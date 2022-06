Completiamo il nostro quadro dei Comuni capoluogo di provincia che andranno al voto per il ballottaggio domenica 26 giugno con il Comune di Lucca.

Lucca è una situazione che ha fatto molto discutere sui media in questi ultimi giorni per il discorso legato al fatto che il centrodestra nel tentativo di rimontare sul centrosinistra ha effettuato un'intesa con uno dei candidati sindaci del primo turno che in passato è stato tra i referenti di Casapound a Lucca.

Il deputato di Forza Italia Elio Vito ha preso le distanze da questa situazione e si è dimesso da parlamentare.

”Ho comunicato al Presidente Berlusconi che se Forza Italia a Lucca conferma l’apparentamento con Casapound, lascerò il partito”

ha scritto Vito sui suoi social.

Vediamo di analizzare la situazione di Lucca.

Elezioni Amministrative Lucca 2022: domenica ballottaggio tra centrosinistra e centrodestra

Facciamo intanto un passo indietro. Prima di parlare di ballottaggio, di apparentamenti e di intese a livello locale andiamo a vedere quali sono stati i risultati elettorali che sono usciti dal primo turno a Lucca.

In vantaggio nella competizione elettorale c'è Francesco Raspini, candidato del centrosinistra. Raspini al primo turno ha raccolto il 42,65%. Al suo sostegno ci sono sei liste: Partito Democratico, Lucca Futura, Sinistra con Lucca Civica ed Ecologista, Lucca è un Grande Noi, Lucca è Popolare-Volt e Europa Verde.

A contendere la carica di primo cittadino a Raspini ci sarà il candidato del centrodestra che è Mario Pardini che ha ottenuto il 34,35%. Cinque sono le liste in suo sostegno: Fratelli d'Italia, Lucca 2032 Mario Pardini Sindaco, Lega Salvini premier, Forza Italia-Unione di Centro e Centrodestra per Lucca.

Elezioni Amministrative Lucca: gli altri candidati che erano presenti al primo turno

Come sempre quando una città va al ballottaggio, ha un senso guardarre gli altri candidati che non hanno superato al primo turno. Per potere capire come potrebbero distribuirsi i voti in occasione del ballottaggio di domenica 26 giugno.

Al terzo posto con il 9,46% è arrivato Fabio Barsanti sostenuto da tre liste: Difendere Lucca, Centrodestra per Barsanti e Italexit con Paragone.

Quarta posizione per Andrea Colombini che ha ottenuto il 4,19% con due liste a sostenerlo: No Green Pass e Ancora Italia.

Quinta piazza per Alberto Veronesi che ha ottenuto il 3,65% dei voti con le Liste Lucca sul Serio e Autonomi e Partite Iva-Rinascimento Vittorio Sgarbi.

Sesta posizione per Elvio Raffaele Cecchini che ha portato a casa il 2,96% ed era sostenuto da due liste: Elvio Cecchini Lista Civile e Insieme Buon Riposi e Impegno Civico per Lucca Marchini.

Settima e ultima posizione per Aldo Gottardo al 2,73% con Ambiente e Giustizia Sociale.

Elezioni Amministrative Lucca: chi sono i due candidati in lizza per la carica di sindaco

Ecco chi sono i due candidati alla carica di primo cittadino. Raspini già funzionario della Polizia di Stato è assessore con delega a lavori pubblici, manutenzione del verde pubblico, protezione civile e organizzazione della struttura del Comune nella Giunta attuale del sindaco Alessandro Tambellini che non è più eleggibile visto che ha già guidato il Comune di Lucca per due mandati consecutivi.

Pardini è un noto imprenditore molto famoso in città anche per essere stato due volte direttore del festival di fumetti Lucca Comics.

Elezioni Amministrative Lucca: gli apparentamenti e i motivi delle polemiche

Se Francesco Raspini si presenterà al ballottaggio esattamente come si è presentato al primo turno va sottolineato che invece Pardini ha ottenuto diversi sostegni extra.

Molte polemiche come detto ha suscitato l'intesa e l'appartentamento con Fabio Barsanti che in passato è stato esponente di Casapound a Lucca. Per questo fatto Elio Vito, parlamentare di Forza Italia ha lasciato il partito e ha dato le dimissioni da parlamentare.

Nessun apparentamento tra le liste di centrodestra e le liste che hanno sostenuto al primo turno Andrea Colombini ma il candidato sindaco Colombini ha fatto sapere che i suoi elettori voteranno per il candidato del centrodestra Pardini anche se

"per ragioni ideologiche non ci sarà nessun apparentamento".

Anche il candidato Alberto Veronesi si è dichiarato a sostegno del candidato del centrodestra Pardini. Infine anche Elvio Cecchini con una sola delle due liste civiche che lo hanno sostenuto (Lista Civile) ha deciso per l'apparentamento a Pardini.

Enrico Letta e Carlo Calenda a Lucca per sostenere Francesco Raspini

Enrico Letta e Carlo Calenda saranno a Lucca per sostenere Francesco Raspini: venerdì sera 24 giugno in piazza San Francesco, il candidato Francesco Raspini chiuderà la campagna elettorale accompagnato sul palco anche da Enrico Letta, segretario nazionale del Partito Democratico, Carlo Calenda, segretario nazionale di Azione, e dai candidati della coalizione. Letta torna a Lucca dopo aver già sostenuto la candidatura di Raspini al primo turno, mentre Calenda sarà a Lucca per la prima volta.

Ci sarà invece la parlamentare di Forza Italia e componente dell’ottava commissione Erica Mazzetti ad accompagnare il candidato sindaco del centrodestra Mario Pardini nell’ultimo giorno di campagna elettorale.