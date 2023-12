Nuovo bonus pensioni a Gennaio 2024: chi ne beneficia e di quanto si tratta

Dal prossimo gennaio, i pensionati italiani avranno una buona notizia: l'implementazione di nuove aliquote IRPEF, come previsto dalla Legge di Bilancio 2024, porterà a un nuovo bonus che si rifletterà positivamente sui cedolini di pensione a partire da gennaio 2024. Questo bonus non rappresenta un importo aggiuntivo, bensì un risparmio dovuto alla revisione delle aliquote IRPEF, influenzando positivamente l'importo netto delle pensioni.

Le novità sul fronte dell'IRPEF

La Legge di Bilancio 2024 segna un significativo cambiamento nelle aliquote dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), il quale avrà un impatto diretto sulla tassazione delle pensioni in Italia. Questa revisione mira a favorire in particolare coloro i quali ricevono un assegno pensionistico annuo compreso tra 15 mila e 50 mila euro.

In questo contesto, viene introdotto un nuovo "bonus" IRPEF che si tradurrà in un risparmio mensile che può arrivare fino a 20 euro. Tale misura si propone di alleviare il carico fiscale per i pensionati appartenenti a questa fascia di reddito, offrendo loro un beneficio finanziario significativo a partire dal prossimo gennaio.

Tassazione delle pensioni da Gennaio 2024

Al momento, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) svolge il ruolo di sostituto d'imposta per i pensionati, eseguendo la trattenuta dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) direttamente sui cedolini pensionistici. Prima dell'attuazione della revisione fiscale, le aliquote IRPEF erano suddivise in fasce di reddito.

Tuttavia, con la recente riforma, si è optato per l'equiparazione del secondo scaglione al primo, determinando una riduzione dell'aliquota al 23% per i redditi fino a 28 mila euro. Questa modifica rappresenta un chiaro tentativo di semplificare e rendere più equa la struttura fiscale, garantendo al contempo un trattamento fiscale più favorevole per i pensionati con redditi intermedi.

Calcolo dell'importo del "bonus"

Il "bonus" in questione non rappresenta una somma fissa, ma piuttosto un risparmio percentuale che scaturisce dalla riduzione dell'aliquota dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF). Per coloro con un reddito annuo situato tra 15 mila e 50 mila euro, il risparmio sarà del 2% sulla parte eccedente i 15 mila euro.

Questa dinamica si riflette in aumenti modesti per i redditi più bassi, ad esempio, 20 euro per una pensione di 16.000 euro, e in incrementi più significativi per i redditi più alti, raggiungendo un massimo di 260 euro all'anno per le pensioni comprese tra 28.000 e 50.000 euro. Tale approccio progressivo mira a fornire un beneficio proporzionato in base al livello di reddito, garantendo una distribuzione equa del vantaggio fiscale introdotto dalla revisione delle aliquote IRPEF.

Gli aumenti derivanti dal taglio dell'IRPEF

I seguenti dati rappresentano gli aumenti netti annuali risultanti dalla revisione delle aliquote IRPEF:

• reddito annuo: 16.000 euro • aumento netto annuo: 20 euro

• reddito annuo: 17.000 euro • aumento netto annuo: 40 euro

• reddito annuo: 18.000 euro • aumento netto annuo: 60 euro

• reddito annuo: 19.000 euro • aumento netto annuo: 80 euro

• reddito annuo: 20.000 euro • aumento netto annuo: 100 euro

• reddito annuo: 22.000 euro • aumento netto annuo: 140 euro

• reddito annuo: 24.000 euro • aumento netto annuo: 180 euro

• reddito annuo: 26.000 euro • aumento netto annuo: 220 euro

• reddito annuo: 28.000 euro e superiori • aumento netto annuo: 260 euro



