Le domande che sentiamo più spesso sono due, sulle quali vige una grande confusione: Quanto dura la NASpI? C’è un modo per calcolare anticipatamente l’importo? Per questo motivo ecco delle risposte chiare e con esempi per rispondere a questi dubbi!

Dovresti chiedere la NASpI? Allora sicuramente sarai interessato a scoprire con certezza come si calcola l’importo che potrai ricevere.

Si tratta di una tematica della quale spesso non si parla, in quanto si è sempre più concentrati a parlare di quali sono i requisiti per accedere alla misura e non tanto di quanto sarà l’erogazione.

Tuttavia, pensiamo che ad una persona che deve richiedere la NASpI interessino allo stesso modo entrambe le affermazioni.

Ebbene, oggi andremo a rispondere a queste due domande, sottoponendoti anche degli esempi pratici per capire meglio la situazione.

Quanto dura la NASpI? La risposta che tutti vogliono avere

Sicuramente si tratta della domanda più gettonata ed è normale che sia così. Ultimamente siamo circondati da diverse misure che hanno una durata non definita, come il Reddito di Cittadinanza che può essere rinnovato una volta scaduto.

Questo accade anche per la NASpI? Ebbene, la risposta è negativa. Infatti, l’indennità di disoccupazione NASpI ha una durata ben definita nel tempo.

Di che durata stiamo parlando? Partiamo dalla teoria fino ad arrivare alla pratica per capire meglio tale concetto.

Dunque, per capire quanto ti spetta di NASpI devi prendere in considerazione le settimane lavorate nel corso degli ultimi quattro anni. Ebbene, dopo aver trovato quante sono state, la NASpI durerà esattamente la metà di questo tempo.

Ad esempio, negli ultimi quattro anni hai lavorato sempre? Dunque le settimane lavorate e per le quali hai versato i contributi corrispondono a quatto anni pieni.

Ebbene, in questo caso la durata della NASpI sarà di due anni.

Attenzione: due anni è la durata massima per avere diritto alla disoccupazione NASpI!

Infatti, ricordiamo ancora una volta che si tratta di una misura non rinnovabile e che, una volta scaduta, dovrai trovare delle alternative se non hai ancora trovato lavoro, come il Reddito di Cittadinanza ad esempio.

Come si calcola l’importo della NASpI? La guida al calcolo

Ora che abbiamo capito quanto dura l’erogazione della NASpI, ci spostiamo su un’altra domanda molto frequente, ossia come si calcola l’importo dell’indennità stessa.

Il calcolo della NASpI può sembrare facile, ma non è esattamente così. Tuttavia, oggi vogliamo fornirti gli strumenti necessari per procedere.

Attenzione: questo articolo non vuole sostituire la consulenza di un esperto fiscale o dell’INPS, ovviamente.

Come abbiamo visto nel calcolo della durata della NASpI, anche per definire l’importo dell’indennità di disoccupazione devi prendere gli ultimi quattro anni di lavoro del soggetto.

Attenzione: devi prendere solo le settimane lavorate che non sono già state coperte dalla NASpI.

Mi spiego meglio, prendiamo in esame i lavoratori del settore turistico che, ogni anno, prendono la NASpI dopo la stagione.

Ebbene, a stagione terminata, la NASpI non viene calcolata sugli ultimi 4 anni, ma solo sui periodi che non hanno dato luogo ad una NASpI in precedenza.

La NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile media se questa è inferiore a 1.250,87 euro.

Questo vuol dire che con 1.000 euro di stipendio medio ti spetteranno 750 euro di NASpI. Invece, con uno stipendio pari al massimo che abbiamo identificato (1.250,87€) ti spetteranno 938,15 euro di NASpI.

Ma cosa succede se l’importo del tuo stipendio medio è superiore a quello che abbiamo appena visto? Non ti spetterà la NASpI ugualmente? Andiamo a scoprirlo insieme.

Quanto prendo di NASpI se percepisco più di 1.250,87 euro?

Ora che abbiamo capito come funziona il calcolo della NASpI se prendi meno del limite contrassegnato per il 2022, andiamo a scoprire cosa accade se percepisci una somma più alta.

In questo caso il calcolo si complica leggermente. Per capire meglio facciamo un esempio pratico, di un possibile richiedente della NASpI che percepiva uno stipendio di 1.400 in media.

Dunque, in questo caso dobbiamo prima calcolare il 75% dei primi 1.250,87 euro che, come abbiamo visto, corrisponde a 938,15.

Successivamente, per trovare l’importo totale che prenderai di NASpI dovrai anche calcolare il 25% sulla differenza tra 1.400 euro e 1.250,87 euro (149,13 euro).

Dunque, calcolando il 25% di tale cifra otteniamo 37,82 euro che dovranno essere sommati ai 938,15 di prima.

Quindi possiamo affermare che una persona che prende una retribuzione media di 1.400 euro potrà godere di circa 950 euro di NASpI.

Ovviamente, per effettuare nel modo più chiaro possibile il calcolo, ti consigliamo di affidarti ad un esperto in materia.

