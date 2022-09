La pensione è un diritto fondamentale riconosciuto a tutti i cittadini dallo Stato italiano. La normativa prevede la distribuzione di un trattamento economico previdenziale, se sussistono i requisiti e condizioni di legge. Un contesto molto ampio che non chiude la porta a chi si trova senza lavoro, per cui, si comprende che esistono delle formule pensionistiche create "ad hoc" per i disoccupati, come può essere appunto la misura Ape sociale.

La pensione è un diritto fondamentale riconosciuto a tutti i cittadini dallo Stato italiano. La normativa prevede la distribuzione di un trattamento economico previdenziale, se sussistono i requisiti e condizioni di legge. Un contesto molto ampio che non chiude la porta a chi si trova senza lavoro, per cui, si comprende che esistono delle formule pensionistiche create "ad hoc" per i disoccupati, come può essere appunto la misura Ape sociale.

Un disoccupato che ha superato i 60 anni di età ha il diritto di poter richiedere un pensionamento o prepensionamento. Ad oggi, non esistono molte opportunità per i disoccupati che hanno perso il lavoro, ma sono stati aggiunti dei correttivi che permettono l’accesso a un prepensionamento anticipato vantaggioso.

Oltretutto, i disoccupati che hanno maturato un rilevante montate contributivo possono agganciarsi alla pensione anticipata ordinaria voluta dalla Fornero.

L’INPS sostiene i disoccupati con 1.500£ di pensione, ecco i requisiti

Non tutte le persone lo sanno, ma coloro che hanno perso il lavoro possono richiedere l’accesso al prepensionamento. Si tratta, di una possibilità contenuta nella misura Ape sociale, una formula pensionistica studiata per favorire i lavoratori che rientrano nel regime di tutela previsti dalla legge n. 232/2016, comma 199.

I disoccupati che richiedono il diritto all’anticipo pensionistico Ape sociale, ricevono un valore economico mensile fino a 1.500 euro. Un’indennità riconosciuta a coloro che hanno fruito della Naspi, DIS-COLL e altro trattamento integrativo al reddito.

In particolare, la misura si rivolge a chi ha perso il lavoro per giusta causa, licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro. E, ancora, per sopraggiunta scadenza contrattuale (a tempo determinato), se nei 36 mesi precedenti siano presenti almeno 18 mesi prodotti da lavoro dipendente.

Un supporto economico per coprire l’assenza dell’attività lavorativa, riconosciuto fino alla pensione di vecchiaia, se sussistono le condizioni previste dalla vigente normativa.

I lavoratori disoccupati che intendono avvalersi del prepensionamento con lo strumento Ape sociale, devono risultare iscritti presso la gestione INPS, rientrare in un’età anagrafica di 63 anni con 30 anni di versamenti contributivi e rispettare diverse condizioni normative.

Le disoccupate godono di un vantaggio pensionistico in più, ecco come

Lo stato di disoccupazione deve risultare strettamente legato all’interruzione del rapporto lavorativo, altro requisito indispensabile per il rilascio del beneficio economico riguarda il non risultare titolare di altre forme di trattamenti economici previdenziali.

Le donne disoccupate che rientrano nei requisiti innanzi descritti possono ottenere una riduzione contributiva massima di 24 mesi, uno sconto di 12 mesi per ogni figlio naturale o adottivo. La riduzione massima richiedibile non può superare i due anni

Quante mensilità mi spettano con la pensione disoccupati APE sociale

Il prepensionamento è strettamente legato dalla presenza del diritto al trattamento richiesto all’INPS in tre intervalli temporali. Al momento, la misura è canalizzata verso il termine di chiusura fissato per il 31 dicembre 2022. L’istanza di ammissione la beneficio economico dovrà essere presentata entro il 30 novembre 2022.

L’INPS, ricorda che per quest’ultima scadenza le domanda saranno smaltite in considerazione delle risorse finanziarie disponibili.

La decorrenza del trattamento avviene immediatamente, ovvero il primo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di accesso all’indennità economica.

L’INPS riconosce agli aventi diritto un’indennità per un periodo di 12 mesi all’anno, fino al perfezionamento dell’età pensionabile. Un sussidio a favore dei lavoratori che non possiedono i requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria o per altro trattamento pensionistico italiano.

L’importo dell’anticipo pensionistico Ape sociale si avvina, ma non è il vero importo del trattamento previdenziale spettante. Tuttavia, il valore massimo ottenibile corrisponde a 1.500 euro, anche se la prestazione finale eccede tale rendita.

L’anticipo pensionistico Ape sociale non è soggetto a integrazione o rivalutazione, né tantomeno, permette il perfezionamento della contribuzione figurativa. E, ancora, la misura non è reversibile.

Dove e come inoltrare la richiesta per ottenere la pensione disoccupati Ape sociale

L’INPS prende in carico tutte le domanda pervenute nei termini regolari che corrispondono alle date del 31 marzo e il 15 luglio.

La data del 30 novembre 2022 corrisponde alle richieste “tardive”, ovvero quelle condizionate dalla presenza delle risorse disponibili.

In ogni caso, la richiesta per l’ammissione al beneficio economico può essere inoltrata dal portale online dell’Istituto nella sezione “prestazioni e Servizi”. Un percorso azionabile solo in presenza delle credenziali di accesso, come ad esempio: SPID, CIE o CNS.

Per chi è senza lavoro si apre anche Quota 41

I lavoratori che hanno perso il lavoro, quindi in stato di disoccupazione possono richiedere anche l’accesso alla misura Quota 41, rispettando tutte i requisiti disposti dalla normativa.

I vantaggi di quest’ultima misura possono essere davvero tanti, iniziamo nel chiarire che non si parla più di un assegno ponte, ma del vero trattamento economico previdenziale.

Nessun margine d'importo, ma un assegno rapportato al montante contributivo maturato nel corso della carriera lavorativa, oltre alla possibilità di una liquidazione con il sistema misto o retribuito.

Viene erogata per 13 mensilità, permette l’integrazione al minimo e l’applicazione delle maggiorazioni sociali secondo le disposizioni di legge. E, ancora, risulta essere una misura reversibile in favore degli eredi superstiti.