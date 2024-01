Ftse Mib: a rischio nuovi cali. Generali e Leonardo buy?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Alessandro Cocco, CEO di Unicron Associates, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su diverse blue chip.

Il Ftse Mib continua muoversi in laterale, mantenendosi per ora al di sopra di area 30.000. Quali i possibili sviluppi nel breve?

Il Ftse Mib è salito bene, tanto che è arrivato a segnare nuovi massimi di periodo in area 30.800, salvo poi avviare una correzione.

L’indice ha bucato il supporto dei 30.200 punti e con conferme al di sotto di tale soglia si assisterà a una prosecuzione del ribasso verso i 29.800 e i 29.600 punti.

Ftse Mib verso nuovi cali

Ora i presupposti per continuare a scendere ci sono, motivo per cui invito a prestare attenzione alla tenuta dei prossimi sostegni

Al rialzo, solo sopra i 30.600 punti di Ftse Mib si salirà a 30.800 punti e poi fino ai 31.000 punti, senza escludere estensioni rialziste anche verso livelli pi+ elevati.

L’analisi di Banco BPM e Bper Banca

Come valuta l’attuale impostazione di Banco BPM e Bper Banca e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Bper Banca ha accusato un netto ritracciamento dopo essere salito tanto, arrivando fino ad area 3,6 euro.

Dopo aver violato al ribasso la soglia dei 3,3 euro, il titolo si è fermato in area 3 euro, supporto da non violare per evitare ulteriori ritracciamenti verso i 2,9 e i 2,8 euro, dove però si dovrebbe arrestare la discesa.

Con conferme sopra i 3,1 euro si potrà ipotizzare un recupero di Bper Banca verso area 3,3 euro.

Banco BPM ha un primo supporto di rilievo in area 4,67/4,6 euro, rotta la quale la discesa proseguirà verso i 4,4 euro.

Al rialzo, invece, la resistenza da violare è a 4,85 euro, sopra cui si guarderà ai 5 euro.

In sintesi l’idea è che Banco BPM potrebbe anche recuperare, ma a mio avviso lo farà in maniera timida.

Focus su Leonardo

Leonardo continua a spingersi in avanti. Qual è la sua view su Leonardo?

Per Leonardo la view di lungo periodo è indubbiamente rialzista e nla mia idea è che il titolo possa continuare a salire in direzione di area 16 euro.

Se Leonardo dovesse ritracciare, potrebbe scendere in direzione dei 14,5 euro, sotto cui continuerà ad arretrare verso i 14 euro prima e in seguito in direzione dei minimi di dicembre in area 13,5 euro.

Sotto la lente Generali

Generali offre spunti interessanti sugli attuali livelli di prezzo?

Generali è in congestione, con un supporto in area 19 euro e una resistenza a 19,3/19,35 euro.

A breve il titolo dovrebbe prendere una direzione ed è probabile che ora sfondi la resistenza, segnalando che in tal caso un buon target sarebbe a 19,6 euro prima e a 19,8 euro dopo.

Una violazione al ribasso dei 19 euro vedrà Generali scivolare verso i 18,8 euro e i 18,4 euro.

I minimi del titolo sono rialzisti, mentre i massimi sono tutti quanti sullo stesso livello, quindi la compressione di Generali sembra spingere verso il rialzo.