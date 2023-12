In Svizzera questo supermercato offre stipendi record: ecco come candidarsi

La notizia riguarda lo stipendio a 5.000€ per i dipendenti di questo supermercato in Svizzera ma anche il fatto che numerose posizioni sono ancora aperte.

Parliamo di stipendio minimo in Svizzera e del motivo per cui una nota catena di supermercati ha deciso di innalzarlo più della media, per i propri dipendenti.

Tra l’altro, la notizia sta avendo ancora maggiore risonanza per via del fatto che ci sono numerose posizioni aperte e quindi in molti sono alla ricerca delle giuste informazioni per potersi candidare.

Ecco ulteriori dettagli.

Supermercati Aldi in Svizzera: lo stipendio record contro il carovita

Si tratta della nota catena di GDO Aldi, in particolare della divisione Aldi Suisse. A fronte del sempre crescente costo della vita in Svizzera, il marchio leader nelle grande distribuzione organizzata ha deciso di aumentare gli stipendi per permettere ai dipendenti di lavorare al meglio, senza affanni di tipo economico, in tempi alquanto difficili.

Anche altre aziende hanno provveduto nel ritoccare al rialzo il salario minimo dei propri collaboratori ma Aldi ha superato la media, applicando una maggiorazione del 2,4% allo stipendio. Un incremento significativo rispetto agli standard in vigore.

Ecco il motivo per cui si tratta di uno stipendio da record. Se è vero che il costo della vita in Svizzera è notevolmente più elevato rispetto al nostro Paese, i dipendenti Aldi possono contare su uno stipendio di 4.700 franchi al mese, per tredici mensilità, quindi quasi 5 mila euro al mese (esattamente 4.957,18 euro, col tasso di cambio odierno).

Basti pensare ad esempio che altre catene di supermercati della concorrenza come Coop oppure Migros hanno provveduto all’aumento ma con soglie che non superano i 4.100 franchi quindi 3.765,37 euro.

L’aumento di stipendio per i dipendenti Aldi sarà operativo già da gennaio 2024, interessando 3.900 lavoratori distribuiti nel 242 punti vendita dislocati sul territorio elvetico.

Aldi Svizzera, stipendio e benefit dipendenti

Non è tutto, per quanto riguarda la politica aziendale nei confronti delle retribuzioni dei dipendenti. Il salario aumentato è solo una delle novità messe in atto, a partire dal 2024.

Per il prossimo anno infatti ci sarà a disposizione anche un premio annuale per la produttività, che ovviamente andrà a vantaggio dei lavoratori più efficienti.

Inoltre, i dipendenti potranno beneficiare di buoni acquisto presso il punto vendita.

Per quanto concerne invece tutti gli apprendisti, avranno diritto a un abbonamento telefonico gratuito sponsorizzato da Aldi Suisse Mobile.

Jérôme Meyer, direttore generale di Aldi Suisse, ha sottolineato che questa decisione rappresenta

un modo per esprimere riconoscenza per l’impegno eccezionale dei dipendenti e per garantire che essi non affrontino problemi economici in tempi difficili.

Aldi Svizzera, posizioni aperte e come candidarsi

Il sito di riferimento per inviare la propria candidatura è jobs.aldi.ch/it. Si parte dall’apprendista per arrivare all’esperto in marketing passando attraverso le varie figure richieste nel commercio al dettaglio.

Basta seguire le istruzioni dunque per inviare il proprio curriculum presso l’ufficio risorse umane responsabile.

Vale la pena esplorare le varie sezioni di interesse, dalla logistica all’amministrazione, dalla vendita all’apprendistato, prestando attenzione ai vari requisiti richiesti a seconda della posizione vacante alla quale si aspira.

Qual è lo stipendio minimo in Svizzera

Stando agli ultimi dati disponibili, nel Canton Ticino, quello a confine con l’Italia, il salario minimo è tra 19 e 19,50 franchi all'ora a seconda del settore economico (ossia tra circa 19,74 e 20,26 euro), che dovrebbe essere portato a 20,25 franchi entro fine 2024.

Ovviamente, ai fini di un ragionamento pratico e profittevole, non bisogna tener conto soltanto dell’ammontare dello stipendio bensì anche del costo della vita che, in Svizzera, si aggira a grandi linee intorno al 60% in più, rispetto alla nostra media nazionale.

Ovviamente, molto dipende anche dal luogo di residenza e dalla voce del budget alla quale si fa riferimento. In Svizzera, bevande e generi alimentari costano quindi il 60% in più all’incirca, rispetto all'Italia.

Le spese abitative sono tra l'altro tra le più alte d’Europa (è al terzo posto dopo Londra e Parigi): bisogna mettere in conto di spendere un terzo dello stipendio per l’affitto ad esempio.

