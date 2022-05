È stata finalmente resa nota la nuova ordinanza sugli esami commercialisti per l’abilitazione alla professione per l’anno 2022. Ecco, quindi, le date delle sessioni a luglio e novembre per gli esami commercialisti 2022 con un’unica prova orale. Vediamo, quindi, come funzionano gli esami dei commercialisti 2022 e quali sono le novità sull’abilitazione alla professione.

Sono state finalmente rese note tutte le informazioni e le indicazioni in riferimento agli esami commercialisti per il 2022. A questo proposito, mentre gli aspiranti commercialisti erano in attesa di comprendere le nuove date predisposte per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione da commercialista, è stata pubblicata durante la giornata del 5 maggio di quest’anno la nuova ordinanza ministeriale.

In tal senso, l’ordinanza ministeriale numero 444 del 5 maggio 2022 ha avviato la comunicazione relativa al calendario ufficiale delle date previste per la prima e per la seconda sessione degli esami commercialisti del 2022.

Dunque, anche per quest’anno è stata confermata una buona notizia in merito agli esami commercialisti 2022 per l’abilitazione alla professione. Infatti, anche durante le sessioni di luglio e di novembre di questo anno, sarà richiesto lo svolgimento di un’unica prova orale che dovrà essere effettuate mediante la modalità telematica.

Proprio in riferimento agli esami commercialisti 2022 e dunque alle dinamiche relative all’abilitazione allo svolgimento della professione da commercialista, il seguente articolo mira ad offrire una panoramica generale sulle notizie relative agli esami che coinvolgeranno gli aspiranti commercialisti.

Per tale motivo, nei prossimi paragrafi, sarà posta in evidenza non soltanto una serie di aspetti che contraddistinguono le procedure di presentazione della domanda per accedere agli esami commercialisti 2022, ma anche le sessioni ed il calendario ufficiali nonché le peculiarità della prova orale volta all'abilitazione alla professione da commercialista.

Novità esami commercialisti 2022: come cambia l’abilitazione? Le news

Arrivano finalmente le indicazioni tanto attese da parte dei giovani aspiranti commercialisti che hanno il desiderio di poter presentare domanda per poter accedere agli esami commercialisti durante l’anno 2022.

In questo senso, è stata finalmente resa nota la nuova ordinanza del Ministero dell’Università in riferimento agli esami di abilitazione 2022, per poter consentire ai giovani di poter ottenere l’abilitazione alla professione come dottore commercialista, revisore contabile ed esperto contabile.

A darne notizia è stato anche il Consiglio Nazionale degli Ordini dei dottori commercialisti attraverso la pubblicazione della nuova informativa numero 46 pubblicata nella seconda settimana del mese di maggio 2022.

A questo proposito, la nuova ordinanza che vede come protagonista l’esame commercialisti per l’anno 2022, ha visto come principale tema proprio quello della conferma della deroga alle disposizioni ordinarie attraverso un unico esame che si configurerà come una prova orale, svolta attraverso la modalità telematica da parte degli aspiranti commercialisti.

Dunque, così come avverrà per l’esame commercialisti per l’anno 2022, anche per quanto riguarda il percorso dei tirocini, continueranno a restare valide tutte quelle disposizioni straordinarie che erano state introdotte al fine di contenere l’emergenza epidemiologica del Coronavirus.

Nuove date degli esami commercialisti 2022: le sessioni di luglio e novembre

Come anticipato, la novità più importante che fa riferimento agli esami dei commercialisti 2022 riguarda proprio la modalità mediante il quale sarà possibile accedere a tale abilitazione alla professione, nonché alla pubblicazione anche delle date ufficiali per ogni sessione.

Infatti, si ricorda a tutti i soggetti che risultano essere intenzionati ad accedere alla professione da commercialista, che dovranno necessariamente rispettare alcune scadenze già predefinite e comunicate in seguito alla nuova ordinanza ministeriale.

A tal proposito, infatti, è stato specificato che per poter accedere alla prima o anche alla seconda sessione in riferimento agli esami commercialisti, gli aspiranti alla professione dovranno tenere presente due date ben definite. Nello specifico si terranno le seguenti sessioni:

Prima sessione esame commercialista: mese di luglio 2022

Seconda sessione esame commercialista: mese di novembre 2022

In primo luogo, la prima data da ricordare riguarda quella legata alla prima sessione dell’esame commercialista 2022. In questo caso, infatti, la scadenza entro cui i giovani aspiranti commercialisti dovranno obbligatoriamente inviare l’intera documentazione è quella del mese di giugno, in particolare entro il giorno 23 giugno 2022.

Mentre, per quanto riguarda quelle persone che risultano essere invece intenzionate a presentarsi all’esame commercialista per la seconda sessione, quella fissata per il mese di novembre 2022, occorre tenere presente un’altra data, ovvero quella del 19 ottobre 2022.

Domanda esami commercialisti 2022: i documenti e la procedura da seguire

In attesa di ulteriori indicazioni che potrebbero essere fornite nel corso delle prossime settimane, da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, è possibile evidenziare alcune peculiarità relative alla procedura da seguire per coloro che sono intenzionati a candidarsi per l’esame commercialisti 2022.

In questo senso, infatti, sarà necessario presentare la domanda in formato cartaceo indicando i dati personali, quali nome e cognome, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, direttamente presso gli uffici della sede universitaria scelta per poter svolgere l’esame di abilitazione alla professione di commercialista.

Tale domanda per l’esame commercialisti dovrà inoltre essere corredata da una serie di ulteriori documenti, quali: copia del titolo di studio necessario per l’abilitazione all’esercizio per la professione di dottore commercialista, o anche come esperto di revisione contabile.

Un secondo documento che dovrà essere allegato alla domanda riguarda l’effettiva conferma di pagamento relativo alla tassa prevista per l’ammissione agli esami commercialisti 2022, il cui importo corrisponde generalmente a meno di 50 euro; così come anche eventuali certificati relativi alla sussistenza di strumenti e trattamenti particolari per i soggetti che hanno disabilità.

infine, sarà necessario consegnare al momento della presentazione della richiesta per effettuare l’esame commercialista anche il certificato che attesti l’effettivo percorso di tirocinio professionale.

Esami commercialisti 2022: come si svolgerà la prova orale per abilitazione?

In riferimento agli articolo 46 e 47 del decreto legislativo numero 139 dell’anno 2005, solitamente le prove relative all’esame commercialista consisterebbero a tutti gli effetti in tre prove scritte, dal carattere prettamente pratico, volte appunto alla verifica delle competenze del candidato aspirante commercialista.

Unitamente alle tre prove scritte, era stata predisposta anche un’ultima prova orale volta invece alla verifica di ulteriori conoscenze, legate ad esempio all’economia politica, o anche alle nozioni di informatica, di legislazione, di statistica o anche di matematica.

Tuttavia, a seguito dell’approvazione del decreto numero 238 del 26 febbraio 2021, il Ministero dell’Università e della Ricerca aveva acconsentito alla modifica di questa procedura di esame commercialisti 2022, il quale si è andato ad articolare in un’unica prova di tipo orale.

In questo modo, quindi, anche per le sessioni di luglio e di novembre per l’anno 2022 gli aspiranti commercialisti potranno poi sottoporsi alla prova orale per l’abilitazione alla professione da commercialista, la quale si concentrerà sull’approfondimento di competenze e di conoscenze legate a tale profilo.

Per questo motivo, per la preparazione effettiva allo svolgimento dell’esame da commercialista 2022, si consiglia sempre di esercitarsi attraverso lo studio del manuale pratico, oltre che effettuando una serie di esercitazioni pratiche.