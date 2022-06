Anche Telecom Italia ced alle lusinghe dei compratori e così, dopo aver tentennato per buona parte della seduta, ha imboccato la via del rialzo, muovendosi al momento con minore forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Telecom Italia si risveglia nel pomeriggio

Il titolo, dopo aver ceduto un punto e mezzo percentuale venerdì scorso, è rimasto sostanzialmente al palo fino al pomeriggio, quando si è risvegliato all'improvviso e ha iniziato a salire.

Negli ultimi minuti Telecom Italia viene fotografato a 0,2903 euro, con un rialzo dell'1,11% e oltre 49 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 170 milioni.

Il titolo anche oggi ha catalizzato l'attenzione del mercato sulla scia di alcune indicazioni di stampa.

Telecom: la stampa riassume dossier su rete unica

Il Corriere Economia riassume la situazione relativa al dossier rete unica, evidenziando che il progetto è fortemente sostenuto da TIM e dalla CDP e ha un forte endorsement politico.

C'è da dire però che oggi si deve affrontare "l’ultimo miglio" che presenta diverse complessità, in primis la valutazione di NetCo.

Vivendi ha fatto sapere di ritenere i 21 miliardi di euro (il valore più alto circolato nelle settimane scorse) inadeguati e può bloccare l’operazione con il voto assembleare.

Equita SIM precisa che si tratta di un’assemblea ordinaria e quindi il potere di veto di Vivendi che ha il 24% di Telecom Italia è meno forte.

L’articolo ora fa riferimento a un range di 16-25 miliardi di euro. Vivendi e Telecom Italia devono massimizzare il valore di NetCo perché escono completamente.

Telecom e rete unica: focus su allocazione del debito

Un'altra complessità è rappresentata dall'allocazione del debito. L’articolo ipotizza per la rete unica, ossia NetCo+Open Fiber, 30 miliardi di euro di enterprise value e 14 miliardi di euro di debito su un EBITDA 2021 combined pre-sinergie di 2,3/2,4 miliardi di euro.

Tlecom e rete unica: quale il ruolo dei vari player?

Un terzo ostacolo è dato dal doppio ruolo rivestito da diversi player, non solo CDP, azionista sia di TIM che di Open Fiber, ma anche KKR, azionista di FiberCop oltre che investitore nella rete unica.

L’articolo sottolinea però come le alternative alla rete unica siano poco credibili: un fondo difficilmente investirebbe in NetCo contro CDP e con il Golden Power in mano al governo.

La scissione proporzionale sarebbe più lunga, avrebbe il rischio delle azioni di risparmio e, senza un incasso preliminare, potrebbe richiedere un aumento di capitale.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che il progetto rete unica sia quello che meglio possa valorizzare NetCo, grazie alle sinergie e alla stabilizzazione delle prospettive di business, e che la cessione completa sia preferibile a una parziale o a un demerger, perché consentirebbe l’abbattimento del debito di ServCo.

Telecom Italia: le altre notizie del week-end

Tra le altre notizie del weekend, gli analisti di Equita SIM segnalano il ricorso al TAR da parte di Open Fiber contro il via libera dell’antitrust al progetto di coinvestimento di FiberCop.

L’udienza è stata fissata per il 23 gennaio, ma gli analisti non vedono rischi particolari.

Sulla proposta di coinvestimento, è attesa per altro domani una decisione di AGCOM che deve valutare come agire in risposta alla richiesta di TIM di introdurre un adeguamento delle tariffe all’inflazione.

Confermata intanto la view cauta di Equita SIM che su Telecom Italia mantiene fermo il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 0,39 euro.