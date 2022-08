Andiamo a scoprire insieme quando saranno erogate le pensioni settembre 2022. Secondo le ultime novità, in particolare dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge Aiuti bis, i trattamenti pensionistici del mese prossimo verranno versati con degli aumenti. Partiamo subito.

Andiamo a scoprire insieme quando saranno erogate le pensioni settembre 2022. Secondo le ultime novità, in particolare dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge Aiuti bis, i trattamenti pensionistici dei mesi a venire saranno versati con degli aumenti. Partiamo subito.

Ecco il calendario dei pagamenti delle Pensioni settembre 2022. Aumenti in arrivo, per chi

La prossima settimana, in particolare, giovedì 1° settembre 2022 inizieranno ad essere erogati i trattamenti pensionistici. È ormai dal mese di aprile 2022 che le pensioni non sono più pagate nella settimana antecedente al mese di competenza, dal termine dello Stato di Emergenza.

Nonostante tutto, però, le pensioni continuano ad essere erogate secondo giornate prestabilite, per garantire il rispetto della distanza interpersonale ed evitare che i cittadini, nello specifico i più anziani, possano contrarre il covid.

In poche parole, le pensioni settembre 2022 saranno pagate dal 1° settembre stesso per le seguenti categorie di cittadini:

titolari di un Libretto di Risparmio

intestatari di un Conto Banco Posta

possessori di una carta PostePay Evolution

Ma le pensioni settembre 2022 arriveranno il 1° settembre anche per chi possiede una Carta Libretto, una PostePay Evolution o una Carta Postamat. Questi ultimi, infatti, potranno recarsi presso uno sportello di Poste Italiane, quelli collocati al di fuori degli uffici postali, e procedere al ritiro del proprio trattamento pensionistico, senza la necessità di recarsi all’interno dell’ufficio stesso.

Un pensionato potrà anche prendere visione del proprio cedolino pensioni settembre 2022 sui servizi online INPS, effettuando l’accesso con una delle identità digitali fra SPID, CIE o CNS e seguendo queste procedure:

digitare nella barra di ricerca “cedolino pensione”

cliccare su “verifica pagamenti”

selezionare la mensilità di settembre 2022 nel menù

Pensioni settembre 2022 per chi deve recarsi fisicamente in Posta

C’è chi, però, non ha la possibilità né di ricevere il trattamento pensionistico sul conto corrente né di ritirarlo ad uno sportello Postamat. E allora, che fare? Ogni mese, per questi cittadini vengono affissi proprio al di fuori degli uffici postali dei calendari per il ritiro della pensione.

Tendenzialmente i calendari variano a seconda del Comune di residenza, a seconda del numero di pensionati che deve recarsi negli uffici, per questo motivo vi consigliamo di andare a prendere visione del calendario al di fuori dell’ufficio postale.

Noi, comunque, possiamo ipotizzare che, come di consueto, i trattamenti pensionistici verranno suddivisi in sei giorni, più precisamente:

A-B giovedì 1° settembre



C-D venerdì 2 settembre





E-K sabato 3 settembre unicamente durante la mattinata





Domenica gli uffici postali sono chiusi





L-O lunedì 5 settembre





P-R martedì 6 settembre





S-Z mercoledì 7 settembre.

Se volete essere sicuri del giorno in cui dovrete recarvi presso gli uffici di Poste Italiane per ritirare le pensioni settembre 2022 o per qualsiasi altro dubbio potrete consultare direttamente il sito www.poste.it o, in alternativa, chiamare il numero verde 800.00.33.22.

Leggi anche: Ecco come puoi richiedere subito l’indennità INPS di 1.000 euro. Solo per pochi lavoratori

Arrivano gli aumenti sulle pensioni: ecco per chi e quando

Negli ultimi mesi non si è mai arrestato il dibattito sulla prossima riforma delle pensioni, per evitare un ritorno della temutissima Legge Fornero, ma non solo. Un’altra tematica molto calda sulle pensioni riguarda proprio gli aumenti previsti dal decreto-legge aiuti bis.

Nel nuovo pacchetto di aiuti, infatti, è stata prevista una rivalutazione dei trattamenti pensionistici del 2.2% e questo aumento riguarderà a tutti gli effetti anche la tredicesima mensilità prevista per il mese di dicembre.

Occorre sottolineare, però, che questo incremento dei trattamenti pensionistici, che era stato previsto per il prossimo anno, ma che è stato anticipato all’autunno corrente, dovrebbe partire non con le pensioni settembre 2022, ma bensì con i trattamenti di ottobre.

Inoltre, come è stato stabilito dal decreto-legge Aiuti bis, l’incremento riguarderà unicamente i pensionati che hanno redditi non superiori ai 35 mila euro.

Bonus 200 euro anche sulle pensioni settembre 2022?

Concludiamo la nostra guida sui pagamenti pensioni settembre 2022 parlando di lui, il famosissimo bonus 200 euro, che è stato l’argomento più discusso dell’estate.

Il sostegno una tantum, come anche ci riferisce il nome, doveva essere erogato ai cittadini, compresi i pensionati, con redditi entro i 35 mila euro, una sola volta. Alcuni pensionati hanno già ricevuto il pagamento con gli accrediti dei trattamenti pensionistici di luglio, mentre altri l’hanno ricevuto a inizio agosto.

INPS, nei giorni scorsi, ha fatto sapere che ha terminato di elargire la prima tranche dei pagamenti, riservati a:

lavoratori domestici

percettori di reddito e pensioni di cittadinanza

pensionati

lavoratori dipendenti delle PA

e si sta preparando a versare le indennità una tantum di 200 euro ai disoccupati, alle P. Iva e alle ex indennità covid.

Pertanto, se siete pensionati aventi diritto al sostegno e se non l’avete ricevuto, vi consigliamo di inoltrare una segnalazione allo stesso istituto INPS, poiché il bonus 200 non verrà versato sulle pensioni settembre 2022.

Leggi anche: Aumenta la busta paga di questi lavoratori fino al 31/12 per il taglio cuneo fiscale 2022