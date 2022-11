Nuova offerta di lavoro di Poste Italiane, che è alla ricerca di ben 167 portalettere su tutto il territorio italiano, che abbiano il diploma di scuola superiore di secondo grado. Le candidature potranno essere inoltrare entro e non oltre il prossimo 30 novembre 2022.

Lavoro, Poste Italiane cerca 167 postini diplomati in Italia. Candidature entro il 30/11

Poste Italiane offre ancora lavoro a 167 cittadini con un diploma di scuola superiore. Nello specifico, è alla ricerca di portalettere, comunemente conosciuti come postini, da ricollocare in tutto il territorio nazionale.

Le candidature, infatti, valgono per tutta l’Italia; sarà poi Poste Italiane a scegliere dove sarà inserita la risorsa, a seconda delle richieste di ciascuna sede territoriale. In ogni caso, non c’è da preoccuparsi poiché in fase di compilazione della domanda sarà possibile indicare la zona d’interesse.

Per questa offerta di lavoro non si richiedono qualifiche particolari, se non il diploma di scuola superiore, ma è indispensabile essere in possesso di una patente di guida in corso di validità, idonea per la guida dei mezzi aziendali e, unicamente per la provincia di Bolzano, occorre possedere il patentino del bilinguismo.

Lavoro a Poste Italiane, la selezione

I passaggi della selezione per il lavoro come portalettere per Poste Italiane saranno tre:

il primo riguarderà il superamento di un test attitudinale;





una volta superata la prima fase, poste contatterà il candidato per completare il processo di selezione, che prevede una prova di idoneità alla guida del motoveicolo. Si tratterà di un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta;





infine, l’ultimo step sarà un colloquio orale con il candidato.

Sul sito ufficiale di Poste leggiamo che in quest’ultima fase sarà obbligatorio presentare la documentazione idonea che attesti il titolo di studio del candidato.

Come inoltrare la candidatura

Veniamo a noi, in che modo sarà possibile inoltrare la candidatura per questa offerta di lavoro di Poste Italiane? Semplice:

innanzitutto, dovrete accedere al sito ufficiale di Poste Italiane e, una volta dentro selezionare “ Carriere ”. Vi si aprirà un menù a tendina e, qui, dovrete premere su “ Lavora con Noi ” e poi cliccare su “ Posizioni aperte ”.





”. Vi si aprirà un menù a tendina e, qui, dovrete premere su “ ” e poi cliccare su “ ”. Qui potrete osservare tutte le offerte di lavoro di Poste Italiane e selezionare quella relativa a “ Portalettere ” (oppure quella di vostro interesse). Si aprirà la pagina relativa all’annuncio, con tutte le informazioni riguardanti il posto di lavoro: i requisiti, le prove da sostenere, ecc.





” (oppure quella di vostro interesse). Si aprirà la pagina relativa all’annuncio, con tutte le informazioni riguardanti il posto di lavoro: i requisiti, le prove da sostenere, ecc. In fondo alla pagina potrete premere su “Invia candidatura ora” e, per proseguire, sarà necessario inserire il vostro indirizzo e-mail. Terminata la compilazione della domanda potrete inoltrare la vostra candidatura, oppure potrete scegliere di importale il vostro profilo LinkedIn.

Gli esiti della selezione verranno indicati sul sito e vi saranno inoltrati all’indirizzo mail selezionato.

È bene sottolineare che i candidati scelti in fase di preselezione (che riguarderà la presa in esame delle vostre candidature inoltrate sul sito) riceveranno sull’indirizzo mail inserito il test attitudinale, che riguarderà la fase di selezione vera e propria. Il test dovrà essere svolto online e sarà di ragionamento logico.

Andiamo a scoprire i termini per presentare la richiesta.

Leggi anche: Lavoro, Poste Italiane cerca diplomati a tempo indeterminato: candidature entro 30/11

Poste Italiane, termine di presentazione delle domande

Il bando di Poste Italiane finalizzato alla ricerca e all’assunzione di 167 figure professionali è stato pubblicato online lo scorso 2 novembre 2022. Nel bando è stata riportata la scadenza per presentare le domande sul sito, mediante la procedura sopradescritta, ed è stata fissata per il prossimo 30 novembre 2022 alle ore 23.59. Alle 00.00 del 1° dicembre 2022 il portale chiuderà.

Altre informazioni sul lavoro

Quali conoscenze professionali sono richieste per questo lavoro?

Come riporta il bando, non sono richieste conoscenze specialistiche particolari per svolgere la mansione di portalettere, ma solo per la provincia di Bolzano, occorre possedere il patentino del bilinguismo.

Qual è la tipologia di contratto?

Poste Italiane offre un contratto a Tempo Determinato, sempre in relazione alle specifiche esigenze aziendali, sia in termini numerici che di durata.

Qual è la sede del lavoro?

Non è segnalata una sede specifica, ma le Regioni e Province verranno individuate in un secondo momento in base alle esigenze aziendali. È bene sottolineare che in fase di presentazione della domanda si potrà indicare una sola area territoriale di preferenza.

Leggi anche: Lavoro, Agenzia delle Entrate cerca 1.704 diplomati e laureati per il primo semestre 2023