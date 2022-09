Elezioni Politiche, Matteo Salvini: "Il 9% non è il dato per cui ho lavorato. Ma ora saremo in un governo omogeneo e coeso in cui saremo protagonisti". Le sue parole nell'articolo.

Matteo Salvini ha commentato nella mattinata di lunedì l'esito delle Elezioni Poltiche 2022. Risultato non soddisfacente per la Lega che si è fermata al 9% ma "grande carica per il successo del centrodestra e per la prospettiva di Governo dei prossimi 5 anni". Ecco le sue parole.

Elezioni Politiche 2022, Matteo Salvini: "Prendiamo di più dove c'è il sindaco Lega che ascolta, interviene e risolve i problemi"

"Puntiamo a una quota 100 di eletti - ha detto Salvini - siamo il secondo partito di maggioranza e ce la giochiamo col Pd per essere il secondo partito in assoluto per eletti".

Ringrazio i militanti della Lega, straordinari, unici e hanno dato l'anima. Penso di averli incontrati tutti in questi due mesi belli. Quello di ieri è un punto di partenza, ci siamo spesi come non mai, ringrazio gli 800 sindaci che ovunque hanno dato il massimo. Nei Comuni in cui c'è il sindaco della Lega prendi di più, dove c'è il sindaco che corre, che ascolta e risolve, la situazione è positiva.

"Mi tengo ben stretto questo patrimonio di donne e uomini. Ora, dopo tanti anni c'è un Governo scelto dai cittadini con una maggioranza chiara di centrodestra a Camera e Senato. Conto che per 5 anni si tiri diritto senza stravolgimento e cambiamenti. Ho messaggiato con Giorgia Meloni alle 4 stanotte, è stata brava, lavoreremo assieme a lungo. Complimenti a Forza Italia e agli amici dei Moderati, siamo maggioranza assoluta alla Camera e al Senato".

Elezioni Politiche 2022, Matteo Salvini: "Noi abbiamo pagato la scelta di andare al Governo con Pd e 5 Stelle"

Matteo Salvini analizza il voto: "E' stata premiata l'opposizione di FDI brava a fare forte opposizione, per la Lega e per il nostro elettorato stare a governo con Pd e 5 Stelle e Draghi non è stato semplice. Se mi chiedete lo rifaresti? La risposta è sì lo rifarei. Con Italia chiusa per Covid lo rifarei. Però ci è costato stare a Governo con Di Maio, Renzi, Lamorgese e Speranza".

Oggi però per Italia è una bella giornata perchè ha 5 anni di stabilità davanti. Commentiamo un dato che non mi soddisfa. Il 9% non è il dato per cui ho lavorato, ma saremo in un governo in cui saremo protagonisti. Prima avevamo il doppio dei voti in un Governo che ci viveva come fastidio, nemmeno co-protagonisti solo comparse.

"Il centrodestra - sottolinea Salvini - è maggioranza assoluta in Lombardia anche in ottica regionali squadra che vince non si cambia. La Lega con simbolo di Alberto da Giussano entra con numerosi esponenti al Parlamento regionale siciliano. Per me è motivo di grande orgoglio. Abbbiamo vinto anche a Livorno. Il Veneto è la Regione con la percentuale più alta".

Elezioni Politiche 2022, Matteo Salvini: "Con Giorgia ci sentiamo già oggi per ragionare presto e bene sul Governo"

Matteo Salvini ha annunciato che con "Giorgia Meloni ci sentiamo già oggi per ragionare presto e bene per il prossimo governo.

"Io ho convocato il consiglio federale della Lega, ascolto i commissari regionali, città per città. Dato affluenza è sconfortante a livello generale. C'è un minino storico, 63%, di accesso alle politiche, c'è un enorme margine di recupero. Campagne elettorali ne ho fatte tante, gli anni del Covid sono stati anni parrtcolari: abbiamo anteposto il lavoro per il paese a interesse per il partito. Fortuna che italiani hanno potuto votare, non immagino il trascinarsi di altri 9 mesi di un governo litigioso e confuso".

Gli italiani - commenta Salvini - hanno premiato chi per 5 anni ha fatto opposizione, ha premiato anche chi ha fatto cadere il Governo su un termovalorizzatore. Conte che ha sparato a palle di cannone contro Draghi è stato premiato. Elettori hanno sempre ragione, il giudizio degli elettori mi sembra chiaro ed evidente. Ci facciamo carico di avere portato un peso non indifferente.

"C'è una squadra di governo da comporre vedremo di comporla al meglio, e avrò onore di essere protagonista dei ragionamenti che si faranno".

Elezioni Politiche 2022, Matteo Salvini: "Decreto Energia tra le battaglie fondamentali per lo sviluppo del Paese"

"Ci sono battaglie fondamentali per economia e per lo sviluppo del paese - afferma Salvini - penso a urgenza di un decreto di energia che rivendicavo prima del voto e rinvendico ora ed è il primo banco di prova del nuovo governo".

Terzi poli decisivi? Terzi o quarti poli e parte di governo allargato non esistono. C'è un centrodestra che ha una larga maggioranza, è una bella giornata per la democrazia, per gli italiani di centrodestra. Tutti hanno provato a condizionare il voto degli italiani. Ma hanno votato con loro testa, interesse e cuore. Questa volta hanno premiato altri e meno noi: significa che era giusto così.

Elezioni Politiche 2022, Matteo Salvini: "Sono andato a letto arrabbiato ma mi sono svegliato carico a molla, ho il doppio della grinta e dell'energia"

"Valutiamo cosa abbiamo fatto bene e cosa potevamo fare meglio, ragiona Salvini - sono andato a letto arrabbiato (anche se Salvini non usa questo termine, ndr) ma mi sono svegliato carico a molla, ho il doppio della grinta e dell'energia. Guardo il lato postivo: meglio avere il 9% con 100 parlamentari al Governo, che come Letta averne 100 col 19% all'opposizione"

Non vedo l'ora che arrivi la data del 13 ottobre di convocazione delle Camere. Siamo ancora nel Governo uscente in carica: contiamo che non ci siano atti amministrativi in distonia con la volontà popolare, che prenda iniziative non concordate con la maggioranza che esce dalle urne. Gli italiani hanno scelto una maggioranza omogenea e coerente che per 5 anni tira dritto.

"Non chiedetemi nomi e incarichi di Governo - analizza Salvini - non ci abbiamo ancora ragionato ma saranno decisi tutti in base al merito".