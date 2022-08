Dopo la vicenda che ha portato alla caduta del Governo Draghi, i rapporti tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno segnato burrasca.

Frattura a livello nazionale non ricomposta nemmeno in campagna elettorale.

Polemiche continue anche nelle giornate in cui si tenevano le elezioni primarie per la presidenza della Regione Sicilia, domenica 23 luglio, con il fronte progressista che aveva scelto alle primarie l'esponente democratica Caterina Chinnici. Ed ora il colpo di scena. Lo strappo di Conte. Il Movimento 5 Stelle si sfila dall'alleanza e presenta un proprio candidato. Le notizie, le reazioni e i commenti.

Elezioni Regionali Sicilia 2022: il Movimento 5 Stelle decide di correre in solitaria

Il 23 luglio si erano tenute le elezioni primarie del centrosinistra per individuare il candidato comune da presentare per la presidenza della Regione Sicilia. Ora salta l'alleanza comune tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle anche per le elezioni regionali in programma domenica 25 settembre contestualmente alle elezioni politiche nazionali.

I pentastellati hanno deciso che andranno da soli alle Regionali in Sicilia: salta così l’alleanza con il Partito democratico.

“In Sicilia il Movimento 5 Stelle correrà da solo, per dare riscatto e dignità a tutta l’isola”, ha scritto su Facebook il leader del M5s, Giuseppe Conte.

Elezioni Regionali Sicilia 2022, il Movimento 5 stelle candida Nuccio Di Paola

Il Movimento 5 stelle candida Nuccio Di Paola a presidente della Regione Siciliana.

"In Sicilia il Movimento 5 Stelle correrà con Nuccio Di Paola Presidente. Impegno, correttezza e schiena dritta, la nostra proposta per il Governatore che ogni siciliano merita".

Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ufficializza il candidato del Movimento a presidente della Regione Siciliana, dopo la decisione di rompere l'alleanza col Pd.

Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Sicilia è Renato Schifani.

Di Paola è l'attuale referente regionale del M5s.

Elezioni Regionali Sicilia 2022, la reazione di Caterina Chinnici: ”Nuove riflessioni nel pochissimo tempo rimasto”

Come riporta Ansa queste sono le parole della candidata dem Caterina Chinnici:

Attraverso le primarie mi era stata affidata la guida di una coalizione che non esiste più. Tanta rispettosa e paziente attesa per ritrovarsi ora in uno scenario stravolto che di fatto azzera tutto e impone nuove riflessioni nel pochissimo tempo rimasto.

Elezioni Regionali Sicilia 2022, la reazione degli esponenti del Partito Democratico: ”I cinquestelle hanno tradito i siciliani”

Il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, ha usato parole forti:

A Giuseppe Conte dico, intanto, che la dignità è mantenere la parola data. E questa rocambolesca giravolta di oggi del suo Movimento è tutt'altro che degna. Quello del M5s è alto tradimento nei confronti dei siciliani che hanno creduto al fronte progressista. Il M5S si assume la responsabilità di sciogliere una alleanza e una coalizione per la quale abbiamo lavorato per anni e chiamato al voto oltre 30 mila siciliani in uno sforzo comune non indifferente, vanificato da scelte politiche che nulla hanno a che fare con la Sicilia e i siciliani.

Elezioni Regionali Sicilia 2022, Conte sui social: ”Quello che vale a Roma vale a Palermo. Ero stato chiaro settimane fa”

Conte poi in un lungo post social ha spiegato:

Alcune settimane fa ero stato chiaro: quello che vale a Roma vale a Palermo. Sappiamo come è andata nella capitale: il Pd ha scelto l’agenda Draghi, rinnegando tutto il lavoro realizzato in direzione progressista durante il Conte II. Nonostante questo, in Sicilia abbiamo tentato fino all’ultimo di costruire un percorso comune, anche in considerazione del percorso di partecipazione costruito in occasione delle primarie.

"Dal Partito Democratico, però, - continua Conte - ancora una volta non sono giunte risposte adeguate. Siamo arrivati a questo paradosso: da una settimana c’è un’impasse dovuta all’insistenza dei democratici per infilare nelle liste esponenti impresentabili. Una posizione che ha messo in imbarazzo anche Caterina Chinnici, che è stata costretta a richiamare il Pd su questo punto: chi ha procedimenti penali pendenti deve restare fuori dalle liste".

Per noi la questione è semplice: abbiamo sempre detto che saremo stati garanzia di profili impeccabili, al servizio dei cittadini. L’asticella del senso delle Istituzioni con noi è sempre alta, tanto sul versante nazionale tanto sul versante locale. Questi segnali che ci arrivano dagli amici del Pd non sono affatto incoraggianti.

"La Sicilia merita francamente di più - chiude Conte -. Ai cittadini abbiamo il dovere di trasmettere credibilità, trasparenza, passione. In una parola, fiducia: quella che sembra ancora una volta mancare. Questa nostra linea di condotta è una garanzia per i siciliani e per tutti gli italiani".

Elezioni 2022, in serata a In onda la replica di Enrico Letta: ”Esterrefatto da Conte”

Ospite in serata della trasmissione Inonda su La 7 il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha spiegato:

In Sicilia c'è stato un voltafaccia, io sono esterrefatto, mi chiedo se sono rimasto legato a un'idea romantica della politica, quella della parola data, si fa una scelta e poi si è coerenti perché francamente se ne vedono di tutti i colori. Ricordo anche che erano state fatte le primarie.

Elezioni 2022, l'attacco di Carlo Calenda contro Enrico Letta

Non perde occasione invece per attaccare Enrico Letta, Carlo Calenda leader del Terzo Polo (Azione e Italia Viva) al quale in serata ha dedicato diversi tweet. Ecco quello legato alle vicende siciliane: