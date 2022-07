Si sente sempre più spesso parlare di esperienze di giovani che decidono di lasciare il posto fisso come lavoratori dipendenti e di intraprendere l’entusiasmante strada dell’imprenditorialità e del lavoro autonomo. L’apertura della partita IVA rappresenta il primo passo per queso tipo di esperienza ed è sicuramente un’alternativa conveniente nei casi in cui rientri nella categoria degli under 35, in quanto hai diritto ad una serie di agevolazioni previste dall’attuale normativa.

A questo proposito, se hai intenzione di avviare un’attività come lavoratore autonomo oppure come aziende, l’apertura della partita IVA è sicuramente la prima operazione da compiere obbligatoriamente.

In tal senso, all’interno del seguente articolo, andremo ad illustrare come funziona effettivamente una partita IVA e quando è obbligatoria.

Inoltre, saranno poste in evidenza anche le agevolazioni ed i costi che dovranno essere sicuramente affrontati quando a richiedere l’apertura della partita IVA sono giovani che appartengono alla categoria degli under 35.

Partita IVA: quando i giovani under 35 sono obbligati ad aprirla

Se hai meno di 35 anni di età e hai intenzione di avviare un’attività di lavoro come lavoratore autonomo oppure di creare una nuova azienda, la prima cosa da fare al fine di non incorrere in eventuali sanzioni e provvedimenti legali, è quella di procedere con l’apertura della partita IVA.

Questa operazione dovrà avvenire, tuttavia, soltanto in seguito di un’apposita consulenza da parte del tuo commercialista di fiducia, il quale sarà in grado di consigliarti la soluzione più adatta alle tue necessità e quale codice ATECO adoperare al fine dell’inquadramento della tua attività autonoma.

Effettivamente, ci sono alcuni casi particolari in cui è possibile anche evitare di aprire la partita IVA nonostante non si svolga un’attività di lavoro come lavoratore dipendente.

Nello specifico, stiamo parlando di quelle situazioni in cui ti occuperai di svolgere un’attività che sarà inquadrata come prestazione occasionale, ovvero di cui ti occupi in maniera non abituale.

Dunque, è necessario sapere che l’apertura della partita IVA presuppone sicuramente dei costi che, nonostante inizialmente possono essere particolarmente bassi grazie al regime agevolato del forfettario, potrebbero aumentare gradualmente con il trascorrere dei 5 anni dalla data di apertura.

Partita IVA e giovani under 35: come funzionano le agevolazioni

Nel momento in cui deciderai di aprire la partita IVA e appartieni alla categoria degli under 35, avrai davanti diverse agevolazioni fiscali particolarmente convenienti, che vale la pena sfruttare al meglio.

A questo proposito, dopo esserti iscritto presso l’Agenzia delle Entrate ed aver provveduto alla compilazione effettiva di una serie di moduli e di documenti obbligatori, dovrai andare a scegliere non soltanto il codice ATECO ma anche il regime fiscale più adatto alla tua situazione.

Nella maggior parte dei casi, una delle principali agevolazioni di cui potranno beneficiare i giovani under 35 che decideranno di avviare l’apertura della propria partita IVA è proprio quella di poter adottare un regime fiscale di tipo forfettario. Si tratta di un regime noto a tutti anche con il nome di flat tax, in quanto consiste nella possibilità di accedere al riconoscimento di una tassazione ridotta.

Questo accade in questo si potrà prendere come riferimento per i primi cinque anni di lavoro un’aliquota pari al 5 per cento, che successivamente si trasformerà al 15%.

In tal senso, proprio per questo motivo, nella maggior parte dei casi, i giovani under 35 che prendono la decisione di aprire la partita IVA, selezioneranno come regime fiscale quello del regime forfettario, mediante il quale potranno risparmiare sulle tasse ed ottenere il riconoscimento di una serie di ulteriori vantaggi.

Chi può accedere alle agevolazioni per i giovani under 35 che aprono partita IVA

Al fine di poter accedere all’agevolazione prevista per i giovani che risultano essere intenzionati ad avviare una propria attività da autonomi e che vogliono aprire la partita IVA, sarà necessario porre particolare attenzione alle condizioni obbligatorie affinché si possa effettivamente beneficiare del regime agevolato del forfettario.

Nello specifico, sarà necessario rispondere al limite di fatturato annuale pari al 65 mila euro, oltre che avere una residenza presso uno dei paesi apparenti all’Unione Europea.

Occorre, inoltre, sottolineare che nonostante il regime agevolato del forfettario risulta essere particolarmente utilizzato da parte dei giovani under 35, in realtà al momento la legge prevede la possibilità per tutti i cittadini di accedere a questa tipologia di regime fiscale, senza alcun vincolo legato all’età anagrafica.

Infine, è importante anche sottolineare che il regime fiscale agevolato non potrà essere adottato neanche da parte di quegli imprenditori che decidono di avviare un’attività autonoma legata al settore agricolo, i quali potranno provvedere all’adesione di un regime appositamente dedicato a questo ambito.