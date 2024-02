Lo stipendio medio dei lavoratori in Lussemburgo è il più alto d'Europa: a quanto ammonta?

Molti italiani migrano all'estero alla ricerca di condizioni economiche migliori rispetto a quelle italiane, ma non tutti sanno che è il Lussemburgo il Paese con gli stipendi più alti d'Europa. Basti pensare che i salari medi annuali del Paese si aggirano sui 65,8mila dollari, una cifra davvero elevatissima.

Scopriamo quanto si guadagna al mese in Lussemburgo, qual è lo stipendio medio dei lavoratori e quali sono i lavori più richiesti.

Quanto si guadagna al mese in Lussemburgo?

Come confermano alcuni dati dell'OCSE, lo stipendio medio in Lussemburgo è il più alto tra i Paesi OCSE secondo l'ultimo studio, con una media di 65.854 dollari all'anno, ovvero in media 2.970,71 euro al mese (quindi 1.571 euro in più rispetto a quello italiano).

Il salario minimo è attualmente di oltre 2.500 euro lordi al mese per un lavoratore non qualificato di età superiore ai 18 anni.

Inoltre, stando a quanto riporta l'ultimo sondaggio STATEC (l'agenzia statistica lussemburghese), il reddito netto medio per una coppia con due figli è di almeno 4.213 euro (+3,3% rispetto al 2018), di 2.912 euro (+7,6%) per una coppia senza figli e di 2.110 euro (+6,1%) per un single.

Bisogna anche sottolineare che, a fronte di uno stipendio più elevato, corrisponde un costo della vita altrettanto elevato e considerato tra più alti d'Europa.

Quanti soldi servono per vivere in Lussemburgo?

Vivere a Lussemburgo, quindi, è costoso: secondo alcuni dati riportati da Numbeo, il costo della vita in Lussemburgo è del 25,33% più alto che in Italia.

Anche per questo motivo molti lavoratori che hanno un'occupazione in questo Paese viaggiano come pendolari da Germania, Francia e Belgio per risparmiare notevolmente sui costi di affitto e non solo.

L'elevato costo della vita, infatti, vale per diverse tipologie di spesa: dagli affitti, che registrano addirittura il 162,17% in più del nostro Paese, alle spese per l'acquisto di generi alimentari.

Quanto costa un caffè in Lussemburgo?

Anche per una cena fuori o un caffè al bar in Lussemburgo bisogna mettere in conto dei prezzi più elevati. Fortunatamente, la maggior parte dei locali e bar lussemburghesi propone dei menù fissi con prezzi che variano dai 10 ai 15 euro.

Un caffè costa almeno 2,50 euro, ma bisogna fare attenzione perché di solito si tratta di un caffè molto lungo, più simile a quello americano che all'espresso italiano.

Quali sono i lavori più richiesti in Lussemburgo?

Una volta compreso lo stipendio medio e il costo della vita in Lussemburgo, potrebbe tornare utile conoscere anche quali sono i lavori più richiesti in questo Paese per valutare le opportunità e le offerte disponibili.

L'economia del Lussemburgo si basa principalmente sul settore terziario che produce ben l'86% del PIL, seguito dal settore industriale (13,6%) e agricolo (0,4%). L'enorme presenza sul territorio di banche e istituzioni finanziarie, è conferma del fatto che il settore bancario e finanziario a fungere da principale motore economico del Paese.

Tuttavia, tra i lavori più richiesti ci sono anche altri settori: