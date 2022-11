Sei al tuo primo colloquio di lavoro? O magari ne hai svolti già altri, ma vuoi capire come fare buona impressione da remoto? Questo genera spesso molta ansia, legata ai sistemi informatici che possono bloccarsi. Ma non sono questi gli errori peggiori! Scopri cosa evitare in un colloquio di lavoro online.

Come ben saprai, il colloquio di lavoro è fondamentale, perché rappresenta il primo vero contatto con la possibile azienda dei tuoi sogni. Tuttavia, quando questo viene svolto online può causare un’ansia ancora più rilevante rispetto alla versione tradizionale in presenza.

Infatti, l’online in generale va a mitigare una componente che nei colloqui è particolarmente importante: l’empatia.

Proprio per questo motivo abbiamo deciso di fornirti una guida sugli errori da evitare per fare subito buona impressione ad un colloquio di lavoro da remoto.

Colloquio di lavoro online: perché fa così paura?

Prima di cominciare a scoprire quali sono gli errori che devi evitare nel corso di un colloquio da remoto, andiamo a scoprire per quali ragioni questo genera così tanta paura.

Sicuramente, ogni tipologia di colloquio non viene affrontato alla leggera: questo genera una grande preoccupazione, specie nei giovani che sono alla ricerca dei loro primi posti di lavoro.

Tuttavia, in un colloquio dal vivo puoi contare sulla presenza fisica del recruiter, con il quale puoi instaurare un rapporto diretto e basato sull’empatia. Insomma, questo diminuisce la possibilità di fare brutte figure in fase di presentazione.

Al contrario, il colloquio da remoto ti mette di fronte alla possibilità di molti più errori, legati magari al microfono che non funziona, alla connessione scarsa o altri fattori che potrebbero, in qualche modo, rovinare la tua performance di esposizione.

Tuttavia, non sono questi gli errori ai quali devi fare caso.

In poche parole possiamo affermare che, secondo una ricerca realizzata da TopResume, sono altri gli errori che possono davvero rovinare le tue possibilità di essere assunto dall’azienda dei tuoi sogni.

I risultati di questo sondaggio sono stati pubblicati, sottolineando che le domande sono state rivolte a ben 330 responsabili aziendali e che, di conseguenza, non si tratta di una minoranza.

Vuoi scoprire quali sono gli errori più comuni che devi assolutamente evitare quando svolgi un colloquio online? Andiamo a vederli insieme.

Errore al colloquio numero 1: non tenere il contatto visivo

Come abbiamo affermato anche in precedenza, ai recruiter non interessa se il tuo microfono smette di funzionare o se la tua connessione salta. Insomma, si tratta di fattori che non dipendono da te come candidato.

Andiamo quindi a scoprire quelli che sono gli errori che devi evitare per fare buona impressione all’azienda nella quale vuoi andare a lavorare.

Al primo posto c’è il contatto visivo. Infatti, questo andrebbe mantenuto per tutta la durata del colloquio in quanto è un fattore in grado di trasmettere professionalità e fiducia nel proprio interlocutore.

Anche se ci si trova a distanza, con il contatto visivo riuscirai a stabilire una sorta di connessione emotiva tra te ed il recruiter.

Secondo errore da evitare in un colloquio online: avere una stanza in disordine

L’abito fa il monaco, ma la stanza anche. Infatti, è bene che tu sappia che far vedere una stanza disordinata al primo colloquio è controproducente.

Ebbene, nei colloqui in presenza tutto questo non poteva essere visto, ora si.

Ricorda: spesso una stanza disordinata è sinonimo di disorganizzazione. Quindi, se vuoi fare bella impressione su un’azienda, cerca di rendere la tua stanza ordinata (anche solo in apparenza).

Terzo errore da non fare in un colloquio da remoto: essere interrotti

Uno dei rischi maggiori quando si lavora da casa, oppure quando si svolge un colloquio da remoto, è quello di essere interrotti da amici o familiari che vivono con te.

Insomma, si tratta di aspetti intimi del candidato che non dovrebbero mai emergere durante un primo colloquio di lavoro.

Quindi, durante la tua job interview da remoto, assicurati che i tuoi familiari non entrino in stanza.

4° errore in un colloquio: condividere lo schermo mostrando app inadeguate

WhatsApp o YouTube aperti su chat private o molto altro. Ecco, si tratta di qualcosa che non andrebbe mai mostrato durante il primo colloquio di lavoro da remoto.

Insomma, il nostro consiglio è quello di mantenere il desktop completamente sgombro, in modo da evitare qualsiasi possibile app o notifica “sbagliata”.

Ultimo consiglio per un colloquio online: scegli bene lo sfondo

Prima di fare un colloquio da remoto, ti consigliamo di scegliere attentamente lo sfondo che andrai ad utilizzare.

Insomma, se il tuo obiettivo è quello di apparire professionale nella chiamata, non potrai scegliere uno sfondo che non sia altrettanto professionale.

Quindi, se la tua cameretta è completamente tappezzata di foto o poster, prediligi un’altra stanza, magari con uno sfondo bianco o neutro oppure una libreria.

