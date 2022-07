Momenti di terrore nella città di Nara, nel Giappone centro-occidentale, a causa di un attentato ai danni dell’ex premier nipponico Shinzo Abe. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato raggiunto alle spalle da colpi di arma da fuoco e sarebbe rimasto ferito gravemente al torace e al collo.

Al momento l’unico bollettino disponibile sulle sue condizioni di salute parla di un a situazione gravissima: “sembrerebbe non mostrare segnali di vita”, stando a quanto rilevato dai vigili del fuoco dopo i primi controlli sulle funzionalità del cuore e dei polmoni.

Cosa è successo in Giappone e come è avvenuto l’attentato a Shinzo Abe? Ecco la ricostruzione dei fatti, i dettagli a nostra disposizione e quali sono le condizioni dell’ex premier nipponico dopo il colpo al torace.

Attentato all’ex premier Shinzo Abe: cosa è successo

Erano le 11.30 del mattino (le 4:30 in Italia) quando sono stati avvertiti colpi di arma da fuoco contro l’ex premier nipponico Shinzo Abe, rimasto vittima di un attentato.

Stando alle prime informazioni provenienti dai giornali locali, pare che l’ex premier Abe sia stato raggiunto da almeno due colpi lanciati alle spalle e diretti al torace: è rimasto ferito gravemente.

Proprio in quell’occasione, nella città di Nara, si stava svolgendo un evento elettorale in sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico, Kei Sato, in occasione delle successive elezioni della camera Alta in programma il prossimo 10 luglio 2022. L’annuncio di questo appuntamento, era stato dato solamente nella serata del giorno precedente.

Sono stati avvertiti i primi colpi di arma da fuoco che in un primo momento sembravano non aver colpito nessuno. Ma subito dopo si è consumata la tragedia. Dopo il secondo colpo sferrato alle spalle, l’ex premier nipponico si è accasciato a terra privo di sensi, ferito gravemente. Da subito sono intervenuti i soccorsi, ma le condizioni dell’ex premier nipponico sono apparse da subito molto gravi.

Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha sospeso la sua campagna elettorale: secondo quanto riferito dai media locali, il primo ministro avrebbe lasciato la prefettura di Yamagata per tornare a Tokyo.

Attentato all’ex premier Shinzo Abe: le sue condizioni

Non appena sferrato il secondo colpo di arma da fuoco, a pochi minuti dall’inizio dell’evento, il premier Shinzo Abe si è accasciato a terra privo di sensi: è gravemente ferito e le sue condizioni sono apparse drammatiche.

Sin dal primo momento l’ex premier nipponico ha mostrato condizioni gravissime: “sembrerebbe non dare segnali di vita”, hanno riferito i vigili del fuoco dopo aver eseguito un primo controllo sulle funzionalità di polmoni e cuore.

D’altronde, l’arma da fuoco lo avrebbe colpito alle spalle con due colpi giunti direttamente al torace e al collo.

Il 67enne Shinzo Abe, comunque, è stato trasferito immediatamente presso l’ospedale Medical University di Nara, nella città di Kashihara, dove si trova attualmente ricoverato: si troverebbe in arresto cardio-polmonare, ma le sue condizioni di salute sono al momento “sconosciute e in attesa di conferma”, come ha dichiarato il segretario capo di gabinetto del Giappone.

Attentato all’ex premier Shinzo Abe: fermato il presunto attentatore

Sono state diffuse sul web le immagini della Polizia, che avrebbe fermato alla stazione Yamatosaidaiji nella città di Nara il presunto attentatore. Si tratterebbe, come riferiscono i media locali, di un ex militare di 42 anni, Tetsuya Yamagami, residente sul posto.

Quella mattina, in occasione dell’evento, l’uomo sarebbe riuscito a eludere i controlli e ad avvicinarsi all’ex premier Shinzo Abe. Poi il presunto attentatore ha aperto il fuoco: sono almeno due i colpi che hanno raggiunto l’ex premier nipponico, colto di sorpresa e alle spalle, direttamente al torace.

Il segretario capo di gabinetto giapponese, Hirokazu Matsuno, ha condannato il tragico evento definendolo come un vero e proprio “atto di barbarie”.

Messaggi di solidarietà stanno arrivando nel frattempo da tutti i maggiori leader mondiali, a partire dall’ex primo ministro britannico Boris Johnson, dimissionario proprio in queste ultime ore.

Chi è Shinzo Abe? L’ex premier nipponico è l’uomo più importante del Giappone

Chi è l’ex premier giapponese Shinzo Abe? Ricordato come il più longevo primo ministro nipponico, Abe ha guidato il Paese dal 2006, è stato riconfermato nel 2012 e ha mantenuto il suo impegno fino al 2020.

Moltissimi si riferiscono a lui come “l’uomo più importante del Giappone”, ma per quale motivo? Oltre ad essere il premier più longevo del Giappone, Shinzo Abe è stato anche il primo ministro eletto dopo la guerra nipponica del 1954.

Non solo queste due chiavi ci permettono di parlare dell’uomo più importante del Giappone. Anche in ambito di politica economica, Abe ha lanciato l’impronta di Abenomics: un mix tra la politica fiscale, monetaria e il sostegno alla crescita economica. Grazie a questa scelta di politica economica, inoltre, il Giappone è riuscito a superare una delle peggiori depressioni.