Lo stipendio da urlo di un professore universitario in Svizzera, ecco quanto guadagna

La Svizzera, nota per il suo elevato tenore di vita, è anche il paese dove i professori universitari percepiscono gli stipendi più alti d'Europa. Ma quanto guadagna esattamente un professore universitario in Svizzera e come si posizionano questi stipendi nel contesto internazionale?

Quanto guadagna un professore in Svizzera al mese?

In Svizzera, i professori universitari guadagnano in media circa 17.000 CHF al mese, un importo significativamente superiore rispetto alla media degli stipendi accademici in Europa. Questo stipendio medio lordo, accuratamente calcolato da swissuniversities per il 2018, mostra una stabilità rispetto ai dati del 2012, attestandosi su 17.198 franchi svizzeri mensili.

Questa consistente retribuzione non solo colloca i professori svizzeri al vertice delle classifiche salariali nel settore accademico europeo, ma riflette anche l'alta valutazione del lavoro accademico e della ricerca in Svizzera. L'investimento nel settore dell'istruzione superiore è evidente, sottolineando l'importanza che il paese attribuisce alla qualità dell'insegnamento universitario e alla ricerca scientifica.

Le differenze di salario tra i vari atenei

Nonostante questi numeri elevati, esistono notevoli differenze tra le università svizzere. Ad esempio, il Politecnico di Zurigo, l’EPFL e l’Università di San Gallo offrono gli stipendi più alti. Ecco una panoramica degli stipendi lordi (inclusa la tredicesima) per i professori in alcune università svizzere:

• Politecnico di Zurigo/EPFL, da 213.487 a 280.902 CHF (Professore ordinario), da 151.675 a 219.090 CHF (Professore assistente)

• Università di Basilea, da 61.440 a 250.191 CHF (Professore ordinario), 126.712 CHF (Professore assistente)

• Università di Berna, da 150.264 a 240.421 CHF (Professore ordinario), da 113.863 a 182.181 CHF (Ass.Prof. I) e da 102.121 a 163.394 CHF (Ass.Prof. II)

• Università di Ginevra, da 164.524 a 222.448 CHF (Professore ordinario), da 126.335 a 170.815 CHF (Professore assistente)

• Università di Zurigo, da 169.222 a 247.065 CHF (Professore ordinario), da 137.236 a 200.361 CHF (Professore assistente)

La parità di genere nei salari in Svizzera

In Svizzera, le differenze salariali tra professori uomini e donne nelle università sono minime. Ad esempio, l’Università di Zurigo ha rilevato nel 2016 differenze salariali massime del 3,4% in meno per le professoresse ordinarie. Questo dimostra un impegno nel promuovere la parità di genere, almeno nel contesto accademico.

Interessante notare come lo stipendio dei professori in Svizzera sia leggermente superiore a quello dei dirigenti accademici nel settore privato. Ad esempio, un dirigente accademico nell’industria chimica guadagna mediamente 14.000 CHF al mese, mentre in farmaceutica si attesta sui 16.250 CHF.

Come si posiziona la Svizzera nel mercato globale

A livello internazionale, gli stipendi dei professori universitari svizzeri sono molto competitivi. In Germania, ad esempio, lo stipendio medio si aggira intorno ai 7.000 euro al mese, equivalenti a circa 7.500 CHF. Negli Stati Uniti, la media è di 8.500 dollari al mese, pari a 7.770 CHF, con cifre più elevate nelle università d'élite come Harvard. In Francia e in Canada, i professori guadagnano rispettivamente in media 5.400 CHF e 7.100 CHF al mese.

Lo stipendio di un professore universitario in Svizzera è non solo tra i più alti in Europa ma anche a livello mondiale. Questo riflette l'alto standard di vita del paese e l'importanza data all'istruzione e alla ricerca. Sebbene esistano variazioni tra le diverse università e tra i generi, la professione accademica in Svizzera rimane un'ambizione attraente per molti nel campo dell'istruzione superiore.

