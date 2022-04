A Piazza Affari prosegue la nuova stagione dei dividendi che è partita ufficialmente dopo Pasqua e vedrà un appuntamento chiave nella giornata del 23 maggio. Prima di tale evento, si segnalano gli stacchi cedola di altri titoli e per lunedì 2 maggio saranno in totale 16 le azioni chiamate all'appello, con pagamento del dividendo mercoledì 4 maggio. Di seguito riportiamo i 16 titoli, con l'indicazione del dividendo e il rendimento in relazione al valore di chiusura dell'azione del 29 aprile 2022. Dividendi Mid Cap Titolo Dividendo Rendimento



doValue 0,5 euro 6,16% Dividendi Star Titolo Dividendo Rendimento



Ascopiave 0,165 euro 4,7%



Banca Sistema 0,072 euro 3,55%



Pharmanutra 0,71 euro 1,09%



Sanlorenzo 0,6 euro 1,78% Dividendi Euronext Milan Titolo Dividendo Rendimento



Banca Profilo (saldo) 0,015 euro 6,56%



Zucchi 0,2369 euro 6,65% Dividendi Euronet Growth Milan Titolo Dividendo Rendimento



Comer Industries 0,5 euro 1,75%



DHH 1 azione ogni 45 2,22%



FOPE 0,45 euro 2,79%



Gibus 1 euro 6,29%



Iniziative Bresciane 0,8 euro 3,85%



Intred 0,06 euro 0,42%



Italian Wine Brands 0,1 euro 0,32%



Take Off 0,18 euro 3,45%



Vantea Smart 0,03 euro 0,46%

Davide Pantaleo

Vice-direttore di Trend-online, classe 1978.

Dopo aver concluso gli studi presso il Liceo Classico "Antonio Calamo" di Ostuni mi sono affacciato al mondo della economia.

Da circa un ventennio mi occupo di Borsa e Finanza. Dopo aver svolto per diversi anni l'attività del promotore finanziario, nel 2005 sono entrato nel team di Trend-online con l'incarico di redattore, per diventare in seguito vice-direttore della testata. Tra le altre innumerevoli attività, mi occupo di intrattenere i rapporti con tutti gli esperti, analisti e trader, interpellati quotidianamente da Trend-online.