Il Bonus 200 euro rende la busta paga di novembre più pesante per alcuni lavoratori dipendenti. Arriva l’agevolazione una tantum di 200 euro per i lavoratori che non lo hanno ricevuto a luglio a causa di dubbi sui requisiti. Di chi si tratta e quando arriva? Ecco la data da segnare sul calendario.

Il Bonus 200 euro rende la busta paga di novembre più pesante per alcuni lavoratori dipendenti. Arriva l’agevolazione una tantum di 200 euro per i lavoratori che non lo hanno ricevuto a luglio a causa di dubbi sui requisiti. Ma di chi si tratta e quando arriva?

Il Bonus da 200 euro arriva ancora una volta in aiuto dei lavoratori. Il contributo già in erogazione da luglio, corrisposto in maniera diretta in busta paga dai datori di lavoro dietro compilazione dei un autocertificazione da parte del lavoratore dove si specifica la non titolarità dei trattamenti indicati all’articolo 32 del Decreto Legge numero 50/2022, verrà pagato nuovamente a novembre.

Prima di vedere chi sono i beneficiari della nuova tranche di pagamento del Bonus 200 euro chiariamo alcuni punti.

Il Bonus 200 euro è erogato una sola volta anche per coloro che hanno più contratti di lavoro. Si tratta di una somma esentasse e verrà rimborsato al datore di lavoro tramite flusso Uniemens.

Fortemente voluto dal Governo Draghi è stato messo in campo per aiutare le famiglie italiane sempre più piegate dalla crisi economica dovuta all’emergenza pandemica da Covid 19 e dalla crisi tra Russia e Ucraina.

Tuttavia, il Bonus 200 euro non è stato erogato a tutti. Per alcuni l’erogazione avverrà nella busta paga di novembre. Ecco a chi spetta e in quale data si avrà l’accredito del Bonus.

Pagamento Bonus 200 euro lavoratori: nuova data a novembre. Ecco quando arriva

Sono in molti i lavoratori a non aver ricevuto a luglio il pagamento del Bonus 200 euro, ma nessuno deve disperarsi.

Il contributo può essere ancora erogato dai propri datori di lavoro, qualora il lavoratore non l’avesse ricevuto per requisiti mancanti o errori o nel caso non abbiano presentato l'autodichiarazione necessaria.

Nuove indicazioni a riguardo sono state fornite dall’INPS con il messaggio 3805 del 20 ottobre scorso dove vengono chiariti i comportamenti da adottare in caso di mancata erogazione e su come procedere a regolarizzare la propria posizione.

I casi previsti di mancato pagamento del Bonus 200 euro sono relativi all’azzeramento della retribuzione a luglio per aspettativa sindacale, o sospensione per mancata vaccinazione anti-Covid19, oppure contribuzione previdenziale azzerata oppure errori formali o mancata dichiarazione del lavoratore.

In questi casi i datori di lavoro provvederanno alla regolarizzazione del flusso Uniemens di luglio 2022 entro il 30 dicembre 2022.

Come conseguenza il Bonus 200 euro viene erogato in maniera automatica nel mese di novembre previa autocertificazione al datore di lavoro.

Nella dichiarazione il lavoratore deve indicare di non beneficiare dell'indennità del predetto decreto-legge n. 50-2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.

Ma qual è questa nuova data da segnare sul calendario di novembre per i lavoratori che si rivedono in tale posizione? Il contributo, per questi, sarà in pagamento a partire dal 22 dicembre.

A quali lavoratori spetta il Bonus da 200 euro a novembre

Nello specifico chi potrà ricevere il pagamento alla nuova data del 22 novembre?

Beneficeranno del Bonus da 200 euro in busta paga di novembre 2022 coloro che sono in forza all’azienda nel mese di ottobre 2022 e che avevano un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022, anche con altro datore di lavoro.

Possono beneficiare del contributo coloro che sono stati destinatari di eventi retribuiti con copertura figurativa integrale dall’INPS fino alla data del 18 maggio 2022 e non siano destinatari delle indennità 200 euro per altri requisiti previsti dal DL 17 maggio 2022, n. 50.

Tale copertura deve sussistere alla data del 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022). Attenzione, possono essere stati creati anche in una data antecedente e proseguiti in data successiva ai termini indicati.

Il lavoratore che ha più rapporti di lavoro deve richiedere l’erogazione del Bonus ad un solo datore di lavoro.

Pagamento Bonus 200 euro a novembre, serve l’autodichiarazione del lavoratore

Per ottenere il Bonus 200 euro nella busta paga di novembre c’è bisogno per il settore privato una specifica autocertificazione in cui si attestano i requisiti previsti.

Il Decreto Aiuti ha stabilito che sia il datore di lavoro ad erogare il Bonus in maniera automatica a solo dopo rilascio della certificazione, in cui si attesta di non essere percettore di pensione o reddito di cittadinanza, oltre a non aver percepito la somma da altro datore di lavoro.

L’autodichiarazione può essere presentata a mano o inviata al datore di lavoro via posta elettronica.