su La Repubblica:

“Tuttavia, i prezzi sono in rialzo ma non raggiungono il rally, perché restano le preoccupazioni per Omicron dopo che più di 1.300 voli sono stati cancellati dalle compagnie aeree statunitensi, e diverse navi da crociera hanno dovuto annullare le traversate”.

Il petrolio come riflesso dell'attualità

Anche soltanto da questi aspetti finora messi in risalto risulta semplice comprendere come il tema del petrolio risulta essere un’indicazione importante per analizzare quello che è accaduto.

#Petrolio: a causa dei #lockdown a macchia di #leopardo e cancellazioni dei #voli in tutto il #mondo c'è il naturale rallentamento nei #consumi. Questo dovrebbe far diminuire il prezzo del #carburante, che rimane alto nonostante una diminuzione di ci circa 10 #dollars al #barile. pic.twitter.com/r2NMn01cpj

— Paolo Pezone (@paolo78350349) December 28, 2021





Inoltre, analizzare l’andamento dell’ultimo periodo e offrire qualche indicazione sul prossimo futuro significa muoversi in simbiosi con le prospettive di ripresa globali.

In altri termini, parlare della crisi del petrolio significa parlare di tutti gli aspetti dell'attualità, analizzarli in ogni sfaccettatura.

Per questo motivo, soffermarsi su questo tema diventa estremamente interessante, nonché quasi obbligatorio.

Il petrolio resisterà alle energie rinnovabili?

In primo luogo occorre sicuramente riflettere sulle fonti di energia. Quelle ormai tradizionali, oltre al petrolio, sono carbone e gas naturale.

Si tratta dei combustibili fossili. Derivano da una trasformazione, ordinaria e molto lenta, avvenuta in milioni di anni.

A queste occorre aggiungerne e, per molti aspetti, contrapporne altre, quelle rinnovabili, cioè l’energia che comunemente viene definitiva “pulita”, che proviene da fonti naturali.

Le fonti di energia rinnovabile sono svariate. Tra le più diffuse è inevitabile citare l’energia solare, quella eolica, idroelettrica, o l’energia delle maree.

Il consumo di idrocarburi in costante aumento ha praticamente messo in allarme l’intero pianeta.

Per questo motivo, spesso si è presa una netta posizione a favore della decarbonizzazione e l’inizio di un processo che porti, man mano, a raggiungere il Net Zero.

In merito basti pensare alla terza giornata della Cop26 di Glasgow, in cui svariati rappresentati di aziende, Stati e istituzioni finanziari hanno mostrato l’interesse a raggiungere obiettivi nel breve periodo per ridurre man mano, fino a toccare quota zero, il carbonio.

Infatti, come riportato da Il Fatto Quotidiano:

“Gli aderenti si impegnano ad adottarelinee guida basate sulla scienza per raggiungere zero emissioni di carbonio alla metà del 2050, e a fornire obiettivi intermedi al 2030”.

Eppure, sono svariate le nazioni che ancora si interrogano se è il caso anche di aumentare la produzione di petrolio.

A questo aspetto si oppone, ovviamente, l’energia rinnovabile. Eppure, il numero di barili che viene bruciato annualmente è davvero spropositato e pongono ancora oggi il petrolio come assoluto protagonista.

Dunque, la transizione ecologica è davvero molto complessa. Occorre anche chiedersi se l’utilizzo massiccio delle energie rinnovabili potrà davvero portare anche alla fine dell’era del petrolio.

È quanto chiarisce acutamente Gugliemo Paternesi, attraverso un video presente sul canale YouTube Will Media di cui si consiglia la visione.

I rincari dell’energia, dove il petrolio è il protagonista

Sono davvero allarmanti i rincari registrati nell’ultimo periodo. Dal mese di ottobre scorso, le tariffe del gas e della bolletta elettrica hanno registrato un aumento esponenziale, che si aggira sulla soglia del 30%.

Sono preoccupanti anche le previsioni relative al primo trimestre di questo nuovo anno.

I fattori che hanno concorso all’aumento registrato sono svariati. Di sicuro, nel mondo dell’energia, il petrolio non gioca un ruolo da subalterno.

Giusto per offrire una cifra complessiva in grado di far comprendere velocemente la portata del fenomeno, è opportuno riferire che negli ultimi cinquant’anni l’intero pianeta ha registrato un consumo di petrolio pari a 1.306 trilioni di barili.

