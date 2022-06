Negli ultimi giorni la misura relativa al Reddito di Cittadinanza è tornata ancora una volta nell’occhio del ciclone. C'è chi vorrebbe abolire la misura e chi scopre come avere un assegno più alto. Ma il Reddito di Cittadinanza può aumentare? Vieni a scoprire il segreto che nessuno ti dice per avere più soldi con il RdC!

La motivazione? Beh, basti pensare al fatto che Matteo Renzi sarebbe intenzionato ad abolire la misura che assicura un sussidio a coloro che, presentano un basso ISEE, si trovano senza un lavoro.

Come ben sappiamo, la misura del Reddito di Cittadinanza ha come obiettivo ultimo quello di reinserire i disoccupati all’interno del mondo del lavoro.

Tuttavia, stando ai dati sugli esiti della misura, questa non ha ottenuto ancora i risultati sperati.

Tutto ciò ha portato diversi partiti politici, come quelli di centro destra o la stessa Italia Viva, a dubitare dell’effettiva efficacia del Reddito di Cittadinanza, che ogni anno costa davvero molto allo Stato.

Insomma, a detta di tali partiti, i percettori della misura non sarebbero incentivati a trovare lavoro in quanto ricevono già un sussidio da parte dello Stato.

Ovviamente, non dobbiamo certamente fare di tutta l’erba un fascio, ma questo non significa nemmeno che alcune persone non attuino tali stratagemmi.

Nell’ultimo periodo, il Ministero delle Finanze ha anche scovato un metodo che in molti stanno usando per avere più soldi con il Reddito di Cittadinanza.

Si tratta di un vero e proprio segreto del quale nessuno parla, ma che molti stanno mettendo in pratica.

Ma di cosa si tratta? E, soprattutto, è legale? Andiamo a scoprirlo nel corso di questo articolo!

Nessuno cerca lavoro per colpa del Reddito di Cittadinanza: ecco le opinioni!

Prima di addentrarci maggiormente nel merito del segreto che consente di ottenere più soldi con il Reddito di Cittadinanza, andiamo a scoprire nel dettaglio quello che sempre più persone pensano sulla misura.

Ebbene, sono numerose le critiche che piovono ogni giorno sul Reddito di Cittadinanza, tanto che Matteo Renzi è addirittura arrivato a richiedere l’abolizione della misura.

Ma per quale motivo? Beh, come abbiamo sottolineato in precedenza, sono in molti a pensare che il Reddito di Cittadinanza non invogli le persone a trovare lavoro.

Nel periodo che stiamo attualmente vivendo, contrassegnato dal Covid-19 e dalla Guerra, stiamo assistendo ad un aumento delle offerte di lavoro per stagionali, anche in vista dell’estate.

Ma dov’è il problema? Beh, semplicemente non arrivano le candidature.

Insomma, anche delle offerte di lavoro che prevedono stipendi dignitosi ed orari di lavoro a norma di legge non stanno riscontrando l’interesse che ci si sarebbe aspettati.

Ed ecco che la colpa di tutto ciò viene fatta ricadere sul Reddito di Cittadinanza che, come affermano molti, consente alle persone di ottenere il sussidio senza lavorare.

Di conseguenza, perché gli italiani dovrebbero cercare lavoro se tanto ricevono comunque i loro soldi per mezzo del RdC?

Ovviamente non facciamo riferimento a tutti gli italiani, sia chiaro. Eppure, le critiche fioccano giornalmente sulla misura, tanto che è stato reso necessario l’intervento del Governo Draghi.

Quali sono state le novità? Andiamo a scoprirle insieme.

Mario Draghi salva il Reddito di Cittadinanza! Ecco il suo intervento!

Quindi, come avrai compreso, le critiche sulla misura sono fioccate di giorno in giorno, tanto che molti beneficiari hanno temuto nella cancellazione del Reddito di Cittadinanza.

Tuttavia, per il momento, il beneficio sembra rimanere in auge, anche grazie all’intervento del premier Mario Draghi.

Insomma, sono state istituite delle nuove regole per fare in modo che il Reddito di Cittadinanza raggiunga gli obiettivi che erano stati immaginati anche dal Movimento 5 Stelle ai tempi della sua approvazione.

Di quali obiettivi stiamo parlando? Beh, sicuramente facciamo riferimento al reinserimento nel mondo del lavoro di coloro che si trovano disoccupati.

Ebbene, per essere totalmente chiari e trasparenti è bene sottolineare il fatto che il Reddito di Cittadinanza ha due obiettivi principali.

Il primo è sicuramente quello che abbiamo appena menzionato, ossia il reinserimento nel mondo del lavoro. Eppure, non si tratta dell’unico obiettivo.

Il secondo motivo per il quale è stato istituito il Reddito di Cittadinanza è legato alla soglia di povertà. Insomma, per mezzo della misura è stato evitato un aumento delle persone che vivono sotto la soglia minima di povertà.

Insomma, in questo secondo caso la misura ha ottenuto i risultati sperati.

Ma quali sono le novità introdotte da Draghi per poter raggiungere anche il primo obiettivo?

Beh, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza sanno bene che adesso si può rifiutare una sola offerta di lavoro consona. In questo caso, rifiutandola, l’importo del Reddito di Cittadinanza si ridurrà in misura percentuale, come accade anche per la NASpI.

Eppure, rifiutando anche la seconda offerta i beneficiari perderanno il diritto di ricevere il sussidio di cittadinanza.

Insomma, una decisione drastica quella di Draghi che ha però (temporaneamente) salvato il Reddito di Cittadinanza.

Eppure, mentre il Governo continua a cercare dei metodi per mantenere in auge la misura, una serie di furbetti la sta mettendo a dura prova, avvalorando le critiche.

Insomma, molte persone stanno mettendo in pratica dei segreti per poter ottenere un importo maggiorato del Reddito di Cittadinanza.

Vuoi scoprire quali sono? Allora continua la lettura di questo articolo!

Come avere più soldi con Reddito di Cittadinanza? Il segreto di molti!

Quindi, da una parte abbiamo il Governo Draghi che sta cercando di difendere il Reddito di Cittadinanza da una sua possibile cancellazione. Mentre dall’altro lato abbiamo una serie di furbetti che sta mettendo a dura prova la tenuta della misura.

Insomma, sono stati individuati alcuni stratagemmi per poter ottenere un assegno legato al Reddito di Cittadinanza maggiore.

Ma quali sono tali stratagemmi? E cosa sta facendo il Governo per frenarli?

Il primo è stato individuato dal Tribunale di Crotone e riguarda la finta separazione con rinuncia al mantenimento.

Questo cosa vuol dire? Beh, i due coniugi simulano una separazione in un Tribunale. In questo modo, l’ISEE non viene più inteso come sul nucleo familiare, ma sul singolo.

Così facendo la persona economicamente più debole avrà diritto a rientrare nei requisiti per poter ottenere il Reddito di Cittadinanza.

Tuttavia, si tratta di una pratica ormai semplice da individuare e, di conseguenza, il rischio è quello di perdere in via definitiva il Reddito di Cittadinanza.

Più soldi con il Reddito di Cittadinanza abbassando la giacenza media!

Ovviamente i metodi messi in atto dagli italiani per ottenere un assegno del Reddito di Cittadinanza maggiorato non sono finiti.

Un secondo segreto del quale nessuno parla riguarda la possibilità di abbassare il proprio ISEE agendo sulla giacenza media del conto corrente.

Questo cosa significa? Beh, devi sapere che la giacenza media gioca un ruolo fosamdnetale per calcolare il reddito familiare.

Ovviamente non staremo qui a spiegare nel dettaglio come funziona tale metodo, in quanto risulta essere estremamente truffaldino.

Insomma, coloro che attuano questi stratagemmi sembrano non comprendere che in realtà stanno mettendo a rischio l’intera misura del Reddito di Cittadinanza.

Tutto questo potrebbe portare, qualora la proposta di Matteo Renzi dovesse ottenere numerosi consensi, alla cancellazione in via definitiva del Reddito di Cittadinanza oppure ad un suo cambiamento.

Per scoprire come poter ottenere il Reddito di Cittadinanza con ISEE alto ti consiglio la lettura di questo articolo realizzato dalla collega Viviana Vitale.

Ma rimane un dubbio: ne vale davvero la pena?