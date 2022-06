Novità per la riforma sui concorsi pubblici: il Governo guidato da Mario Draghi ha appena approvato una nuova riforma che va a rivedere a ridefinire tutte le procedure concorsuali per partecipare ai bandi pubblici. Arrivano quindi tantissime novità con la nuova Legge Brunetta relative in particolare alle modalità e alle procedure di selezione.

A questo proposito, la riforma dei concorsi pubblici che è stata recentemente formulata dall’esecutivo ha posto come obiettivo centrare quello di abbandonare le vecchie modalità e procedure tradizionali, per dare vita ad una nuova modalità, orientata verso il digitale.

In tal senso, è chiaro che per tutti quei cittadini italiani che risultano essere effettivamente intenzionati a partecipare alle varie selezioni per i concorsi pubblici, sarà necessario assicurarsi di comprendere al meglio quali sono le principali novità della riforma dei concorsi pubblici.

Proprio per questo motivo, all’interno del seguente articolo andremo effettivamente a fornire ulteriori informazioni in riferimento alle caratteristiche e alle peculiarità legate ai concorsi pubblici. In questo modo, saranno anche offerte delle nuove indicazioni per quanto riguarda le procedure da rispettare al fine di presentare la richiesta di accesso alle prove previste per i concorsi pubblici, evidenziando dunque le principali differenze rispetto alla modalità tradizionale.

Novità concorsi pubblici 2022: la premessa per la Legge Brunetta

L’arrivo della nuova riforma che va a introdurre una serie di novità in riferimento alle procedure dei concorsi pubblici era stato ormai già annunciato a seguito dell’approvazione e dell’entrata in vigore dell’articolo 10 del decreto-legge numero 44 del primo aprile dell’anno scorso.

Si trattava, infatti, del decreto formulato con l’obiettivo di andare a fornire una maggiore semplificazione delle modalità e delle procedure di selezione e di svolgimento predisposte per accedere ai concorsi pubblici.

A questo proposito, tale decreto-legge era stato elaborato da parte della squadra dell’esecutivo con l’obiettivo essenziale di andare a modificare e facilitare l’accesso alle prove per i concorsi pubblici, soprattutto durante il periodo segnato dall’emergenza pandemica del Coronavirus, evitando così eventuali rischi di contagio.

Dunque, il decreto-legge del 2021 ha così anticipato una nuova era per i concorsi pubblici, che si è andata poi a concretizzare a tutti gli effetti a seguito della formulazione della più recente riforma dei concorsi pubblici, fortemente voluta dal Ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

A tal proposito, infatti, il Ministro ha recentemente dichiarato in merito alla nuova riforma dei concorsi pubblici che si potrà dire finalmente addio a carta e penna, così da avviare un nuovo processo per la Pubblica amministrazione segnato dall’entrata in un’eta più moderna e digitale.

Cosa cambia per i concorsi pubblici? Gli obiettivi della Legge Brunetta

Come già evidenziato da parte del Ministro Brunetta durante l’audizione al Senato, le nuove norme dedicate ai concorsi pubblici mirano effettivamente al raggiungimento di una serie di obiettivi essenziali.

Un primo scopo della nuova riforma per i concorsi pubblici è sicuramente quello dedicato allo sbloccare i concorsi pubblici che erano ormai rimasti fermi, a seguito dell’esplosione dei contagi da Covid-19.

Al contempo, le novità che hanno coinvolto i concorsi pubblici con la nuova Riforma Brunetta sono anche volte all’avvio di un processo di digitalizzazione e di semplificazione delle procedure anche a regime volte all’accesso ai concorsi pubblici.

Occorre inoltre, sottolineare che, grazie all’elaborazione di questa nuova riforma dei concorsi pubblici, la squadra dell’esecutivo italiano ha anche avuto la possibilità di rendere più veloci le tempistiche per la realizzazione delle selezioni di accesso ai bandi di concorsi pubblici nonché andare anche a valorizzare maggiormente le competenze di ciascun candidato.

Le novità per i concorsi pubblici in 5 punti

Novità per i concorsi pubblici: ma cosa cambia davvero con la Riforma Brunetta? È importante, infatti, sottolineare che per comprendere effettivamente la vera portata dei cambiamenti che sono stati introdotti a seguito della formulazione e dell’entrata in vigore della nuova riforma, occorre capire quali sono a tutti gli effetti le novità portate avanti.

A questo proposito, secondo quanto riportato anche all’interno del documento messo a disposizione dal portale NeoPa, appositamente dedicato alla riforma dei concorsi pubblici, è possibile identificare cinque punti essenziali attorno al quale ruotano le novità sui concorsi.

Una delle prime disposizioni fa riferimento proprio alle prove che potranno essere previste all’interno di ciascun bando di concorso pubblico. In questo caso, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera A, è possibile richiedere una sola prova scritta accompagnata ad un colloquio orale nei casi in cui si tratti di accesso a bandi di concorsi per il personale non dirigenziale.

Una seconda novità essenziale riguarda l’utilizzo di strumenti sempre più digitali e informatici che consentano quindi l’adozione di soluzioni alternative nei confronti dei partecipanti al concorso pubblico, ai sensi di quanto stabilito dal comma 1, lettera B, della riforma.

Il terzo punto si riferisce invece alla fase di valutazione, in cui la commissione è tenuta a valutare a tutti gli effetti l’idoneità del candidato all’ammissione alle successivi fasi del concorso pubblico, sulla base dei titoli da lui conseguiti e dimostrati attraverso certificazioni riconosciute a livello nazionale.

Grazie alle novità contenute nella nuova Riforma Brunetta, inoltre, sarà anche offerta la possibilità di svolgere delle prove di concorso pubblico in sedi decentrate. Infine, un ultimo aspetto legato ai concorsi pubblici si riferisce alla suddivisione delle commissioni addette all’esame delle domande e delle prove del concorso pubblico, in diverse sottocommissioni.

Il nuovo protocollo 2022 per i concorsi pubblici fino a dicembre

Oltre alle novità sui concorsi pubblici che sono state introdotte a seguito della nuova Riforma Brunetta, che di fanno hanno determinato un grande passo in avanti verso un percorso volto alla digitalizzazione, le novità legate ai concorsi non sono finite qui.

Infatti, il Ministero della Salute ha recentemente reso note le nuove indicazioni inserite nel nuovo Protocollo per lo svolgimento in sicurezza delle prove, avente come obiettivo quello di evitare un’ulteriore ondata pandemica da Coronavirus.

A questo proposito, secondo quanto predisposto dall’ordinanza emanata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base del decreto PNRR 2, il nuovo regolamento sui concorsi pubblici dovrà essere rispettato fino alla data del 31 dicembre di questo anno.

In questo senso, è stato stabilito che non occorrerà più per i partecipanti sottoporsi ad un tampone molecolare prima di recarsi in sede per la prova scritta o orale del concorso pubblico. Così come non sarà richiesta l’esibizione della certificazione verde, ovvero il cosiddetto Green pass al fine di accedere alle sedi del concorso.

Tuttavia, continua ad essere in vigore almeno fino alla data del 31 dicembre l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 durante l’intero periodo di permanenza all’interno della sede del concorso. Al contempo, la durata massima di ciascuna prova è passata dal precedente periodo di tempo massimo dei 60 minuti a 180 minuti, oltre che il rispetto delle norme legate al distanziamento di almeno un metro all’interno dell’aula.