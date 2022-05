Il viaggio di Trend-online tra i 26 comuni capoluogo di provincia che vanno al voto si chiude oggi con l'analisi della situazione di una città che non solo è capoluogo di provincia ma è anche capoluogo di Regione.

Stiamo parlando di Palermo che è una delle città più importanti insieme a Genova, L'Aquila, Verona e Catanzaro che va al voto in questa tornata elettorale di domenica 12 giugno. Ecco tutto quel che c'è da sapere sul voto a Palermo, i candidati in campo e le liste.

Elezioni Amministrative 2022 Palermo: si vota domenica 12 giugno

Palermo come tutti i Comuni italiani con più di 15.000 abitanti ha un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani (quasi 1.000) si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Amministrative 2022 Palermo: Leoluca Orlando, l'attuale sindaco non è più eleggibile

L'attuale sindaco di Palermo è Leoluca Orlando. Dal 22 maggio 2012, esercita il suo quinto mandato - ovviamente non consecutivo - di sindaco di Palermo.

Con i suoi cinque mandati, durati complessivamente poco meno di 22 anni, ad oggi Leoluca Orlando risulta essere il primo cittadino più duraturo di tutta la storia della città di Palermo. Naturalmente ora per la legge che fissa il divieto di terzo mandato consecutivo Leoluca Orlando non è più eleggibile a sindaco di Palermo.

Elezioni Amministrative 2022 Palermo: ecco i sei candidati alla carica di sindaco

Sono sei i candidati per diventare sindaco di Palermo. Sono complessivamente 20 le liste presentate e associate ai sei candidati sindaco mentre sono 771 le persone che si candidano per un posto da consigliere comunale. Ne saranno eletti complessivamente 40 più ovviamente il sindaco.

Il centrodestra per questa elezione del sindaco di Palermo dopo una fase di contrapposizione anche abbastanza accesa ha trovato una posizione unitaria. E questa posizione unitaria è stata trovata attorno alla figura di Roberto Lagalla. Sono nove le liste che sostengono la sua corsa: Prima l'Italia, Dc Nuova, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Alleanza per Palermo, Noi con l'Italia, Udc e le due liste civiche Moderati per Lagalla sindaco e Lavoriamo per Palermo.

Il candidato scelto dal centrosinistra invece è Franco Miceli. A sostenere la sua corsa al ruolo di sindaco ci sono 4 liste con Movimento 5 Stelle e Partito Democraitico che hanno trovato l'intesa sul suo nome. A sostenere la corsa di Miceli ci sono Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Sinistra civica ecologista e la lista civica Progetto Palermo.

Una terza candidatura a sindaco è quella di Fabrizio Ferrandelli: a sostegno della sua corsa a primo cittadino ci sono tre liste: Più Europa e Azione con Calenda, E tu splendi Palermo e Rompi il sistema.

Quarta candidatura a sindaco di Palermo è quella di Rita Barbera che è sostenuta da due liste: Rita Barbera sindaca e Potere al Popolo.

Quinta candidatura per l'europarlamentare Francesca Donato che è sostenuta dalla lista Rinascita Palermo.

Infine c'è il candidato di Siciliani Liberi Ciro Lomonte dalla lista ”Ciro Lomonte sindaco”.

Elezioni Amministrative: Robergo Lagalla corre per il per il centrodestra unito

Chi è Roberto Lagalla, candidato del centrodestra per la carica di sindaco di Palermo? Lagalla professore ed ex rettore dell'Università di Palermo è stato assessore Regionale siciliano all'Istruzione e alla Formazione professionale dal novembre 2017 fino al 31 marzo 2022 nella giunta guidata da Nello Musumeci.

Lagalla ha dato le dimissioni per potere correre come sindaco di Palermo. L'annuncio della sua discesa in campo è avvenuto a metà marzo e dopo un lungo dibattito interno è arrivato il via libera di tutti i principali partiti di centrodestra alla sua candidatura.

Elezioni Amministrative: Franco Miceli per Partito Democratico e Movimento 5 Stelle

Franco Miceli è il candidato del centrosinistra per diventare sindaco di Palermo. Miceli a 37 anni nel 1990 è stato eletto alla guida del Pci di Palermo. Miceli all'indomani della svolta della Bolognina, diventò l'ultimo segretario palermitano del Pci e il primo del Pds.

Poi c'è stata l'esperienza in Giunta con Leoluca Orlando e dal 2001 il distacco dalla politica attiva e l'impegno nell'Ordine degli architetti. Dopo 20 anni senza politica attiva come pane quotidiano torna con il tentativo di diventare sindaco di Palermo.

Elezioni Amministrative: il ruolo basilare della situazione a Palermo e la presenza dei leader nazionali del centrodestra

Il leader della Lega Matteo Salvini in un'intervista rilasciata a PalermoToday.it parla a tutto campo della situazione a Palermo e in Sicilia. E si rivolge a Berlusconi e Meloni:

"Vinciamo a Palermo, poi scegliamo il candidato per la Sicilia. L'obiettivo in Sicilia come in Italia – ha detto Salvini - è vincere il 12 giugno. Per quanto riguarda noi con le liste "Prima l’Italia", vincere a Palermo e vincere a Messina al primo turno il 12 giugno e poi il 13 giugno, gli stessi siciliani, dopo aver vinto le amministrative si siederanno intorno ad un tavolo e troveranno gli equilibri".

"Non voglio neanche pensare a divisioni e rotture. Decideranno loro senza obblighi e input dall’alto entro giugno. Noi abbiamo, sia a Palermo che a Messina, due parlamentari, ottimi candidati sindaci e abbiamo chiesto ad entrambi il sacrificio di fare un passo indietro, come in altre città perché io alla coalizione ci credo”.

Mercoledì 1 giugno Giorgia Meloni leader di Fratelli d'Italia sarà a Palermo per sostenere la corsa a sindaco di Roberto Lagalla, candidato sul quale i meloniani hanno puntato.

Meloni presenterà la lista di Fratelli d'Italia per il Consiglio e le circoscrizioni, dove sono stati inseriti anche i candidati di Diventerà Bellissima. Un matrimonio, quello con il movimento del governatore Nello Musumeci, che guarda anche alle Regionali.

Elezioni Amministrative: il ruolo basilare della situazione a Palermo e la presenza dei leader nazionali del centrosinistra

L'ex premier Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle sarà a Palermo a sostegno di Franco Miceli ad inizio della prossima settimana. Le date saranno ufficializzate a breve.

Enrico Letta leader del Partito Democratico è già stato a Palermo a fine aprile:

”Sono molto contento di come abbiamo lavorato per le Amministrative di Palermo - ha detto Letta -: sono un grande fan di Franco Miceli che è la dimostrazione di una candidatura di qualità che la società civile e il Pd mettono al servizio della città: sono convinto - ha concluso - che farà un ottimo lavoro".

Matteo Renzi di Italia Viva ha spiegato infine la posizione del suo partito sulle elezioni a Palermo: ”Su Palermo - ha detto - a differenza di quello che volevano fare gli esponenti locali di Italia Viva, non appoggiamo la coalizione di centrodestra di Lagalla, nel modo più categorico. E se Lagalla vincerà, noi saremo all'opposizione".