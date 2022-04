Giorgia Meloni in rampa di lancio. Nella giornata di presentazione della conferenza programmatica di Fratelli d'Italia che si tiene dal 29 aprile al 1 maggio a Milano e che ha come titolo “Italia, energia da liberare”, Meloni ha fatto anche il punto sui rapporti all'interno del centrodestra.

E sono parole destinate a fare rumore visto che ha detto che con Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia ci sono interlocuzioni anche in ottica Elezioni Amministrative mentre con Matteo Salvini, leader della Lega non ci sono contatti e non ci sono rapporti dal giorno dell'elezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica. Quindi si parla di fine gennaio. Ecco tutte le ultime notizie.

Giorgia Meloni: la presentazione della conferenza programmatica di Fratelli d'Italia

L'occasione ufficiale in cui Giorgia Meloni ha incontrato la stampa è stata in occasione della presentazione di "Italia, energia da liberare", una tre giorni tra indipendenza, libertà e crescita.

Una serie di iniziative che Meloni ha descritto come un grande evento, "importante per dimostrare la serietà di Fratelli d'Italia e della sua classe dirigente".

“Ci faremo trovare pronti – ha detto Meloni – per la prossima stagione di Governo”.

La conferenza programmatica si è posta come obiettivo quello di delineare una prima traccia di programma di Gioverno per quel che riguarda Fratelli d'Italia.

E non potevano ovviamente mancare le domande dei giornalisti che hanno chiesto quale tipo di Governo visto che in questa fase c'è grande sintonia tra Lega e Forza Italia e tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi ma tra i due e Giorgia Meloni sembra esserci distanza.

Distanza che è emersa in tutta la sua evidenza in due passaggi chiave di questa legislatura nell'ultimo anno ovvero la nascita del Governo di Mario Draghi e la rielezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica.

Giorgia Meloni: "Non sento Matteo Salvini dal giorno della rielezione di Sergio Mattarella"

Lo stato di salute del centrodestra tradizionalmente inteso non sembra essere dei migliori. Meloni ha confermato quelle che erano state le indicazioni sottolineate nei giorni scorsi da molti osservatori politici.

Ovvero la distanza in questa fase sembra essere molto accentuata soprattutto con la Lega e con Matteo Salvini.

Meloni infatti rispondendo ai cronisti ha evidenziato che con Silvio Berlusconi sono in corso interlocuzioni. E il pensiero va di certo alla scelta più urgente ovvero quella verso le elezioni amministrative di giugno.

Invece Meloni ha dichiarato che non sente il leader della Lega Matteo Salvini dal giorno dell'elezione del presidente Sergio Mattarella. Si parla quindi di fine gennaio e sarebbero quasi tre mesi senza nessun contatto tra i due leader dei più importanti partiti di centrodestra, in base ai sondaggi.

Giorgia Meloni e le elezioni del 2023: gli altri partiti vogliono la vittoria del centrodestra o maggioranze arcobaleno?

Meloni ha anche argomentato poi il fatto che non si sente più con Matteo Salvini dal 29 gennaio.

“I rapporti con Salvini – ha spiegato Meloni – non sono il problema in questa situazione. Non è importante con quanta costanza ci si sente. Il problema sono le scelte di fondo che possono fare i partiti e i leader. Il problema per come lo vedo io è se da parte degli altri partiti di centrodestra c'è ancora l'obiettivo di dare alle prossime elezioni politiche a questo paese un governo di centrodestra. Questo è il vero problema”.

E Meloni rincara la dose: “Da questo punto di vista e su questo discorso ho segnali che sono altalenanti. Da un lato spero che ci sia questa volontà ma non ho sempre l'impressione in queste settimane che tutti i partiti abbiano come priorità quella di fare vincere il centrodestra. A volte ho l'impressione che si prenda seriamente in considerazione la possibilità di proporre anche dopo le prossime elezioni politiche delle maggioranze arcobaleno".

