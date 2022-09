In questa breve guida andremo ad osservare nel dettaglio quando arriveranno tutti i pagamenti INPS della settimana. Sono previsti per i prossimi 7 giorni: l’Assegno Unico su RdC, il Reddito di Cittadinanza e il Bonus 200 euro, anche se dovrebbe arrivare ugualmente qualche coda di pagamento Naspi. Partiamo subito.

Pagamenti INPS della settimana, l’AU su Rdc

Partiamo con il sostegno per figli a carico da zero a ventuno anni ad integrazione del Reddito Cittadinanza. I prossimi pagamenti arriveranno proprio in data di oggi e continueranno domani 20 settembre e mercoledì 21 settembre.

Attenzione, però, perché si tratta di ricariche arretrate, dunque, dei pagamenti rivolti ai cittadini che hanno consegnato a luglio o ad agosto il modello Rdc com AU. Per le ricariche di fine mese, infatti, che saranno di competenza agosto, occorrerà attendere fino all’erogazione della ricarica ordinaria di Rdc, dunque, fine mese.

Ricordiamo, infatti, che a differenza dell’Assegno Unico “normale”, ovvero, per i non percettori di reddito di cittadinanza, per i quali l’AUU viene corrisposto il mese stesso di competenza, per i percettori di Rdc, la ricarica dell’Assegno universale figli riguarda la mensilità precedente.

Insomma, la prossima erogazione “ordinaria” di AU su Rdc riguarderà il mese di agosto 2022. Ricordiamo che il modello Rdc com Au deve essere consegnato dalle famiglie che hanno:

figli a carico da 18 a 21 anni che frequentano l’università, le scuole superiori, tirocini, corsi professionali o servizio civile universale e che hanno redditi non superiori a 8 mila euro;





figli minorenni a carico di un soggetto differente dal genitore biologico, come ad esempio una nonna o uno zio;





figli disabili;





genitori separati;





madri con meno di 21 anni.

Pagamenti INPS della settimana, la Naspi

Abbiamo visto insieme il primo dei pagamenti INPS della settimana: l’AU su Rdc, andiamo ora a osservare insieme i prossimi accrediti della nuova assicurazione sociale per l’impiego.

La Naspi viene corrisposta per flussi di pagamento a seconda della data di presentazione della domanda e dal comune/provincia di residenza. Le date degli accrediti sono sempre visibili sui fascicoli previdenziali del cittadino INPS, effettuando l’accesso con:

SPID – Sistema pubblico di identità digitale

CIE – Carta di Identità Elettronica

CNS – Carta Nazionale dei Servizi

Ricordiamo che i pagamenti INPS della Naspi, a partire dal 2022, sono erogati con il décalage del 3% sull’importo, che era stato bloccato con il decreto-legge sostegni bis del 25 maggio 2021, fino al 31 dicembre 2021. La riduzione dell’importo verrà calcolata a partire dal sesto mese di fruizione del sostegno e sull’importo percepito nella mensilità precedente, dunque, non sull'importo originario della prestazione.

I pagamenti INPS del Bonus 200 euro sulla Naspi, invece, partiranno solamente nel mese di ottobre e verranno accreditati in automatico.

Reddito di Cittadinanza, quando arriva la ricarica ordinaria

Pagamenti INPS Reddito di Cittadinanza ordinario, quando arrivano? In questi giorni sul web circolano notizie riguardanti anticipi dell’erogazione del sostegno pentastellato ordinario.

Ad oggi, non possiamo fare altro che smentire queste notizie che stanno circolando. Il reddito di cittadinanza, infatti, verrà erogato come di consueto il 27 del mese, più precisamente il prossimo martedì. Le ricariche, poi, continueranno ad arrivare fino al 30 settembre.

Insieme alla ricarica ordinaria di reddito di cittadinanza arriveranno anche i pagamenti INPS della pensione di cittadinanza, il sostegno economico riservato a over 67 e a nuclei in cui sono presenti membri della famiglia non autosufficienti.

Con la ricarica di fine mese, quella ordinaria, arriveranno anche le ultime tranches di pagamenti INPS del bonus 200 euro. Questo non sarà percepito da:

chi l’ha già ricevuto a luglio o ad agosto;

chi ha nel nucleo familiare un soggetto già percettore del sostegno (es. pensionato, lavoratore dipendente).

Le ricariche Rdc di metà mese sono arrivate lo scorso giovedì per primi percettori, per chi ha chiesto il rinnovo e per chi attendeva arretrati.

Bonus 200 euro, gli ultimi pagamenti INPS

I pagamenti INPS del bonus 200 euro continueranno ad arrivare nei prossimi giorni per:

lavoratori domestici che hanno inoltrato la domanda di recente. Ricordiamo che costoro hanno la possibilità di chiedere il bonus 200 euro fino al 30 settembre 2022;

che hanno inoltrato la domanda di recente. Ricordiamo che costoro hanno la possibilità di chiedere il bonus 200 euro fino al 30 settembre 2022; percettori di Rdc che non l’hanno ricevuto a luglio o ad agosto.

Per chi percepisce la Naspi e le indennità di disoccupazione, oltre che per le ex indennità covid-19 e i nuovi percettori del decreto-legge aiuti bis (n. 115 del 9 agosto 2022), i pagamenti INPS del sostegno arriveranno solo ad ottobre.

Attenzione, però, perché proprio nei giorni scorsi sono arrivate importantissime notizie per il bonus 200 euro per partita iva: le domande potrebbero aprire proprio domani.

