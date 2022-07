Tra bonus, indennità, assistenza personale e trattamenti assistenziali, a partire dal primo luglio è possibile evidenziare una serie di nuove prestazioni INAIL che potranno essere ottenute da parte dei lavoratori, anche a seguito della rivalutazione 2022 in merito alle rendite e agli assegni. Si tratta di una serie di indennità e di bonus che potranno essere ottenuti da parte di un grande numero di lavoratori, i quali potranno accedere a tali prestazioni, esclusivamente nei casi in cui sono in possesso di tutte le condizioni ed i requisiti obbligatori.

Tra bonus, indennità, assistenza personale e trattamenti assistenziali, a partire dal primo luglio è possibile evidenziare una serie di nuove prestazioni INAIL che potranno essere ottenute da parte dei lavoratori, anche a seguito della rivalutazione 2022 in merito alle rendite e agli assegni.

Si tratta di una serie di indennità e di bonus che potranno essere ottenuti da parte di un grande numero di lavoratori, i quali potranno accedere a tali prestazioni, esclusivamente nei casi in cui sono in possesso di tutte le condizioni ed i requisiti obbligatori.

Facendo riferimento, quindi, alle recenti circolari che sono state pubblicate soltanto durante le scorse settimane da parte dell’INAIL, è possibile evidenziare l’emergere di una serie di contributi e di prestazioni che saranno destinate ad alcuni lavoratori.

Dunque, nel seguente articolo, forniremo una breve panoramica generale in riferimento a tutte le condizioni particolari di cui è necessario essere in possesso affinché i lavoratori possano accedere alle prestazioni INAIL nel corso del 2022.

Tutte le novità sulle prestazioni INAIL nel 2022: cosa cambia ora

Come preannunciato, recentemente l’INAIL ha deciso di comunicare una serie di novità in merito alle prestazioni e ai trattamenti economici che potranno essere erogati nei confronti di alcune categorie di lavoratori italiani.

Nello specifico, a seguito della pubblicazione ufficiale dei decreti ministeriali, l’INAIL ha dunque provveduto alla comunicazione dei nuovi importi relativi alle varie prestazioni economiche che potranno essere corrisposte in favore di alcuni cittadini e soggetti italiani, purché vengano rispettate determinate condizioni.

A questo proposito, l’Istituto ha quindi evidenziato i nuovi importi dei trattamenti e delle prestazioni, attraverso le seguenti circolari pubbliche: circolare numero 26 e circolare numero 27.

Nel primo caso, si tratta della comunicazione relativa alle nuove tabelle di rivalutazione annuale, la cui decorrenza comincia a partire dal primo luglio 2022, in riferimento alla prestazioni economiche che potranno essere erogate verso chi è stato purtroppo coinvolto da infortuni sul lavoro oppure da malattie di tipo professionale.

Dall’altro lato, invece, la circolare numero 27 ha provveduto alla comunicazione degli importi mensili che potranno essere erogati dall’INAIL in favore di quei cittadini che risultano essere titolari di un assegno di incollocabilità.

A chi spettano le nuove prestazioni INAIL nel 2022? I beneficiari

Dunque, facendo riferimento alle disposizioni che sono state contenute ed inserite all’interno della circolare dell’INAIL numero 26 pubblicata in data 14 luglio, è possibile evidenziare anche chi sono gli eventuali beneficiari di questo trattamento economico.

Nello specifico, si tratta di una prestazione che viene rivolta essenzialmente verso quei cittadini che sono stati coinvolti durante l’orario di lavoro in una condizione di infortunio o di malattia professionale.

Tuttavia, la circolare numero 26 dell’INAIL ha indicato i nuovi importi a seguito della rivalutazione annuale, che potranno essere erogati esclusivamente nei casi in cui i lavoratori interessati da infortunio o malattia appartengono soltanto a tre specifici settori. In particolare, si tratta del lavoratori che svolgono un’attività nell’ambito dell’industria, della navigazione e dell’agricoltura.

Allo stesso tempo, tra i vari importi che sono stati interessati a partire dal primo luglio di questo anno dalle variazioni legate alla rivalutazione, vi è anche quello riferito all’assegno di incollocabilità.

In questo senso, si fa riferimento ad un assegno economico che potrà essere erogato nei confronti di quei soggetti che risultano essere titolari di rendita diretta e che presentano una condizione di invalidità per infortunio oppure per malattia professionale.

Come cambiano gli importi? L’ammontare degli assegni per i trattamenti INAIL

Oltre a chiarire alcuni aspetti legati alle recenti novità sull’assegno di incollocabilità nonché sui trattamenti per i lavoratori del comparto navigazione, agricoltura e industria, l’INAIL ha provveduto anche a rendere noti tutti gli importi aggiornati per il 2022.

A questo proposito, a partire dalla data del primo luglio di questo anno, l’assegno di incollocabilità che potrà essere erogato verso i soggetti invalidi, avrà un importo pari a 268,37 euro al mese.

Nello specifico, l’INAIL provvederà all’erogazione di tale assegno attraverso la modalità dell’accredito sul conto corrente bancario oppure postale, oppure mediante l’accredito su una carta prepagata oppure mediante il libretto di deposito nominativo bancario. In alternativa, il cittadino potrà anche richiedere l’erogazione dell’assegno in contanti (purché non si superi l’importo di mille euro, oppure attraverso gli istituti di credito convenzionati).

Invece, in merito agli assegni INAIL, questi si differenziano sulla base del settore e della categoria lavorativa di riferimento.

Allo stesso tempo, all’interno delle varie tabelle degli importi legati ai trattamenti INAIL, sono stati riportati sia gli assegni per la prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente, che anche l’assegno per l’assistenza personale continuativa, gli assegni continuativi mensili, e l’assegno una tantum in caso di morte per i superstiti.