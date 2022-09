"Per un'Italia verde, libera e giusta". E' questo il titolo del programma elettorale di Verdi e Sinistra Italiana che si presentano unite sotto lo stesso simbolo alle elezioni politiche di domenica 25 settembre.

I partiti di Angelo Bonelli e Eleonora Evi (Verdi) e di Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) si presentano insieme in un'alleanza e sono inseriti all'interno della coalizione di centrosinistra insieme a Partito Democratico, Più Europa e Impegno Civico di Luigi Di Maio e Bruno Tabacci. Clima, tutela dell'ambiente, giustizia sociale e mondo del lavoro da riformare i temi principali del programma. Vediamoli.

Elezioni Politiche 2022, il programma di Verdi-Sinistra Italiana: “Sole più grande reattore a fusione nucleare”

“Il punto numero uno del nostro programma – spiegano Verdi e Sinistra Italiana - è la difesa e attuazione della Costituzione repubblicana e antifascista. Rifiutiamo in particolare ogni forma di presidenzialismo, di rottura dell’unità nazionale, di negazione dei principi fondamentali su cui si basa la nostra convivenza civile”.

Fatta questa premessa sostanziale Verdi-Sinistra Italiana entrano nel cuore del programma parlando di un piano per il clima, il pianeta e le persone.

Il Sole è il più grande “reattore a fusione nucleare” già disponibile per la produzione di energia rinnovabile. La ricerca scientifica e tecnologica ha sviluppato le tecnologie necessarie a catturare l’energia solare come il fotovoltaico, il solare termico e l’eolico, così come quelle per conservare l’energia in maniera molto efficiente, ad esempio le batterie al litio e i pompaggi idroelettrici.

Questa è la strada da percorrere per Verdi-Sinistra Italiana senza “fare ricorso all’energia nucleare, quest’ultima già rifiutata dagli Italiani in due referendum nazionali”.

Elezioni Politiche 2022, il programma di Verdi-Sinistra Italiana: “Italia deve dotarsi di un obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni serra”

“L’Italia – spiegano Verdi e Sinistra Italiana - deve dotarsi di un obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni serra come hanno fatto tutti i grandi paesi Europei. La crisi del prezzo del gas e delle forniture ci rinforza nella convinzione di accelerare l’uscita dall’economia delle energie fossili per costruire un modello resiliente in grado di fornire energia ai cittadini per i loro bisogni a un prezzo equo e stabile nel tempo, senza speculazioni e senza impatti climatici".

Un piano per l’eliminazione dei combustibili fossili dalle abitazioni mediante energie rinnovabili, efficienza energetica, pompe di calore e ogni altro processo che porti all’elettrificazione completa delle abitazioni, incluso il superamento delle deroghe per l’impiego di gasolio nel riscaldamento domestico.

“No al nucleare, - viene ribadito - come da mandato dei due referendum. Fare chiarezza sulle false sicurezze di inesistente nucleare di quarta generazione e di prossima fusione nucleare, molto lontana nel tempo. Nulla in contrario a continuare attività di ricerca in tal senso, ma è vergognoso promettere ai cittadini la realizzazione in poche decine di anni di tecnologie sulle quali ancora si sono ottenuti solo risultati di laboratorio privi di prospettive concrete nel breve e medio periodo. Stop a nuove trivelle permanente”.

Elezioni Politiche 2022, il programma di Verdi-Sinistra Italiana: “Basilare un cambio di investimenti sul trasporto pubblico locale”

Verdi e Sinistra Italiana presentano un'altra serie di proposte collegate alla tutela ambientale: “Lo smog causa ogni anno in Italia 56 mila mila morti. Serve un cambio radicale di investimenti sul trasporto pubblico locale”.

E ancora “un piano di investimenti contro la dispersione idrica dei nostri acquedotti che perdono il 40% di acqua e un piano che acceleri la realizzazione dei sistemi di depurazione”.

“Politiche per favorire la riduzione dei rifiuti a partire da una progettazione sostenibile che preveda l’uso di materiali riciclabili e la produzione di prodotti durevoli, riutilizzabili, riparabili fino ad una gestione del rifiuto come risorsa attraverso pratiche virtuose quali: organizzazione della raccolta differenziata, raccolta porta a porta, realizzazione di piattaforme impiantistiche per il riciclaggio e il recupero dei materiali”.

Elezioni Politiche 2022, il programma di Verdi-Sinistra Italiana: “Una legge contro l’omolesbobitransfobia”

Dal punto di vista dei diritti per Verdi-Sinistra Italiana serve una “legge contro l’omolesbobitransfobia e l’abilismo che non lasci indietro nessuno, che tuteli le persone lgbtqia+ e le persone disabili e che garantisca ad ognuno il diritto ad autodeterminarsi”.

Una nuova legge sulla cittadinanza, che parta dallo ius soli e dallo ius scholae, per restituire piena dignità ai tanti e alle tante cittadine che “da straniere/i” contribuiscono alla ricchezza del nostro Paese. Una legge sul fine vita che ascolti le disperate richieste di tante e tanti di poter mettere fine alla propria vita con dignità.

Elezioni Politiche 2022, il programma di Verdi-Sinistra Italiana: “Riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario”

Corposo il capitolo delle misure sul lavoro di Verdi e Sinistra Italiana:

Da prevedere una “riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario". Si parla di salario minimo:"Prevediamo che esista comunque un salario minimo di 10 euro all’ora, sotto cui nessuno possa andare. Sono 1.200 euro al mese ed è il prezzo della dignità. Basta con la precarietà".

Occorre una forma di “protezione del potere d’acquisto. Il ritorno dell’inflazione ha dimostrato quanto sia indifeso il lavoro davanti alla crescita dei prezzi, in assenza di un sistema che indicizzi automaticamente i salari e le pensioni all’aumento del costo della vita”.

La sicurezza sul lavoro: "il primo diritto è lavorare senza mettere a repentaglio la propria salute e persino la propria vita. Dovrebbe essere scontato, ma ogni anno vediamo invece peggiorare le statistiche su morti e infortuni sul lavoro

Per quel che riguarda le pensioni Verdi e Sinistra Italiana propongono che si “possa uscire dal lavoro a 62 anni o con 41 anni di contributi, riconoscendo inoltre i periodi di disoccupazione involontaria, il lavoro di cura non retribuito, la maternità. La pensione minima non dovrebbe essere inferiore a 1.000 euro”.

Elezioni Politiche 2022, il programma di Verdi-Sinistra Italiana: le proposte in materia fiscale

Verdi e Sinistra Italiana propongono una riforma dell’imposta sulle persone fisiche.

“Noi vogliamo abolire l’IMU e l’imposta di bollo sugli investimenti, per adottare un’imposta patrimoniale personale, unica e progressiva, che gravi sull’insieme di tutti i beni mobili e immobili, di qualsiasi natura. Prevediamo in questo modo di aumentare la tassazione sui patrimoni o superiori a 5 milioni di euro, con un’imposta progressiva che cresca fino al 2% oltre i 50 milioni”.

Serrata “lotta all'evasione fiscale e tassazione degli extraprofitti dei colossi energetici”.

Elezioni Politiche 2022, il programma di Verdi-Sinistra Italiana: “Proteggere il paesaggio”

Per quel che riguarda il territorio per Verdi-Sinistra Italiana è basilare "proteggere il paesaggio ed i suoi elementi costitutivi, dal cemento e dall’asfalto e dall’inutile consumo di suolo. Il centro storico, elemento essenziale del nostro patrimonio storico e artistico deve entrare di diritto nelle aree tutelate per legge”.

Verdi e Sinistra Italiana sono anche per la

tutela legale e istituzionale degli animali attraverso introduzione di sanzioni più efficaci nel Codice penale per il contrasto ai maltrattamenti e agli altri reati a danno degli animali e aumento del personale dedicato e formato nelle Forze di Polizia o realizzazione e sostegno di strutture di accoglienza degli animali salvati

E ancora contro il riscaldamento globale “destinazione a verde e boschi urbani di superfici ancora inedificate nelle citta contrastando le ondate di calore, la emissione di C02 e l’inquinamento dell’aria".

Elezioni Politiche 2022, il programma di Verdi-Sinistra Italiana: “Per un'Europa di pace e di accoglienza”

“L’aggressione della Russia di Putin all’Ucraina – spiega il programma di Verdi e Sinistra Italiana - è l’atto più violento e drammatico e potenzialmente stravolgente di questa fase storica. Per uscire dalla logica di questa “guerra mondiale” di fatto permanente, se pur articolata in forme e luoghi diversi, è necessario rilanciare con ogni sforzo la via diplomatica, la strada e il metodo della trattativa a oltranza, la cui premessa indispensabile è un “cessate il fuoco” generale, per trovare i punti di accordo e di compromesso che evitino un’ulteriore escalation militare e pongano le basi per un nuovo, duraturo e condiviso equilibrio nell’intera regione”.

Il ripudio fermo di ogni guerra, il faticoso e costante lavoro per la pace, il diritto di autodeterminazione dei popoli, la difesa non derogabile dei diritti umani sono i riferimenti imprescindibili della nostra politica internazionale

E sull'immigrazione “non esiste oggi nessuna emergenza migrazione”.

“Bisogna – spiegano - respingere e ribaltare le politiche della paura e della disumanità, dei respingimenti, dello sfruttamento e della marginalizzazione. Occorre invece lavorare per una politica dell’accoglienza e dell’integrazione, garantendo a tutte e tutti una piena parità di diritti. Perché i diritti non sono un gioco a somma zero, non bisogna toglierne ad alcuni per darne ad altri, ma servono se sono universalmente riconosciuti e rispettati”.

Elezioni Politiche 2022, il programma di Verdi-Sinistra Italiana: “Sapere è democrazia”

Altri punti cardine nel programma di Verdi e Sinistra Italiana mondo della scuola e della sanità: “Il mondo della scuola deve essere coinvolto seriamente nei propri processi di riforma e cambiamento. Si deve prevedere la riduzione ad un massimo di 15 alunni per classe e il recupero di spazi pubblici per le nuove aule; non solo per ragioni sanitarie, ma per consentire una didattica realmente inclusiva, maggiormente attenta ai processi di crescita individuale”.

Serve gratuità dell’istruzione, dal nido all’università, per tutte e tutti; assumendo, cioè, il diritto universale al sapere.

In tema di salute e sanità previsto “un piano di rafforzamento strutturale del personale dipendente, con l’assunzione di 40 mila operatori in tre anni, per riportare la dotazione di operatori ai livelli precedenti alla crisi Covid, riducendo contestualmente la spesa per il lavoro precario, le collaborazioni esterne e le esternalizzazioni di servizi.

E ancora un piano straordinario di investimenti pubblici per l’ammodernamento strutturale e tecnologico della sanità pubblica evitando complessi e costosi progetti di finanza privata, dando priorità alla messa in sicurezza delle strutture non obsolete.