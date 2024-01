Fringe benefit 2024, 2000 euro in più in busta paga ai dipendenti: ecco per chi

Nel 2024, i lavoratori dipendenti che presentano alcune particolari condizioni riceveranno 2000 euro in più nella busta paga. Un vero e proprio “bonus”, per alcuni versi, che consente di pagare l’affitto di casa, le rate del mutuo e anche le bollette delle utenze domestiche.

Una misura che rientra nella famiglia dei benefit aziendali e, quindi, sarà onere del datore di lavoro decidere se erogarla o meno.

Di cosa stiamo parlando? Dei Fringe benefit che, quest’anno, subiscono qualche cambiamento apportato dalla Legge di Bilancio.

Chi avrà 2000 euro in più in busta paga?

Cosa sono i fringe benefit 2024?

I fringe benefit sono delle somme relative all’uso di beni e servizi che si affiancano alla retribuzione principale del lavoratore dipendente. Sono una forma di retribuzione in natura, concessa dal datore di lavoro, che si va a concretizzare in beni o servizi aggiuntivi rispetto allo stipendio.

Nel rispetto di determinati limiti, i fringe benefit non concorrono alla formazione di reddito e gli importi in busta paga, entro il tetto massimo fissato dalla legge, non sono tassati.

I benefit rappresentano un vantaggio per il lavoratore, che riceverà l’intero importo previsto, e anche per il datore di lavoro, perché le somme sono interamente deducibili.

La Legge di Bilancio 2024 ha apportato qualche novità al cosiddetto “bonus dipendenti”. È stato modificato il tetto di detassazione della retribuzione in natura per i beni e servizi aggiuntivi alla retribuzione in busta paga. Lo scorso anno, il tetto massimo era fissato a:

• 258,23 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti;

• 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Dal 1° gennaio 2024, invece, i limiti sono stati così ridefiniti:

• 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti;

• 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Se da una parte è stata abbassata la soglia per i dipendenti con figli a carico, dall’altra è stata alzata quella per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Chi ha diritto al bonus di 2000 euro?

Nella Manovra finanziaria è contenuta anche una novità che riguarda i fringe benefit 2024 per i lavoratori dipendenti con figli a carico e non solo. Il limite è stato innanzato a 2000 euro, senza che l’importo concorra alla formazione di reddito. I benefici potranno arrivare a 2000 euro per i lavoratori con figli a carico.

Il cosiddetto “bonus dipendenti” spetta non solo ai dipendenti, ma anche ai lavoratori che hanno un reddito assimilato a quello del dipendente come, per esempio, i co.co.co. e i lavoratori a progetto.

Se entrambi i lavoratori genitori sono in possesso dei requisiti, spetta ad entrambi il beneficio fino a 2000 euro a testa. Ciò a prescindere che il figlio sia a carico di entrambi o solo di uno dei due.

Quando i figli sono considerati a carico? Secondo la normativa, sono considerati figli a carico quelli con un reddito non superiore a 4000 euro o non superiore a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni.

Per il calcolo del limite di reddito si devono tenere in considerazione anche le somme che rientrano nel reddito complessivo dell’interessato, oltre che:

• I canoni di affitto soggetti a cedolare secca;

• Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettati al regime forfettario;

• La quota esente delle retribuzioni percepite all’estero dai frontalieri;

• Le retribuzioni corrisposte da Enti e da Organismi Internazionali;

• Rappresentanze diplomatiche, Santa Sede e da Enti gestiti direttamente dalla stessa.

Bisogna fare un discorso diverso per i lavoratori senza figli a carico. In questo caso, hanno un limite dimezzato a 1000 euro.

Quali fringe benefit si possono dare ai dipendenti

Come abbiamo anticipato, i fringe benefit rientrano nell’ambito dei benefici aziendali e, quindi, non esiste una legge che obbliga i datori di lavoro ad erogarli. I datori di lavoro possono autonomamente e liberamente decidere se erogare oppure no i fringe benefit ai lavoratori dipendenti. Non sono obbligati per legge all'erogazione.

I datori di lavoro che intendono erogarli devono farsi consegnare dai dipendenti i documenti relativi ai figli a carico e anche una dichiarazione firmata, da presentare in caso di controlli.

Per cosa si possono utilizzare i fringe benefit?

• Pagare le bollette delle utenze domestiche (acqua, luce e gas);

• Per il contratto di locazione della prima casa;

• Per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

In ogni caso, non ci saranno effetti sulla dichiarazione dei redditi. Se, però, la soglia dei benefit erogati supera i tetti stabiliti (1000 euro o 2000 euro, in base ai casi), la somma verrà interamente tassata e non solo per la parte in eccesso.

Quali sono i benefit che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro ai dipendenti? Tra i vari benefit, rientrano anche:

• Le auto aziendali;

• I buoni pasto;

• I fabbricati concessi al dipendente;

• I beni e i servizi ceduti gratuitamente al dipendente;

• Le polizze sanitarie;

• I prestiti concessi al dipendente.

