5 aumenti sulle pensioni di novembre e dicembre da 10,31 a 157,65 euro in più. Per chi

Per il mese di novembre e quello di dicembre sono attesi ben 5 aumenti sulle pensioni che faranno lievitare i trattamenti da 10,37 euro a 157,65 euro in più. Andiamo subito a scoprire insieme di quali aumenti si tratta e chi sono i destinatari.

Quando parliamo dei 5 aumenti sulle pensioni di novembre e dicembre intendiamo alcuni sostegni introdotti quest’anno per la prima volta e altri incrementi definibili strutturali.

Nella maggior parte dei casi si tratta di sostegni indirizzati a cittadini che rispettano alcune soglie reddituali e che risultano essere in condizioni di disagio economico.

Nello specifico, alcune prestazioni sono una tantum e, dunque, saranno corrisposte una sola volta, altre, invece, arriveranno per due o tre mesi consecutivi.

Senza perderci troppo in chiacchiere, andiamo subito a scoprire quali sono i 5 aumenti sulle pensioni di novembre e dicembre.

1° aumento la rivalutazione del 2%

Partiamo dalla rivalutazione del 2% ricordando che si tratta di una misura straordinaria che è stata introdotta con il decreto legge aiuti -bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 agosto 2022. Si tratta di un incremento dei trattamenti pensionistici che ha preso piede con il mese di ottobre e che durerà solo fino alla fine dell’anno corrente.

Da gennaio, infatti, verrà completamente riassorbito, anche sulla nuova rivalutazione in base all’inflazione attuale. Di questo argomento abbiamo parlato in questo nostro articolo: Pensioni 2023, aumenti record da gennaio per tutti i pensionati: fino a 2.160 euro in più.

Ma veniamo a noi, la rivalutazione del 2% riguarderà i mesi di novembre e dicembre, ma sarà estesa anche sulla tredicesima e interesserà solo chi percepisce un trattamento pensionistico entro i 2.962 euro.

Gli aumenti mensili oscillano tra i 10,49 euro e i 52,55 in base all’importo percepito. Dunque, in questi tre mesi arriveranno fra i 31,47 e i 157,65 euro in più sulle pensioni.

2° aumento, la tredicesima

Parliamo ora, del secondo aumento - non aumento sulle pensioni: la tredicesima. Non si tratta al 100% di un aumento dell’importo, ma di una gratifica che viene corrisposta nel mese di dicembre per chi risulta essere titolare di un trattamento previdenziale di tipo ordinario.

La tredicesima mensilità sulla pensione arriverà nei primi giorni del mese di dicembre, nello specifico, già da giovedì 1° dicembre, il primo giorno bancabile del mese.

Ricordiamo che la tredicesima viene calcolata solamente sui ratei che il soggetto matura in un determinato periodo di tempo e, dunque, non spetterà un doppio importo. Quanto spetta? L’aumento -non aumento relativo alla tredicesima viene calcolato dall’INPS così: si prende in considerazione la mensilità lorda applicata al numero dei mesi di erogazione del trattamento economico previdenziale reale, poi, il totale viene suddiviso per 12 mesi.

3° aumento sulle pensioni, il bonus 150 euro

Continuiamo la nostra lista degli aumenti sulle pensioni parlando del bonus 150 euro. Si tratta di un’indennità una tantum che viene corrisposta unicamente a pensionati che hanno un trattamento pensionistico in essere al mese di ottobre 2022, per far fronte al caro vita.

E' considerato il bonus-gemello della vecchia indennità una tantum 200 euro e 200 euro -bis, ma che viene erogato solo a chi ha redditi 2021 non superiori a 20 mila euro (il tetto reddituale è stato abbassato di 15 mila euro rispetto all’indennità precedente).

I pagamenti del sostegno sono partiti a novembre, ma per qualcuno arriveranno anche a dicembre, proprio insieme agli accrediti dei trattamenti del mese, che partiranno il prossimo giovedì 1° dicembre 2022.

Ricordiamo, infine, che nonostante all’inizio si era parlato di un bonus 150 euro bis, non ci sarà nessuna nuova erogazione dello stesso sostegno. Tale ipotesi, infatti, è stata recentemente smentita dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha dichiarato che il suo esecutivo non proseguirà sulla scia dei “bonus inutili”.

4° aumento pensioni gli arretrati da gennaio a ottobre

Agli aumenti delle pensioni si aggiungono anche le erogazioni degli importi arretrati dei dieci mesi dell’anno, da gennaio a ottobre 2022. Si tratta di aumenti una tantum che verranno corrisposti in questi ultimi due mesi dell’anno e che, in base alla pensione percepita, oscilleranno tra i 10,31 e i 128,20 euro.

5° Aumento pensioni novembre dello 0,2%

L’ultimo aumento pensioni riguarda in particolare gli assegni del mese corrente. L’aumento è, in realtà, una rivalutazione pari allo 0.2%. La differenza sostanziale di questa ulteriore rivalutazione rispetto alla precedente del 2% riguarda i percettori e gli importi corrisposi: