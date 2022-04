Una seduta da incorniciare per Saipem che sta facendo la voce grossa tra le blue chips, sfoderando un rialzo a dir poco spettacolare. Saipem sfoggia un rally a due cifre Dopo aver chiuso la giornata di ieri con un calo di quasi mezzo punto percentuale, il titolo oggi ha imboccato subito la via dei guadagni, allungando progressivamente il passo. Negli ultimi minuti Saipem si presenta a 1,2690 uro, con un rally del 12,1% e volumi di scambio esplosivi, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 47 milioni di azioni, più del doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 23 milioni. Saipem: i conti del 1° trimestre Il titolo sta facendo il pieno di acquisti sulla scia dei conti del primo trimestre, chiuso con una perdita netta di 98 milioni di euro, in miglioramento rispetto a quella di 120 milioni dei primi tre mesi del 2021. I ricavi sono saliti del 20% a 1,942 miliardi di euro, mentre l'Ebitda adjusted è aumentato da 88 a 145 milioni di euro, con un miglioramento principalmente nel settore Engineering & Construction Offshore e nel Drilling, sia Offshore che Onshore. Il risultato netto adjusted ammonta ad una perdita di 85 milioni di euro, in riduzione rispetto ai 105 milioni del primo trimestre del 2021. I nuovi ordini sono pari a 2,356 miliardi di euro, contro gli 1,594 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno, mentre il portafoglio ordini al 31 marzo 2022 ammonta a 22,179 miliardi di euro, di cui 6,596 miliardi di euro da realizzarsi nel 2022. L'indebitamento finanziario netto ante effetti lease liability IFRS è pari a 956 milioni di euro, mentre quello comprensivo della lease liability IFRS16 si attesta a 1,251 miliardi di euro. Saipem: focus su rafforzamento patrimoniale e outlook 2022 Insieme alla presentazione della trimestrale, Saipem ha fatto sapere che il rafforzamento patrimoniale e finanziario del gruppo prosegue in linea con quanto previsto. ENI e CDP hanno versato entro il 31 marzo 2022 646 milioni in conto futuro aumento di capitale, ed è stata sottoscritta con un pool di otto banche italiane ed internazionali la liquidity facility, garantita da ENI per 855 milioni ed erogata per 680 milioni il 4 aprile. Confermato l'outlook per il 2022 che prevede un Ebitda adjusted superiore a 0,5 miliardi di euro e una posizione finanziaria netta pari a 800 milioni di euro, post aumento di capitale da 2 miliardi di euro. Saipem: la view di quita SIM Gli analisti di Equita SIM parlano di un primo trimestre con un fatturato in prossimità delle stime e migliore delle attese a livello di Ebitda, migliore del 29% per i risultati nel E&C Offshore, mentre le altre divisioni sono risultate leggermente inferiori alle aspettative.

La posizione finanziaria netta è del 7% superiore alle stime di Equita SIM, mentre la raccolta ordini è il 7% peggiore. Gli analisti di Equita SIM ritengono che il set di risultati migliore delle attese e la conferma della guidance possano avere implicazioni positive per il titolo, considerati gli avvenimenti degli ultimi mesi. Tuttavia, gli esperti fanno notare che l'aumento di capitale resta un “overhang” rilevante, motivo per cui la view su Saipem resta cauta, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,95 euro. Saipem al vaglio di Banca Akros e di Bestinver Prudenti anche i colleghi di Banca Akros che sul titolo hanno un rating "neutral", con un target price a 0,9 euro.

Gli analisti parlano di una trimestrale migliore delle aspettative, evidenziando che i conti sono coerenti con i target previsti per l'intero 2022. Anche Bestinver, che su Saipem ha rating e fair value in revisione, parla di numeri superiori alle attese. Saipem: Jefferies resta bearish Bearish invece la strategia di Jefferies che sul titolo ha una raccomandazione "underperform", con un target price a 0,8 euro. Il broker spiega che i numeri del primo trimestre di Saipem hanno evidenziato alcuni segnali di normalità. Gli analisti però richiamano l'attenzione anche su una certa frenata del settore e sull'incidente riguardante la gru della Saipem 7000.

Davide Pantaleo

Vice-direttore di Trend-online, classe 1978.

Dopo aver concluso gli studi presso il Liceo Classico "Antonio Calamo" di Ostuni mi sono affacciato al mondo della economia.

Da circa un ventennio mi occupo di Borsa e Finanza. Dopo aver svolto per diversi anni l'attività del promotore finanziario, nel 2005 sono entrato nel team di Trend-online con l'incarico di redattore, per diventare in seguito vice-direttore della testata. Tra le altre innumerevoli attività, mi occupo di intrattenere i rapporti con tutti gli esperti, analisti e trader, interpellati quotidianamente da Trend-online.