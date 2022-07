Buone notizie in arrivo per il mondo dei trattamenti pensionistici di Inps? In questa breve guida andremo ad osservare nel dettaglio i tre aumenti che sono previsti per le pensioni di agosto, per tre tipologie differenti di pensionati.

Pensioni di agosto 2022: arrivano 3 aumenti per tre diversi tipi di pensionati fino a 655€

Partiamo subito dal primo dei tre aumenti sulle pensioni di agosto 2022: si tratta del rimborso del 730. Sappiamo che con la consegna delle dichiarazioni dei redditi l’Agenzia delle Entrate è andata a debito o a credito con alcuni pensionati.

In particolare, alcuni cittadini percettori di trattamenti pensionistici hanno maturato, nel periodo di imposta 2021, un credito nei confronti del fisco. Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate provvederà ad erogare i rimborsi, partendo proprio dalle pensioni del mese di agosto 2022 e continuando con quelle di settembre.

L’aumento, dunque, non interesserà unicamente la prossima mensilità, ma potrà riguardare anche i mesi da settembre in poi. Tutto dipenderà da quando il pensionato, o chi per esso (come il Centro di Assistenza Fiscale o il Commercialista) avrà inoltrato la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate.

2° aumento dei trattamenti pensionistici di agosto

Passiamo subito al secondo aumento relativo alle pensioni di agosto 2022. Si tratta di un aumento dovuto al mancato accredito, nell’erogazione dei trattamenti pensionistici di luglio, del bonus 200 euro una tantum.

Stiamo parlando dell’ormai notissima indennità una tantum che l’Esecutivo guidato dal Professor Draghi ha inserito nel decreto-legge Aiuti dello scorso 17 maggio 2022. L’indennità sappiamo, è riservata a tutti quei cittadini con redditi entro il limite di 35 mila euro, in particolare, oltre ai pensionati, sarà corrisposta dall’INSP a:

percettori di indennità di disoccupazione





beneficiari di Reddito e Pensione di Cittadinanza





lavoratori domestici





ex Indennità Covid-19 che hanno goduto dei Bonus 2.400€ e 1.600€ nel 2021





il bonus potrà anche essere versato ai lavoratori pubblici e privati, ma sarà il datore di lavoro a farlo.

Insomma, i primi accrediti INPS delle indennità di 200 euro contro il carovita sono partiti lo scorso venerdì 1° luglio con il versamento dei trattamenti pensionistici in banca o nei libretti postali dei percettori, e sono proseguiti nelle giornate a seguire, fino alla metà della prima settimana di luglio per tutti quei pensionati che hanno dovuto recarsi fisicamente presso gli uffici di Poste Italiane per il ritiro.

Chiunque non avesse ricevuto questo sostegno economico a luglio, ma avrà i requisiti idonei alla sua percezione, non dovrà temere: il bonus 200 euro arriverà insieme alle pensioni di agosto 2022 per un piccolo ritardo dell’Inps.

Sappiamo, infatti, che anche tanti cittadini disabili e invalidi stanno ancora attendendo l’erogazione del sostegno anti-inflazione.

Badate bene, però, perché in questi giorni sul web abbiamo visto numerosi articoli che parlavano di “proroga del bonus 200€ ad agosto”: queste sono solo delle fake news. Il sostegno di 200 euro è uno solo, arriverà una sola volta e, per il momento, non è stato prorogato.

3° aumento Inps sulle pensioni di agosto 2022

Passiamo, ora, al terzo e ultimo aumento che interesserà le pensioni di agosto 2022. Stiamo parlando della quattordicesima mensilità non erogata anch'essa nel mese corrente. L'istituto previdenziale, infatti, è un po’ in ritardo sulla tabella di marcia per quel che concerne le prestazioni satellite dei trattamenti pensionistici.

In questo caso l'aumento della pensione del mese di agosto potrà arrivare a toccare i 655 €. Non si tratta, però, di un incremento aggiuntivo, ma unicamente di una somma dovuta che INPS non ha corrisposto per tempo.

Ecco come funziona la quattordicesima

Ricordiamo che la quattordicesima è destinata unicamente ai pensionati che si trovano in particolari situazioni di disagio economico e che possiedono un determinato reddito e una precisa anzianità contributiva. Potranno beneficiare della quattordicesima mensilità unicamente i pensionati con un'età pari o superiore a 64 anni, con un'età contributiva che può essere modificata asseconda che la pensione venga percepita da un lavoratore dipendente o da un autonomo.

Con redditi entro i 10.224,83 €, per chi non ha beneficiato della quattordicesima sulla pensione di luglio, gli aumenti sulle pensioni di agosto 2022 saranno i seguenti:

+ 437 € fino a 15 anni dipendente o 18 anni autonomo;

+ 546 € da 15 a 25 anni dipendente o da 18 a 28 anni autonomo;

+ 655 € oltre i 25 anni dipendente e oltre i 28 anni autonomo.

i redditi potranno anche toccare, senza però oltrepassare i 13.663,10 €, e gli aumenti saranno:

+ 336 € - fino a 15 anni dipendente e 18 anni autonomo;

+ 420 € - da 15 a 25 anni dipendente e 18 a 28 anni autonomo;

+ 504 € - oltre i 25 anni dipendente e i 28 anni autonomo.

