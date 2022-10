Sei italiano e vuoi lavorare all’estero? Devi sapere che non sei solo, anzi. La ricerca del lavoro all’estero è un fenomeno che sta interessando un numero sempre crescente di italiani. Spesso le preoccupazioni sono molte quindi ne risolviamo una: scopri i Paesi che assumono più italiani!

Cosa cercano al di fuori del nostro Paese? Sicuramente vogliono un salario più alto e una qualità migliore della vita.

Tuttavia, quando devi andare via dalla tua terra natale ti sorgono molti dubbi: ce la farò da solo? Dove devo andare? Sono sicuro di aver fatto la scelta giusta? E, soprattutto, troverò davvero lavoro?

Quindi, per aiutarti nella selezione della meta migliore per lavorare all’estero, vogliamo fornirti un elenco di quelli che sono i Paesi che assumono un maggior numero di italiani.

Italiani che lavorano all’estero: un dato che cresce sempre di più

Il numero di lavoratori italiani che decidono di andare all’estero è sempre più alto. Ma quali sono le ragioni di tale decisione?

Come sappiamo, in Europa è molto semplice la cosiddetta mobilità dei lavoratori. Infatti, è possibile spostarsi per lavorare da un Paese all’altro senza alcun vincolo.

Ebbene, molti giovani si sono interessati particolarmente a queste possibilità, ma per delle ragioni recuse. Infatti, questi si spostano per motivazioni legate alla politica, ad esempio in un Paese che garantisce una stabilità maggiore, oppure per lo stipendio.

Devi sapere che circa il 10% degli italiani che vivono all’estero decide di lavorare in Svizzera.

In questo caso, una delle ragioni principali che motiva tale scelta, oltre agli alti stipendi, è la lingua. Infatti, in una parte della Svizzera si parla italiano e, di conseguenza, non dovrai imparare una lingua aggiuntiva.

Eppure, non si tratta dell’unico Stato estero che attira molti italiani. Infatti, l’11% degli italiani all’estero hanno deciso di trasferirsi in Germania.

Ebbene, secondo i dati analizzati da Expat Insider, il 75% dei giovani intervistati ha affermato di trovarsi molto bene all’estero e di avere una situazione lavorativa maggiormente favorevole.

Tuttavia, a fronte della situazione lavorativa migliore, sono state lamentate alcune difficoltà:

Ad integrarsi, nel 32% dei casi;

A trovare un partner, nel 43% dei casi.

Quali Paesi esteri offrono una migliore qualità della vita?

Ora che abbiamo capito quali sono i Paesi esteri che ospitano il maggior numero di italiani, andiamo a scoprire quali possono essere particolarmente appetibili per la qualità della vita.

Secondo quanto affermato nel sondaggio che abbiamo citato in precedenza, gli intervistati hanno affermato che Bahrain, Costa Rica e Messico sono i Paesi più accoglienti, a differenza della Grecia e della Nigeria, considerati i peggiori.

Ma quali Paesi garantiscono una migliore qualità della vita? Sicuramente parliamo dei Paesi del Nord, come Islanda e Norvegia, ossia i Paesi che hanno una qualità della vita nettamente più alta rispetto alla nostra.

Allo stesso modo, anche la Svizzera offre una qualità della vita di gran lunga superiore alla media. Inoltre, in questo Paese il tasso di disoccupazione si attesta intorno al 2,7%, dunque è molto basso.

Quali Paesi assumono più italiani per lavorare all’estero?

Ora che abbiamo spiegato quali sono le motivazioni principali che portano sermone più giovani a lasciare la loro terra natale e a cercare lavoro all’estero, torniamo alla nostra questione principale. Infatti, spesso una delle paure che si presenta in coloro che stanno per compiere questo grande passo, riguarda il fatto di non riuscire a trovare un lavoro che possa corrispondere alle loro aspettative.

Spesso si tratta di paura, altre volte di orgoglio: ciò che non cambia è che tutti, una volta partiti, vogliono trovare un lavoro appagante all’estero.

Da qui l’esigenza di capire quali sono i Paesi che assumono il maggior numero di italiani, così da avere più possibilità.

Devi sapere che all’estero la maggior parte delle assunzioni riguardano camerieri e cuochi. Ma quali sono i Paesi più interessanti per un italiano?

Al primo posto abbiamo l’Islanda che, come abbiamo visto prima, offre anche ottimi presupposti per quanto riguarda la qualità della vita.

Abbiamo poi Malta, seguita dalla Gran Bretagna, anche se dopo la Brexit molte situazioni si sono complicate.

Questi Paesi sono seguiti a ruota da altri che assumono molti italiani: stiamo parlando della Svizzera, Germania, Canada e Spagna.

Insomma, le possibilità sono molte, sia restando in Europa, sia provando l’avvenuta oltreoceano.

Se davvero sei convinto di compiere questa scelta e di buttarti in un’avventura all’estero, non ci resta che augurarti buona fortuna.