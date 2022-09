INPS eroga un incredibile Bonus Pensioni da 154,94€: ok all’aumento solo in questo caso

INPS sempre più vicina ai lavoratori ormai pensionati. Spunta un Bonus Pensioni del valore di 154,94 euro da richiedere all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale stesso. Vediamo subito chi sono i fortunati che potranno godere dell’incredibile aumento rispettando solo un requisito.

Arriva una buona notizia per i pensionati italiani, nonostante la crisi economica che imperversa da mesi ormai l’Italia.

Prima l’emergenza epidemiologica da Covid 19, poi la guerra Russia Ucraina stanno costringendo gli italiani, pensionati compresi, a stringere sempre di più la cinghia per proteggersi dall’ondata dei rincari.

Il caro bollette luce, gas, acqua, nonché l’impennata del prezzo dei carburanti ai distributori (benzina, diesel e Gpl) mettono gli italiani nella condizione di rivedere il proprio budget di spesa mensile nell’obiettivo di riuscire ad onorare tutte le spese che, purtroppo, iniziano a pesare ormai sulle tasche di tutti.

Nel caso specifico dei percettori di pensioni, è in arrivo a dicembre 2022 un Bonus di 154,94 euro come aumento sulla mensilità natalizia percepita.

Sulla base di quanto disposto dall’articolo 70 della Legge numero 388/2000, i pensionati che non superano una determinata soglia reddituale potranno contare su un Bonus Pensioni di 154,94 euro erogato dall’INPS in aggiunta alla mensilità prevista a dicembre 2022.

Senza perdere altro tempo, vediamo subito come beneficiare dell’aumento previsto dal Bonus Pensioni, qual è questo caso per cui ai percettori di pensione INPS viene riconosciuto l’aumento e come ottenerlo.

Ecco tutte le novità e gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

INPS, a chi spetta l’incredibile Bonus Pensioni da 154,94 euro

Prima di vedere qual è questo requisito da soddisfare per poter ottenere il riconoscimento dell’aumento sulla pensione di dicembre 2022 occorre chiarire una serie di punti. Come prima cosa, il Bonus Pensioni da 154,94 euro di cui stiamo parlando fa riferimento alla tredicesima erogata dall’INPS nel mese di dicembre.

A questo punto viene spontaneo chiedersi chi sono i pensionati a cui il Bonus INPS di 154,94 euro si rivolge. Naturalmente, non tutti i percettori dell’assegno pensionistico INPS potranno accedere all’incredibile regalo.

Questo perché il Bonus Pensioni di 154,94 euro, come la maggioranza dei contributi attivi e richiedibili all’INPS, non spetta a tutti indistintamente.

Solo gli iscritti alla gestione ex Enpals, i titolari di pensioni delle gestioni private a godere del beneficio.

Diversamente, il Bonus INPS di 154,95 euro non spetta ai titolari di pensioni supplementari, di indennizzi dei commercianti, nonché ai percettori di pensioni e assegni sociali anche di enti creditizi e dei dirigenti d’azienda.

Stesso discorso vale per i percettori di pensioni internazionali non tassate in Italia e di pensioni per invalidità civile, i quali non potranno in alcun modo ricevere l’aumento a titolo di Bonus INPS da 154,95 euro.

INPS eroga un incredibile Bonus Pensioni da 154,94€: ok all’aumento solo in questo caso

A questo punto occorre dare risposta ad un altro quesito: qual è questo caso che autorizza all’aumento delle pensioni INPS grazie all’incredibile Bonus da 154,94 euro?

L’unica condizione per beneficiare del Bonus è legata al reddito. Per essere più chiari, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale eroga il di più sulle pensioni solo se si rispettano alcuni limiti reddituali.

Nello specifico, il Bonus Pensioni di importo pieno (154,94 euro) spetta se non si oltrepassa la soglia del reddito complessivo individuale di 6.816,55 euro, tenuto conto anche delle maggiorazioni sociali e degli aumenti al trattamento minimo.

Nel caso non si percepisca un reddito di 6.816,55 euro, il Bonus Pensioni INPS in questione sarà pari alla differenza tra il reddito massimo di 6.971,49 euro e quello effettivamente percepito.

In aggiunta, l’INPS dà l’ok all’erogazione del Bonus da 154,94 euro solo se non si superano alcuni redditi imponibili IRPEF.

Per la precisione, al pensionato solo è richiesto il non superamento di un reddito imponibile IRPEF di 10.224,83 euro, incluse le pensioni.

Se coniugato, invece, tale reddito non deve superare i 2.0449,65 euro.

Come avere l’aumento di 154,94 euro previsto dal Bonus Pensioni INPS

L’aumento implicito nel Bonus Pensioni INPS di 154,94 euro da ricevere come di più sulla mensilità di dicembre 2022 verrà accreditato in maniera automatica, senza bisogno di presentare alcuna domanda.

Per conoscere con certezza data e importo del Bonus Pensioni è sufficiente controllare il cedolino INPS, accessibile dall’area del sito internet dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Una volta effettuata l’autenticazione tramite SPID, CIE o CNS, basta cliccare sulla voce “Bonus Quattordicesima e Bonus Legge 388/2000”.