Giorgia Meloni: "Il partito che arriva primo fa la proposta di chi vuole al governo"

Meloni ha continuato il suo ragionamento:

“Ancora non sappiamo quale sarà la legge elettorale con la quale gli italiani saranno chiamati al voto. Quando sapremo quale è la legge elettorale e quale è la coalizione che si può formare e quali sono i partiti che avranno intenzione di allearsi con noi, ne sapremo tutti di più”.

E rivolta ai giornalisti: “Conoscete le regole della coalizione di centrodestra, il partito che arriva al primo posto nella coalizione fa la sua proposta sulla persona che vuole alla guida del Governo.

Da più parti questa frase viene letta come il lancio della corsa alla premiership di Giorgia Meloni stessa. Con la tre giorni di Milano che viene vista come un trampolino di lancio in vista della sua candidatura a Palazzo Chigi.

Giorgia Meloni: "Il centrodestra si può anche ricostruire ma va chiesto agli altri"

Giorgia Meloni a chi le chiedeva se questo fosse il lancio della sua candidatura a premier ha affermato:

“Noi come partito stiamo preparando il nostro contributo. Stiamo preparando tante proposte sulla nostra visione di società. Ci sono tante persone che pur di fare il presidente del Consiglio sono disposti anche a fare una figuraccia. Io no".

"Per me il centrodestra si può anche ricostruire. Io sono del centrodestra, rappresento una forza di centrodestra e Fratelli d'Italia vuole dare un governo di centrodestra a questa nazione. Ci sono persone che vogliono farlo con noi sugli stessi contenuti, sulla stessa visione del mondo e della stessa società? Benissimo, io spero vivamente che anche gli altri vogliano farlo ma questo deve essere chiesto, in questa fase, a loro e non a me”.

Giorgia Meloni e le ipotesi di partito unico tra Lega e Forza Italia

Meloni è anche intervenuta a domanda specifica su una delle indiscrezioni di stampa emerse negli ultimi giorni. Una indiscrezione che vuole Lega e Forza Italia sempre più vicine e quasi in procinto di dare vita ad una federazione o un coordinamento molto stretto tra i due partiti.

“L'ipotesi che si dia vita ad un partito unico tra Lega e Forza Italia non mi preoccupa", ha detto Meloni.

"E' un qualcosa che come Fratelli d'Italia non ci riguarda. Mi auguro che se decidono di intraprendere questa strada sia per convinzione e non per timore. Davvero io mi chiedo e questa è la domanda vera che occorre porre agli altri partiti di centrodestra: il vostro obiettivo prioritario è battere la sinistra o battere Fratelli d'Italia?

La replica alle parole di Giorgia Meloni: la risposta di Lorenzo Fontana

Al momento non si registra ancora nessuna dichiarazione del leader della Lega Matteo Salvini sui propri social. Ma dalla Lega, come racconta Repubblica, c'è la risposta di Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega e responsabile del Dipartimento Esteri, che afferma che la Lega è impegnata per l'unità in Italia e in Europa. L'auspicio è quello che ci possa essere una "convergenza nei prossimi giorni perchè non c'è tempo nel nostro paese per polemiche sterili”.

Giorgia Meloni e la politica estera tra Orban e Marine Le Pen

Giorgia Meloni ha anche parlato infine di politica estera. Nei giorni scorsi in Italia è venuto in visita il premier rieletto d'Ungheria Orban che ha incontrato Matteo Salvini ma non Giorgia Meloni.

Meloni minimizza: "I nostri rapporti rimangono ottimi. Io sono il presidente di un partito europeo che ha delegazioni di paesi dell'Est Europa che sulla crisi Ucraina hanno diverse sensibilità da quella di Orban e io ne devo tenere conto. Orban è stato rieletto a stragrande maggioranza e ci saranno incontri e collaborazioni".

Parola finale invece su Marine Le Pen impegnata domenica 24 aprile nel ballottaggio con Emmanuel Macron: “Le sue posizioni sono molto meno impresentabili di quello che dicono i giornalisti".