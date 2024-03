Pensione anticipata, fare la domanda nel 2024 è più semplice: le indicazioni dell'INPS

Fare domanda per la pensione anticipata diventa più semplice nel 2024. È l’INPS a offrire tutti i chiarimenti in merito a 3 diverse modalità di presentazione.

Anche nel 2024 si può uscire dal mondo del lavoro in anticipo. Ma come fare domanda per la pensione anticipata?

Tutti i chiarimenti sono stati messi nero su bianco dall’INPS che, con la circolare n. 1041 dell’11 marzo 2024, ha fornito informazioni sull’invio semplificato delle domande telematiche per richiedere la pensione anticipata ordinaria.

La buona notizia è che presentare richiesta, nel corso di quest’anno, sarà più semplice. L’Istituto ha, infatti, elencato le diverse strade che permettono di inviare richiesta. Sono 3 i canali che si potranno utilizzare a questo scopo, tra procedure online, veloci ed effettuabili da casa propria, e procedure più adatte a chi non ha particolare dimestichezza con la tecnologia.

Pensione anticipata, come fare domanda: nel 2024 è più facile

Con la circolare dell’11 marzo, l’INPS comunica che:

il sistema di gestione delle domande di pensione anticipata ordinaria è stato implementato al fine di reingegnerizzare e semplificare la presentazione dell’istanza.

In poche parole, fare domanda per la pensione anticipata nel 2024 sarà più facile, anche perché vengono messi a disposizione diversi canali che potranno essere utilizzati a questo scopo.

In particolare, chi desidera fare domanda per la pensione anticipata può servirsi di:

• Sito INPS;

• CAF e patronati;

• Contact center.

Come fare domanda di pensione anticipata online dal sito INPS

In merito al primo punto, è importante sapere che chi desidera inviare domanda per la pensione anticipata in via telematica, con tutti gli agi offerti da questo canale, potrà farlo solo se è in possesso, alternativamente, di SPID, CIE oppure CNS.

Bisognerà, dunque, collegarsi al sito dell’INPS seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > in Aree tematiche “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Accedi all’area tematica”.

Una volta effettuato l’accesso tramite le credenziali, si potrà selezionare la voce “Nuova prestazione pensionistica” > “Pensione anticipata”.

Non tutti sono avvezzi all’utilizzo della tecnologia. Per questo motivo, l’INPS mette a disposizione anche altre strade per presentare domanda per la pensione anticipata.

In particolare, rimane aperta la possibilità di recarsi presso un CAF o un patronato e richiedere assistenza per la compilazione della domanda, fornendo agli operatori tutta la documentazione richiesta.

In alternativa, è possibile contattare direttamente il Conctact center dell’INPS. Per farlo, ci sono due opzioni:

• chiamando il numero verde 803164 gratuito (solo da rete fissa);

• chiamando il numero 06 164164 (a pagamento e da mobile, secondo le tariffe stabilite dal proprio gestore).

Chi può fare domanda per la pensione anticipata nel 2024

Ma chi può fare domanda per la pensione anticipata? A stabilire i requisiti per accedere a questo tipo di pensione è stata la Legge di bilancio 2024.

Possono fare domanda per uscire anticipatamente dal mondo del lavoro tutti coloro che presentano i seguenti requisiti:

• età anagrafica di almeno 62 anni;

• almeno 41 anni di contributi.

I lavoratori dipendenti privati o autonomi percepiscono la pensione anticipata dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda. I lavoratori dipendenti pubblici, invece, dal giorno successivo alla cessazione del servizio.

Si ricorda, inoltre, che per ottenere la pensione anticipata è necessario che il rapporto di lavoro dipendente deve essere cessato. Al contrario, per i lavoratori autonomi non è richiesta la cessazione dell’attività svolta.

Pensione anticipata: requisiti per il 2024

La pensione anticipata è riservata agli iscritti:

• all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);

• alla Gestione Sperata INPS;

• alle forme sostitutive dell’AGO;

• alle forme esclusive dell’AGO.

A seconda del soggetto che invia richiesta per la pensione anticipata, devono essere rispettati specifici requisiti.

Per esempio, coloro con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono andare in pensione anticipata con:

• 41 anni e 10 mesi di contributi (se donne);

• 42 anni e 10 mesi di contributi (se uomini).

I lavoratori che, invece, hanno iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996, possono richiedere la pensione anticipata:

• al perfezionamento del requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi se donne);

• al compimento dei 64 anni di età anagrafica e con almeno 20 anni di contributi (è esclusa la contribuzione figurativa) con una prima rata di importo non inferiore a 2,8 volte quello dell’assegno sociale.

Leggi anche: INPS, pensione anticipata: cambia tutto dal 2027