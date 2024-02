Pensione anticipata nel 2024, cosa cambia: nuovi importi e requisiti

Le pensioni subiscono costantemente delle modifiche e sono soggette sempre a novità: ecco cosa cambia nel 2024 per le pensioni anticipate.

L'Inps ha recentemente aggiornato le modalità di presentazione delle domande per coloro che aspirano a beneficiare della cosiddetta "Quota 103", oltre a modifiche per l'opzione donna e la pensione anticipata contributiva. Queste novità implicano cambiamenti sostanziali per i lavoratori che si avvicinano alla soglia del pensionamento.

Quanti anni di contributi per andare in pensione nel 2024

A partire dal 2024, si apre la strada all'accesso anticipato alla pensione tramite la cosiddetta "Quota 103", che consente il pensionamento combinando 62 anni di età con 41 anni di contributi. Questa opportunità, che prosegue l'iter della pensione anticipata flessibile delineata dalla legge n. 213/2023, introduce però delle novità sostanziali rispetto alle formule precedenti.

In particolare, le modifiche apportate riguardano il calcolo dell'assegno pensionistico, che abbandona il sistema misto a favore di uno esclusivamente contributivo, analogamente a quanto previsto per l'opzione donna. Tale cambiamento significa che l'importo della pensione verrà determinato basandosi esclusivamente sui contributi effettivamente versati durante l'arco lavorativo, eliminando la componente retributiva per le anzianità maturate sino al 31 dicembre 1995.

Questa transizione al sistema contributivo puro mira a garantire una maggiore equità e sostenibilità del sistema pensionistico, sebbene imponga limitazioni significative sull'entità della rendita futura, che non potrà eccedere determinate soglie stabilite.

Limiti all'importo della pensione

In aggiunta, a partire dal 2024, l'importo massimo percepibile per la pensione anticipata non eccederà quattro volte il trattamento minimo Inps, fissato a 2.394,44€ lordi mensili. Questo tetto all'importo della pensione sarà valido fino al raggiungimento dei 67 anni, età pensionabile secondo la "legge Fornero".

Parallelamente, verrà introdotto un meccanismo di differimento per l'erogazione del primo rateo pensionistico, stabilito in sette mesi post-maturazione dei requisiti per il settore privato e di nove mesi per il pubblico impiego.

Tale differimento mira a sincronizzare l'assegnazione del beneficio pensionistico con i nuovi parametri stabiliti, assicurando così un'adeguata transizione verso le nuove norme pensionistiche. Queste misure riflettono un tentativo di bilanciare la flessibilità nell'accesso alla pensione anticipata con la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale.

Come presentare la propria domanda

L'Inps ha reso disponibile sul proprio portale il prodotto "Pensione Anticipata Flessibile L. bilancio 2024" per facilitare l'invio delle domande. I lavoratori interessati possono presentare la richiesta direttamente online o tramite patronato, a condizione di possedere le credenziali SPID di secondo livello, CNS o CIE.

Anche l'opzione donna subisce modifiche, con l'aggiornamento dei requisiti a 61 anni di età e 35 anni di contributi. La pensione anticipata contributiva, invece, prevede l'accesso a 64 anni con 20 anni di contribuzione effettiva, con particolari agevolazioni per le madri.

Le modifiche introdotte nel 2024 mirano a rendere il sistema pensionistico italiano più sostenibile nel lungo termine, privilegiando un approccio contributivo che rifletta più fedelmente i contributi versati durante la vita lavorativa.

Se da un lato queste novità, insieme a tutte le modifiche proposte e applicate, possono rappresentare una sfida per alcuni lavoratori, dall'altro offrono l'opportunità di pianificare con maggiore consapevolezza il proprio percorso verso il pensionamento.