Il mese più amato da tutti è ormai vicino. Con l’avvicinarsi di dicembre, sono sempre di più i pensionati che ora si stanno domandando: quando arriva a pensione a dicembre?

Oltre alle date dei pagamenti previdenziali per il prossimo mese, spunta però un nuovo regalo da parte dell’istituto INPS in merito ai pagamenti della pensione a dicembre!

Si tratta, infatti, della possibilità di ricevere un aumento degli importi della pensione, legato non soltanto all’erogazione della famosa tredicesima mensilità ma anche di un nuovo bonus di ben 154,95 euro.

A chi spettano i pagamenti raddoppiati per la pensione di dicembre? Chi sono i pensionati fortunati che riceveranno importo raddoppiato e bonus a dicembre? Vediamo allora le date e gli importi della pensione di dicembre.

Pensioni di dicembre: è ufficiale l’aumento con tredicesima e bonus INPS

Come ogni anno, è stato confermato ufficialmente il pagamento legato alle pensione previste per la mensilità di dicembre che vede un importante raddoppio degli importi relativi all’assegno previdenziale.

Infatti, vicino al tradizionale accredito della pensione, previsto per la maggior parte dei pensionati già durante la giornata di giovedì 1° dicembre, ci sarà anche un altro beneficio che permetterà di aumentare in modo sostanzioso l’assegno della pensione. Stiamo parlando, infatti, della tredicesima mensilità.

Come ormai avviene da anni, la tredicesima mensilità percepita all’interno della pensione, gli importi corrispondono effettivamente alla mensilità della pensione stessa nei casi in cui si è percepito l’assegno per l’intero anno. È per questo che si parla di un doppio pagamento della pensione a dicembre.

Ma non è finita qui. Infatti, all’interno dei pagamenti della pensione di dicembre, ci sarà anche un nuovo regalo dall’INPS: è il bonus per i pensionati!

Infatti, come si è già verificato nei mesi di ottobre e di novembre, i pensionati potranno ricevere all’interno della pensione anche degli importi maggiorati grazie ad un bonus previsto per aiutare i cittadini ad affrontare la situazione emergenziale che sta affrontando l’intera popolazione.

Stiamo parlando del bonus che sarà inserito nel cedolino della pensione di dicembre con una voce definitiva “Incremento D.L Aiuti bis”, con un importo aggiuntivo di 154,94 euro.

Pagamenti pensioni dicembre con tredicesima e bonus: le date ufficiali INPS

Prima di approfondire nel dettaglio chi sono i pensionati che riceveranno nella pensione di dicembre un aumento degli importi, attraverso l’erogazione di tredicesima e del bonus INPS, andiamo a chiarire le date dei pagamenti di dicembre per la pensione.

Come avviene sempre, l’assegno della pensione sarà erogato verso quei cittadini che hanno scelto di ricevere i soldi con un accredito bancario, potranno vedere i pagamenti della pensione di dicembre a partire dal primo giorno bancabile. Dunque, il giorno giovedì primo dicembre.

La stessa data dei pagamenti di pensione a dicembre con importi doppi e bonus 154€ sarà prevista anche verso quei pensionati che sono titolari di un libretto di risparmio, oppure di una Postepay Evolution e di un Conto BancoPosta.

La situazione legata alle date dei pagamenti delle pensioni di dicembre potrebbe essere invece diversa se si tratta dei pensionati che hanno scelto di ricevere l’assegno previdenziale in contanti.

In questi casi, quindi, sarà previsto il seguente calendario per il ritiro della pensione in contanti, con annessa tredicesima e bonus:

giovedì 1° dicembre: pensionati con cognomi da A a B;

venerdì 2 dicembre: pensionati con cognomi da C a D;

sabato mattina 3 dicembre: pensionati con cognomi da E a K;

lunedì mattina 5 dicembre: pensionati con cognomi da L a O;

martedì 6 dicembre: pensionati con cognomi da P a R;

mercoledì 7 dicembre: pensionati con cognomi da S a Z.

Per verificare in anticipo le date dei pagamenti e gli importi dell’assegno previdenziale con tredicesima e bonus INPS, tutti i pensionati potranno verificare anche direttamente nell’area riservata dell’Istituto, per poter accedere SPID, CNS e CIE.

Importi pensione a dicembre: chi riceve l’aumento con tredicesima e bonus

Gli importi della pensione di dicembre, quindi, saranno interessati da un importante aumento pensione che di fatto raddoppierà l’ammontare dell'assegno previdenziale che sarà erogato a partire dai primi giorni di dicembre.

A questo proposito, a raddoppiare l’importo della pensione di dicembre c’è innanzitutto la tredicesima. Si tratta di una mensilità aggiuntiva che viene pagata ai lavoratori e ai pensionati per il mese di dicembre.

Gli importi della tredicesima in pensione cambiano sulla base del numero di mesi in cui il cittadino ha percepito l’assegno presidenziale. Quindi nei casi in cui il pensionato ha ottenuto il pagamento della pensione per l’intero anno, l’ammontare della tredicesima a dicembre sarà pari ad un’intera mensilità della pensione.

Mentre, l’importo della tredicesima diminuirà nei casi in cui i pensionati non hanno ottenuto la pensione INPS per tutto l’anno, ma per un numero inferiore di mesi.

Il bonus INPS, invece, che sarà erogato insieme alla tredicesima mensilità nella pensione di dicembre, avrà un importo di 154,94 euro e spetterà esclusivamente nei confronti dei pensionati che rispettano determinati requisiti reddituali.