Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Alessandro Cocco, Chief Executive Officer di Unicron Associates, al quale abbiamo rivolto delle domande sugli indici azionari americani e su alcuni titoli Usa.

A Wall Street gli indici stanno dando un seguito al rialzo delle ultime sedute. Qual è la sua view e quali le attese nel breve?

I principali indici a Wall Street sono andati a violare le resistenze di cui parlavamo nell'ultima intervista, la cui rottura avrebbe innescato nuovi rialzi, come di fatto sta accadendo.

Bisogna quindi attendere che gli indici arrivino a target, perchè c'è una buona spinta e la volatilità e i volumi sembrano interessanti.

In altre parole la view positiva e ci sono le condizioni per assistere ad ulteriori salite nel breve.

L'S&P500 ha violato la soglia dei 4.000 punti e ora sta puntando all'area dei 4.100, rotta la quale ci sarà spazio per un allungo verso i 4.150/4.200 punti, con proiezioni successive in area 4.300.

Occhio al ribasso alla soglia dei 4.000 punti, la cui violazione aprirà le porte ad un calo fino ad area 3.900.

Stessa situazione per il Dow Jones che aveva una resistenza in area 31.600, oltre la quale c'è stato un allungo oltre i 32.000 punti.

Il target ideale ora è in area 32.800, ma facciamo attenzione ai 32.400 punti che potrebbero frenare un po' la salita dell'S&P500.

Sotto i 31.600 punti l'indice tornerà verso i 31.200 punti, persi i quali si innescherà un'ulteriore flessione dei corsi.

Il Nasdaq Composite ha violato i massimi del 2 settembre a 11.945 punti e ora il target da raggiungere è a quota 12.400 punti, con possibili proiezioni in area 12.800.

Al di sotto degli 11.862 punti il Nasdaq Composite rischierà una discesa verso i minimi del 2 settembre a 11.471 punti, con il rischio di vedere dopo ulteriori ribassi.

AMC Entertainment Holding oggi sale ancora oggi dopo il fort rally di venerdì scorso. Cosa può dirci di questo titolo?

AMC Entertainment Holding dal massimo del 12 agosto ha perso tantissimo e poi il 7 settembre ha toccato un minimo a 7,89 dollari e già nella seduta successiva ha dato un segnale che sembrava volesse riprendersi.

Ora un primo target al rialzo è a 12 dollari e un obiettivo successivo a 14 dollari, con possibili allunghi anche fin verso i 16 e i 18 euro.

Ci sono altri titoli che sta seguendo più di altri a Wall Street?

Segnalo Invitae Corporation che oggi storna dopo il rally del 25% di venerdì scorso.

Il 10 agosto il titolo è volato da 2,53 a 9 dollari e poi ha iniziato a scendere, vivendo una bella seduta venerdì scorso, con volumi in rialzo rispetto a quelli di agosto.

Invitae Corporation può salire a mio avviso fino a 6 dollari e se ci saranno volatilità e volumi non sarà da escludere un ritorno sui massimi di agosto a 9 dollari.

Segnalo anche Shopify che ha un upporto a 29,79 dollari e una resistenza in area 40 dollari, due livelli all'interno dei quali il titolo si è mosso da maggio scorso.

Il titolo da tre sedute mostra volatilità e volumi crescenti e vista la violazione dei 34,71 dollari potrà allungare ora verso i 38,4 dollari prima e in seguito verso i 40 e i 45,43 dollari.