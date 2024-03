Elezioni Russia: ultimo giorno. Ecco i dati e cosa ci si aspetta

Oggi, domenica 17 marzo 2024, segna il terzo e conclusivo giorno delle elezioni presidenziali in Russia, un evento che vede il presidente Vladimir Putin, alla guida del paese da quasi un quarto di secolo, puntare a un ulteriore mandato di sei anni fino al 2030. Vediamo quali sono le prospettive delle votazioni.

Le elezioni sono state presentate dal Cremlino come un'espressione della fiducia e del sostegno della popolazione verso Putin, in particolare per quanto riguarda la sua politica sull'Ucraina.

Affluenza alle urne e aspettative del Cremlino

L'affluenza alle urne, registrata alle 9.28 ora di Mosca, è stata del 60%, secondo quanto comunicato dalla Commissione elettorale centrale e riportato dall'agenzia Ria Novosti. Il Cremlino ambisce a una partecipazione di almeno il 70% degli aventi diritto, un obiettivo che riflette il desiderio di dimostrare un ampio sostegno popolare.

Situazione di sicurezza durante le elezioni

Il ministero della Difesa di Mosca ha riferito di aver intercettato 35 droni ucraini su otto regioni russe, indicando un incremento delle tensioni. In particolare, una raffineria nella regione meridionale di Krasnodar è stata colpita, mentre a Zaporizhzhia, due droni hanno provocato un incendio in un seggio elettorale, fortunatamente senza vittime.

Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha annunciato che le difese aeree hanno neutralizzato due droni nella zona di Domodedovo, vicino all'aeroporto, e altri due nei distretti di Ramenskoye e Stupino, senza causare danni o vittime.

Attacchi informatici al sistema di voto

La presidente della Commissione elettorale, Ella Pamfilova, ha denunciato ben 280mila attacchi informatici contro il sistema di voto elettronico dall'inizio del processo elettorale. Secondo Pamfilova, tutti gli attacchi sono stati efficacemente bloccati dai sistemi di sicurezza interni in collaborazione con Rostelecom e Roskomnadzor.

Controversie e critiche

Nonostante l'ampia mobilitazione per le elezioni, critici indipendenti e osservatori internazionali sollevano dubbi sulla libertà e correttezza del voto, evidenziando l'esclusione dell'opposizione e la fedeltà al Cremlino dei candidati ammessi. Sono state inoltre segnalate pressioni sugli elettori per incentivare la partecipazione al voto.

Nel frattempo, diverse forze di opposizione hanno chiamato i cittadini a esprimere il loro dissenso recandosi ai seggi a mezzogiorno, nella speranza di manifestare simbolicamente il disaccordo con Putin e le sue politiche. Questo appello però rischia di portare ad arresti, con le autorità che hanno già etichettato l'iniziativa come potenzialmente estremista.

Le elezioni russe del 2024 si concludono in un clima di alta tensione, con il mondo che osserva attentamente gli sviluppi e le ripercussioni di questo importante appuntamento elettorale. La situazione in Russia rimane complessa, con la comunità internazionale che continua a monitorare gli eventi nel contesto di una crescente polarizzazione politica.