Concentrandosi nell'ultimo lasso temporale e analizzando l’andamento del prezzo del petrolio dal sorgere della pandemia fino a oggi, si notano crolli intensi, con davvero pochi precedenti, e lenti, spesso anche molto irregolari, riprese.

Derivate dal sorgere della pandemia, le ultime crisi petrolifere hanno avuto uno sviluppo differente rispetto al passato.

Neanche la “svolta verde” prevista per il prossimo periodo sembra che possa arrestare i consumi di petrolio. La domanda continua a crescere.

Addirittura, nel 2023 si potrebbe verificare il superamento della soglia dei 100 milioni di barili ogni giorno.Per questo motivo l’inizio di questo nuovo secolo è ancora da includere senza alcun dubbio nell'era del petrolio.

Brent e Wti: riferimenti mondiali per il petrolio

Messi in risalto alcuni aspetti fondamentali legati al petrolio, occorre chiarire anche quali sono i riferimenti mondiali in modo da avere una visione ancora più nitida sull’argomento.

Intanto, è necessario discutere di “Brent”. L’utilizzo del termine indica un giacimento di petrolio che è stato scoperto nel 1971.

Geograficamente è da collocare nel Mare del Nord, nell’Europa nord occidentale. Sin dagli anni successivi alla scoperta – in dettaglio sin dal 1976 – il giacimento è stato sfruttato.

Quando si vuol far riferimento al petrolio europeo ci si avvale del termine “brent”. Il rimando è a un prodotto non molto pesante che nasce dai risultati produttivi di svariati campi petroliferi sempre collocabili nell’area geografica poc’anzi messa in risalto.

È estremamente importante tenere in considerazione questo aspetto se si vuol comprendere a fondo le dinamiche legate all’aumento del prezzo del petrolio.

Occorre chiarire che ci sono diverse tipologie di petrolio. Eppure, facendo fede alle interazioni internazionali, si nota con semplicità che i protagonisti indiscussi sono due.

Innanzitutto proprio Brent, la sua utilità principale a livello mondiale è quella di essere usato come petrolio grezzo di riferimento.

Questo utilizzo comporta le variazioni di prezzo a cui spesso assistiamo di una percentuale a livello mondiale di petrolio che si assesta intorno al 60%. Di conseguenza, anche soltanto facendo cenno a questo numero si comprende facilmente il valore che assume.

L’altra tipologia di petrolio importantissima, che segna irreversibilmente gli scambi a livello globale è il West Texas Intermediate (Wti), spesso indicato anche come Texas Light Sweet.

Come facilmente si può intuire, collocando geograficamente anche la produzione di questo petrolio, la produzione è legata allo stato americano.

Si tratta di una materia prima che eccelle sotto diversi aspetti. Rifacendosi al linguaggio finanziario, in questo caso si ha a che fare con un benchmark, cioè con un parametro che viene preso come riferimento per l’andamento del mercato del petrolio.

Quali previsioni per il prezzo del petrolio nel 2022?

In base a quanto affermato fino a questo momento, risulta ormai semplice comprendere come il prezzo del petrolio sia intimamente connesso a svariati fattori.

Per questo motivo, avanzare una previsione dettagliata in merito è praticamente impossibile. Certo, molto dipenderà dalla diffusione del coronavirus.

Si è notato in apertura come la variante Omicron abbia in un nonnulla portato altre numerose incertezze e timori.

Per questo motivo, come succede nei campi più disparati, anche in questo caso, è la pandemia a dettare le previsioni del prossimo periodo. È evidente: non si tratta dell’unico fattore. Anzi, a esso se ne legano svariati.

Gli analisti sembrano suggerire che la domanda di petrolio sarà più forte di quanto si è registrato nell'ultimo lasso di tempo.

Questo accadrà al di là della spinta verso la transizione ecologica, ancora evidentemente molto lontana dalla possibilità di concretizzarsi.

Infatti, sul Corriere della Sera si può leggere una previsione che si spinge ben oltre l’anno appena cominciato, giungendo addirittura al 2045. Quanto riferito è che il greggio sarà assoluto protagonista ancora a lungo. Infatti:

“La domanda globale di petrolio aumenterà fino al 2045 e il greggio resterà la fonte di energia dominante del mix energetico che comprende anche le fonti rinnovabili nonostante l’allarme per il cambiamento climatico.”

Di sicuro, gli elementi passati in rassegna mostrano diverse preoccupazioni legate all’aumento del prezzo del petrolio che si è registrato in questo periodo.

Inoltre, sottolineano come sia sempre più necessario un cambio di rotta capace di invertire la tendenza registrata negli ultimi decenni.