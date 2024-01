Safilo Group in forte rally dopo i dati. Ecco come è andata

La seduta odierna prosegue all’insegna dell’entusiasmo per Safilo Group, che sta facendo il pieno di acquisti.

Il titolo, dopo aver ceduto quasi due punti percentuali ieri, ha avviato gli scambi in rialzo oggi, allungando progressivamente il passo.

Safilo Group in rally dopo il calo di ieri

Negli ultimi minuti, Safilo Group viene fotografato a 1,073 euro, con un rally del 6,34% e volumi di scambio molto vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 3,1 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 850mila.

Safilo Group: alcuni dati del 2023 e del 4° trimestre

Safilo Group scatta in avanti dopo che il gruppo ieri a mercati chiusi ha diffuso alcuni dati preliminari relativi al 2023.

Lo scorso anno è stato archiviato con vendite nette in calo del 4,9% a 1,02 miliardi di euro, mentre l’Ebitda margin adjusted si è attestato a circa il 9% e l’indebitamento finanziario netto è calato a circa 83 milioni di euro, contro i 113,4 miliardi della fine del 2022.

Nel quarto trimestre del 2023, le vendite sono calate del 2,7% a 238,7 milioni di euro, rispetto ai 240,3 milioni attesi da Equita SIM.

Da un punto di vista geografico, le vendite a cambi costanti sono state pari a +2,2% in nord America, +2,5% in EMEA, +4.5% nell’area Asia-Pacifico.

Le buone performance di Carrera e Polaroid hanno portato gli house brand al 44% delle vendite del gruppo.

Il margine lordo è indicato a circa il 59% nel 2023 rispetto al 55,5% nel 2022, il che implica un quarto trimestre 2023 di circa il 60%.

L'EBITDA margin è indicato al 9%, in linea con le attese, dal 9,4% del 2022 per effetto dei maggiori costi operativi, inclusi gli investimenti di marketing e digitali. Sotto l’EBITDA, sono segnalati nel quarto trimestre circa 12 milioni di euro di costi one-off legati alla completata chiusura di Longarone e alla terminazione della licenza Jimmy Choo.

Safilo Group non ha fornito alcuna indicazione sul 2024 in questa fase, in attesa ora dei risultati completi in agenda il 14 marzo.

Secondo gli analisti di Equita SIM, Safilo Group ha riportato risultati preliminari 2023 leggermente meglio delle attese in termini di top- line organica, margine lordo e free cash flow, mentre l’EBITDA adjusted è stata in linea con le aspettative.

Gli analisti della SIM milanese ritengono valide le loro stime per il 2024 di vendite flat e di espansione del margine EBITDA di 70 punti base al 9,7%, mentre migliorano la posizione finanziaria netta a -47 da -60 milioni di euro, a causa della base migliore del 2023, grazie al minor debito netto e continuando ad applicare un multiplo di 6,5 volte l’enterprise value/EBITDA 2024 che sconta l’incertezza sullo scenario dei consumi 2024.

Resta immutata intanto la view di Equita SIM, che su Safilo Group ribadisce la raccomandazione “hold” con un prezzo obiettivo a 1,4 euro.

Safilo: la view di Stifel

Cauti anche i colleghi di Stifel che hanno lo stesso rating “hold”, con un target price a 0,99 euro, dopo la forte performance registrata dal gruppo nel quarto trimestre.

Secondo gli analisti, Safilo Group ha le carte in regola per continuare a conseguire il suo piano industriale.

Safilo Group: bullish la strategia di Intesa Sanpaolo

A scommettere su Safilo Group è Intesa Sanpaolo, che oggi ha rinnovato l’invito ad acquistare, con un fair value a 1,07 euro.

Gli analisti richiamano l’attenzione in particolare sulla sorpresa positiva rappresentata dalla generazione del flusso di cassa e dai ricavi nel quarto trimestre dello scorso anno.