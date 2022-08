L’INPS mette in pagamento un assegno pensione anche più alto di 1.000 euro a favore degli invalidi e dei familiari che si occupano dell’assistenza continua e perpetua dei disabili, se vengono rispettati i requisiti e le condizioni disposte dalla normativa vigente. Potrebbe, sembrare tutto molto semplice, ma non è affatto così, l’Istituto non rilascia un beneficio economico a tutti, ma riconosce una prestazione economica previdenziale se supportata dalla presenza di diversi criteri.

Tutti i familiari votati all’assistenza del disabile e che rientrano nella figura di caregiver possono beneficiare di diverse agevolazioni previdenziali, tra cui anche l’indennità rilasciata dall’INPS.

Nello stesso identico modo, tutti gli invalidi a cui nel verbale emesso dalla Commissione ASL – INPS viene rilevata una percentuale dal 74% possono godere di un assegno ponte, riconosciuto fino alla pensione di vecchiaia o di altro trattamento economico previdenziale ordinario.

In altre parole, si tratta di accedere a quelle agevolazioni economiche che permettono di allontanarsi dal lavoro dopo i 60 anni di età.

In Italia ogni diritto va conquistato, anche quelli riservati direttamente agli invalidi e per i loro familiari, per cui non si comprende l’assenza di un’assistenza automatica, ma bisogna accettare l’esistenza di trattamenti economici previdenziali riconosciuti non solo dietro presentazione di almeno due istanze, ma soprattutto, vincolati alla presenza di più condizioni.

L’INPS mette in pagamento un assegno più alto di 1.000€ per invalidità e familiari legge 104

Nel sistema previdenziale italiano sono racchiuse diverse norme per l’accesso al prepensionamento, l’aspetto che interessa maggiormente è quello di capire quando e come, si attivano quei passaggi che portano a beneficiare di un trattamento economico riservato agli invalidi e ai caregiver.

Le disposizioni normative contenute nella legge 104, permettono ai familiari che si occupano dell’assistenza del disabile grave di potersi affiancare a un percorso economico retributivo, dietro la presenza di requisiti diretti all’ammissione del beneficio economico stesso.

Nello stesso modo, anche l’invalido direttamente può presentare la doppia istanza per richiedere l’ammissione al beneficio, se rientra nei requisiti.

D’altra parte, per i caregiver esiste una doppia via che porta all’uscita anticipata dal lavoro, la prima ruota intorno all’indennità Ape sociale, l’altra indirizza i lavoratori verso la pensione Quota 41 precoci.

La pensione arriva prima nelle mani degli invalidi e dei familiari legge 104, ecco le istruzioni INPS

È, altresì, vero che la misura Ape sociale non è riservata solo agli invalidi e ai familiari caregiver, ma permette l’accesso anche ad altre categorie di lavoro che rientrano nei profili di tutela.

Iniziamo, nel chiarire da subito che gli invalidi possono agganciarsi alla misura garantita dallo Stato italiano, se hanno maturato 30 anni di versamenti con 63 anni di età e possiedono una percentuale dal 74%.

In presenza di questi requisiti possono presentare la domanda per l’accesso a uno scivolo previdenziale che accompagna alla pensione.

In merito a quest’ultimo punto, va detto che si trova in scadenza il 30 novembre 2022, l’ultima data tardiva per la presentazione della richiesta del diritto alla pensione. Senza l’esito di questa richiesta non è possibile presentare l’istanza di prepensionamento Ape sociale.

L’INPS mette in pagamento l’APE Sociale per un valore anche più alto di mille euro. Infatti, l’indennità erogata dall’Istituto corrisponde al massimo di 1.150 euro (valore netto), ovvero un assegno pari a circa 1.500 euro mensili (valore lordo).

Ricordiamo, che la misura Ape sociale come altre misure previdenziale resta attiva fino al 31 dicembre 2022. È, possibile che nell’immediato il nuovo Esecutivo proceda rendendo strutturale la misura o promuova un rinnovo anche per il 2023.

È, inutile, ribadire che la misura Ape sociale è uno dei trattamenti previdenziali che permette ai lavoratori di ancorarsi ancora a una parvenza di uscita flessibile. L’assenza di questa formula per il 2023 è un danno per tutti i lavoratori appartenenti alle categorie di tutela.

Come vanno in pensione gli invalidi senza l’Ape sociale? Esistono le opzioni legate alla pensione di vecchiaia che permettono gli invalidi di anticipare la pensione a 56 o 61 anni di età, se sussistono tutti i requisiti.

Per adesso, tutti coloro che possiedono un’invalidità dal 74%, con 30 di versamenti contributivi possono a 63 anni di età richiedere l’accesso all’assegno INPS.

Le donne godono di una maggior aiuto contributivo, infatti possono richiedere un abbuono massimo di due anni, ovvero un anno per ciascuna prole.

L’INPS mette in pagamento un assegno per i familiari caregiver, ecco come

L’indennità può essere richiesta direttamente dagli invalidi che dai familiari caregiver. Ricordiamo, che si tratta di un beneficio economico garantito dallo Stato italiano e assegnato mensilmente dall’INPS.

Come funziona l’assegno INPS per i caregiver? I familiari che si occupano dell’assistenza perenne del disabile grave possono presentare l’istanza per l’ammissione all’indennità economica riconosciuta dall’INPS. Se, almeno da sei mesi si sono occupati della cura del coniuge o del familiare 1° e 2° grado affetto da handicap grave legge 104.

Oltre tutto va detto che, in presenza dei genitori, coniuge o figli occorre rispettare anche altri criteri, tra cui almeno 70enne, familiari con patologie invalidanti gravi, estinti o periti.

Per gli invalidi esiste una sola condizione da rispettare, ovvero la presenza di un riconoscimento d'invalidità dal 74%.

Infine, ricordiamo che in entrambi i casi per l’accesso alla misura occorrono 63 anni di età con almeno 30 anni di versamenti.