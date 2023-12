È stata attivata l'allerta terrorismo per i mercatini di Natale. Ecco come sarà gestita dalle autorità italiane.

I mercatini di Natale sono il principale luogo di assembramento durante la festività più attesa dell'anno, motivo per cui è scattata l'allerta terrorismo. Gli sviluppi recenti in tutto il Vecchio Continente hanno creato una giusta preoccupazione sia tra cittadini che tra i governi e quindi i controlli saranno implementati per evitare il peggio.

Mercatini di Natale, cresce l'allerta terrorismo: il piano del governo

Il governo italiano ha un piano in vista dei mercatini di Natale? Sembrerebbe di sì, ma non è diverso dai normali piani di sicurezza. Piantedosi, in vista dell'allerta terrorismo dopo l'attentato avvenuto a Parigi nei pressi della Tour Eiffel dove un uomo ha perso la vita, ha infatti dichiarato:

Confidiamo sul nostro sistema tradizionale di prevenzione, però l'attenzione deve rimanere alta.

In Italia la tradizione dei mercatini di Natale è diffusa su tutto il territorio, dal Nord al Sud, Isole comprese. I target sono molteplici, circa 28mila come riporta SkyTg24. Per tale ragione, ai militari impiegati nell'operazione "Strade sicure", si aggiungeranno altre truppe, almeno fino alla notte di San Silvestro, ossia quella del 31 dicembre.

Ciò che mina di più la sicurezza nella nostra Nazione e più in generale in Europa, non sono tanto i gruppi organizzati che possono essere stanati in maniera più agile grazie all'intelligence, ma i singoli individui che si radicalizzano da soli, senza passare per cellule terroristiche e dunque entrare in contatto attraverso i social network o le app di messaggistica con terroristi o presunti tali.

Gli attentati in Europa

L'Europa, dopo lo scoppio della guerra tra Israele e Hamas il 7 ottobre 2023, è ricaduta in un incubo che sembra non trovare mai fine: il terrorismo islamista. Il primo attentato registrato risale al mese di ottobre 2023, quando a Bruxelles, un uomo di nome Abdesalem Lassoued, 45enne di origine tunisina, ha ucciso a colpi di arma da fuoco due persone svedesi che si stavano recando allo stadio per assistere alla partita Belgio - Svezia.

Come abbiamo già menzionato, a Parigi, due giorni fa, un 26enne di origini siriane al grido di "Allah Akbar", ha colpito con martello e coltello una coppia in vacanza a Parigi. A perdere la vita è stato un cittadino tedesco di origini filippine, la compagna è rimasta ferita. Tra i feriti nell'attentato anche un uomo che intervenuto per difendere la coppia di turisti.

In Germania, così come in Italia, sono state arrestate diverse persone con l'accusa di terrorismo. I casi più gravi sono stati registrati proprio in Germania, dove due minorenni, fortunatamente individuati dalle forze dell'ordine, stavano progettando un doppio attentato terroristico a Leverkusen, nella regione della Renania Settentrionale-Vestfalia.

